Zverev ha spinto per il ritorno in Coppa Davis ma si è infortunato e potrebbe rimanere fuori per diversi mesi

Alexander Zverev sembrava destinato a tornare finalmente in azione dopo il grave infortunio subito nella semifinale del Roland Garros. Tuttavia, il numero cinque dell’ATP ha subito una battuta d’arresto molto delicata e non solo non giocherà per la Germania nella fase a gironi delle Finali di Coppa Davis, ma probabilmente dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi.

La causa è un gonfiore osseo alla caviglia destra. “A un certo punto non riuscivo più a camminare. Mi provoca molto dolore e potrebbe essere pericoloso per il futuro se continuassi a giocare. Significa che l’osso potrebbe rompersi e potrei avere problemi per molto tempo. Ho fatto di tutto per giocare in Coppa Davis. Ma l’allenamento è stato così intenso che il mio osso non ha retto dopo sei settimane di stivale”, ha confessato durante la conferenza stampa della squadra tedesca.

Chiaramente preoccupato, Zverev non sa quando potrà tornare a giocare. “Senza dubbio non si tratta di una questione di giorni, ma sicuramente di diverse settimane e molto probabilmente anche di mesi. Purtroppo…”.