Iga Swiatek senza perdere un set nelle ultime 10 finali disputate. La polacca entra nel club delle leggende con il terzo Grande Slam prima dei 22 anni

A soli 21 anni, Iga Swiatek si trova in un’altra categoria se si considera il resto del circuito femminile. Praticamente padrona del trono della classifica WTA, la polacca ha vinto gli US Open conquistanto il terzo titolo del Grande Slam, entrando a far parte di un ristretto gruppo di leggende che hanno conquistato tre Major prima di festeggiare il loro 22° anniversario.

Martina Hingis detiene un record che difficilmente verrà superato, raggiungendo tre Slam all’età di 16 anni e 11 mesi, mentre Monica Seles, Steffi Graf, Chris Evert, Maria Sharapova, Serena Williams e Venus Williams sono le altre che hanno raggiunto questa impresa. Una compagnia delicata per un tennista che ha dimostrato un dominio mostruoso nell’ultimo anno.

La polacca poi continua a mostrare un appetito vorace quando si tratta di finali. La numero uno del mondo ha perso la sua prima finale WTA a soli 17 anni, ma ora è a dieci finali vinte consecutivamente – sette solo nel 2022 – il che è di per sé impressionante. La Swiatek ha brillato nell’ora della verità, come dimostrano i parziali dominati che ha accumulato in tutti questi tornei nella fase decisiva.

Fino al duello con Ons Jabeur agli US Open, la Swiatek non aveva perso nemmeno cinque game in nessun set, quindi è stata combattuta quest’ultima finle come non lo era stata nelle sue ultime dieci finali e vincendo ricordiamo per 6-2 7-6(5). La perdita di un set era imminente, ma la polacca ha mantenuto il suo dominio e il suo assurdo record, allungando anche il suo vantaggio su tutti gli altri nella classifica WTA.

Tenniste che hanno conquistato tre Major prima di festeggiare il loro 22° anniversario

🇨🇭 Hingis | 16y 11m

🇺🇸🇷🇸 Seles | 17y 6m

🇩🇪 Graf | 18y 11m

🇺🇸 Evert | 20y 5m

🇷🇺 Sharapova | 20y 9m

🇺🇸 Serena Williams | 20y 10m

🇺🇸 Venus Williams | 21y 21d

🇵🇱 IGA SWIATEK | 21y 3m

Gli ultimi 20 set giocati da Iga Swiatek in finale

🏆 6-4, 6-1

🏆 6-2, 6-2

🏆 6-0, 6-0

🏆 6-2, 6-0

🏆 6-4, 6-1

🏆 6-4, 6-0

🏆 6-2, 6-2

🏆 6-2, 6-2

🏆 6-1, 6-3

🏆6-2, 7-6 (oggi)