Lo zio di Djokovic “allunga” la carriera al nipote

Chi immagina solo altri 2-3 anni di carriera per l’ex n.1 Novak Djokovic si sbaglia di grosso. A dirlo è lo zio del campionissimo serbo, Goran Djokovic, nel corso di intervista rilasciata al media nazionale The Pavlovic Today, nel quale ha parlato dei propri vini, alla presenza del nipote.

Questa la sibillina dichiarazione dello zio: “Se Novak è in procinto di ritirarsi? Quello che gli è capitato quest’anno, soprattutto a gennaio in Australia, gli ha allungato la carriera. Invece di smettere fra tre o quattro anni, ha avuto molto più tempo a disposizione per riposare e curare il suo corpo. Potrebbe giocare per altri cinque o sei anni ancora”.

Dopo l’assenza a US Open per i noti problemi di visto per i non vaccinati negli Stati Uniti, e quindi aver saltato la Davis per il matrimonio del fratello minore, Novak è atteso al rientro in campo alla Laver Cup a Londra.