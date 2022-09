Maria Sharapova su Serena Williams “È stato incredibile assistere alla carriera di Serena”

Maria Sharapova, ex numero uno del mondo e vincitrice di cinque titoli del Grande Slam, è forse quella che ha sofferto di più la gloria di Serena Williams. L’americana ha battuto la russa in 20 dei 22 incontri tra le due, di cui 19 consecutivi dal 2004, ma non smette di ammirare la leggendaria (e ormai conclusa) carriera della quarantenne americana.

“È stato incredibile per me assistere da vicino alla carriera di Serena e al modo in cui ha voluto concludere la sua carriera. La sua tenacia è fonte di ispirazione”, ha confessato in una dichiarazione a ESPN dagli US Open, dove si trova dopo essere diventata madre.

La Sharapova, ricordiamo, ha chiuso la sua carriera all’inizio della stagione 2020, dopo aver perso al primo turno degli Australian Open.