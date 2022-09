Challenger Braga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurri tra Md e Quali

Challenger Braga – Tabellone Principale – terra

(1) Borges, Nuno vs Moroni, Gian Marco

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Araujo, Pedro

Domingues, Joao vs (6) Kopriva, Vit

(3) Agamenone, Franco vs Sels, Jelle

(WC) Oliveira, Goncalo vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs Qualifier

Geerts, Michael vs (7) Shevchenko, Alexander

(8) Paire, Benoit vs (WC) Vale, Duarte

Qualifier vs Stebe, Cedrik-Marcel

Qualifier vs Trungelliti, Marco

Michalski, Daniel vs (4) Muller, Alexandre

(5) Guinard, Manuel vs Giustino, Lorenzo

Hardt, Nick vs Skatov, Timofey

Ferreira Silva, Frederico vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Elias, Gastao vs (2) Taberner, Carlos

(1) Roca Batalla, Oriolvs Lopez Morillo, Imanol(WC) Rodrigues, Danielvs

(2) Moreno De Alboran, Nicolas vs (WC) Coelho, Fabio

(WC) Gomes, Miguel vs (11) Lamasine, Tristan

(3) Blanchet, Ugo vs (Alt) Walkin, Brandon

(Alt) Goldsteiner, Peter vs (7) Bourgue, Mathias

(4) Ajdukovic, Duje vs (Alt) Beaupain, Simon

(PR) Jahn, Jeremy vs (8) Santillan, Akira

(5) Collignon, Raphael vs (PR) Cervantes, Inigo

(Alt) Faria, Jaime vs (10) Llamas Ruiz, Pablo

(6) Barranco Cosano, Javier vs (Alt) Falcao, Goncalo

(WC) Rocha, Henrique vs (12) Prechtel, Sebastian

