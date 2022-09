Noah Rubin, 26 anni, annuncia il ritiro: l’ex n.125 ATP si ferma dopo diverse stagioni prive di risultati positivi

A 26 anni, lo statunitense Noah Rubin ha comunicato il ritiro dal tennis professionistico. Attuale n.538 del mondo ma capace di arrivare ad un passo dalla Top-100 nel 2018 (best ranking al n.125), il giocatore newyorkese ha annunciato la propria decisione tramite un lungo messaggio diffuso sul profilo Instagram. Vincitore di quattro titoli Challenger in singolare (Charlottesville 2015, Launceston 2017, Noumea e Tallahassee 2019), a livello giovanile ha raggiunto il sesto posto della classifica mondiale nel 2013, laureandosi campione a Wimbledon nell’anno successivo. In piena crisi di risultati da diverso tempo e spesso alle prese con problemi fisici, Rubin nelle ultime stagioni ha militato prevalentemente a livello Challenger e Futures, senza tuttavia riuscire a rientrare nelle zone di vertice del tennis mondiale: uscito dalla Top-500, lo statunitense ha disputato il suo ultimo torneo del circuito maggiore nell’agosto scorso a Washington, omaggiato di una wild card per il tabellone delle qualificazioni (battuto 6-2 6-0 al primo turno dal giapponese Taro Daniel).

“Ho giocato davanti a 15.000 australiani contro uno dei tennisti più forti di tutti i tempi (il riferimento è alla sfida di secondo turno degli Australian Open 2017 contro Roger Federer, ndr) ma anche alle 22 a Poitiers, in Francia, dove solo il mio allenatore e un gatto mi hanno visto lottare per 75 euro. Non sono sicuro di cosa mi riserverà il futuro, non posso dire di aver completamente chiuso la porta. Settimana dura per i migliori tennisti di tutti i tempi, eh?“, ha commentato Rubin sui social.