US Open: Sinner vince col brivido, è nei quarti. Ora la sfida con Alcaraz (Video)

Che lotta e che vittoria per Jannik Sinner nella notte di US Open. Il talento azzurro negli ottavi di finale dello Slam della “grande mela” ha sconfitto per 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 il bielorusso Ilya Ivashka (n.73 ATP), venendo fuori da un difficilissimo quinto set in cui era scivolato sotto per 3 giochi a 1. Con una striscia clamorosa, di testa e di forza, ha vinto 20 degli ultimi 23 punti annichilendo un rivale che aveva fornito il meglio del suo repertorio, mettendo spesso alle corde il gioco dell’azzurro.

Ivashka era riuscito a mandare in crisi il pressing dell’azzurro dalla linea di fondo giocando spesso delle palle profonde e senza peso, che hanno tolto ritmo a Jannik, infilandolo poi con improvvisi strappi velocissimi. È stata una prestazione eccellente quella del bielorusso, ma anche in una giornata non al meglio si è confermata la forza mentale ed anche la tenuta fisica dell’azzurro, che è riuscito a trovare la chiave per venire fuori da una partita che si era complicata terribilmente e che, nel quinto set, pareva persa.

Una vittoria importantissima, che gli apre le porte dei quarti a NY, ma con una prestazione non buona soprattutto al servizio: Jannik ha trovato solo 5 ace contro 14 doppi falli, servendo solo il 46% di prime palle in campo. Troppi anche gli errori, 55, contro 46 vincenti. Per fortuna, è riuscito a trovare la chiave per riprendere un match che gli stava scivolando via.

Jannik domina il primo set, nonostante un turno di servizio ceduto all’avvio, con tre break complessivi si prende il primo parziale per 6-1.

Nel secondo set i primi game sono una lotta feroce, con tra break. Sinner va avanti 3-1 ma sul 4-3 si fa riprendere, colpa di un brutto turno di servizio. Servendo sotto 6-5, Jannik incappa in uno di quei turni di battuta nel quale smarrisce la prima palla, commette ben 3 doppi falli alla fine capitola al terzo set point, per il 7-5 a favore di Ivashka.

Nel terzo set Jannik alza di nuovo il livello, con due break si aggiudica 6-2 il parziale (incluso un game centrale a dir poco rocambolesco, lunghissimo e ricco di doppi falli di Ilya e occasioni mancate per l’azzurro).

Nel quarto set il match è un continuo up and down, strappi, occasioni, errori, tante palle break concesse da entrambi, gioco un po’ caotico. Ivashka allunga sul 3-2 e chiude 6-4.

Il quinto set vede il Sinner prendersi un break immediato, ma bielorusso reagisce e scappa via 3-1. Quando il match sembra compromesso, ecco la reazione leonina, micidiale, dell’azzurro: alza a dismisura il suo livello, rifiuta la sconfitta e forza (e di testa) si prende il campo, con una striscia micidiale che gli regala il 6-3 conclusivo e l’accesso ai quarti di finale. Aspetta ora Carlos Alcaraz.

Slam Us Open I. Ivashka I. Ivashka 1 7 2 6 3 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 6 5 6 4 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 I. Ivashka 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Ivashka 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Sinner 40-A 5-4 → 6-4 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Ivashka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 I. Ivashka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 I. Ivashka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df 40-A df df 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 I. Ivashka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

5 ACES 513 DOUBLE FAULTS 14102/166 (61%) FIRST SERVE % IN 62/134 (46%)62/102 (61%) WIN % ON 1ST SERVE 45/62 (73%)21/64 (33%) WIN % ON 2ND SERVE 35/72 (49%)25/41 (61%) NET POINTS WON 27/32 (84%)8/14 (57%) BREAK POINTS WON 12/26 (46%)54/134 (40%) RECEIVING POINTS WON 83/166 (50%)22 WINNERS 4664 UNFORCED ERRORS 55137 TOTAL POINTS WON 16316019.4 ft DISTANCE COVERED 17224.7 ft53.4 ft DISTANCE COVERED/PT. 57.4 ft