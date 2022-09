Us Open: Le Dichiarazioni dei giocatori italiani nel Day 6 (Video)

Jannik Sinner : “Era il nostro primo scontro, non sapevo esattamente cos’aspettarmi, ma sapevo di dover giocare molto bene. Grazie per essere rimasti fino alla fine. So che ho giocato con un vostro connazionale, ma è stata un’atmosfera molto equilibrata, molto onesta.

Il pugnetto? Sì, l’ho scelto perché mi aiuta nei momenti difficili. Bisogna cercare di rimanere positivi. Lavoriamo anche in allenamento con questo tipo di gestione delle emozioni. Ne approfitto per ringraziare il mio team perché fa sempre il massimo per provare ad aiutarmi. Non so se mangerò stasera, probabilmente una pasta o una pizza“.

Matteo Berrettini : “Non lo conosco così bene Fokina. Ho perso contro di lui l’anno scorso a Monte-Carlo, era la mia prima partita dopo l’infortunio agli addominali che avevo avuto in Australia. Penso che sia un giocatore davvero bravo, molto talentuoso, fisicamente molto forte. Ovviamente non ho guardato nulla del suo match odierno perché stavo giocando, ma prevedo che sarà una partita molto difficile. In realtà ci siamo anche allenati una volta prima dell’inizio del torneo, quindi so un po’ come giocherà e quello che mi aspetta. Poi siamo al quarto turno di uno slam., lui sta giocando bene, si sente sicuro, quindi certamente sarà un match tosto. Quest’anno lui ha anche ottenuto un grande risultato a Monte-Carlo, raggiungendo la sua prima finale Masters 1000. Io mi sento molto fiducioso, quindi non vedo l’ora di scendere in campo.

Sono sorpreso tuttora di quello che sto facendo, non avrei pensato quando avevo 20 o 21 anni. Ora sento che questo livello mi appartiene, ma quando ci si arriva poi bisogna chiedersi sempre di più. Anche il mio team si sorprende fino a un certo punto. Mi hanno fatto i complimenti, devo dire che abbiamo lavorato bene nelle ultime settimane”.

Vincenzo Santopadre : “Contro Murray, Matteo ha dovuto fare bene quel che aveva organizzato prima del match. E’ stato molto concentrato sui colpi di inizio gioco. Doveva spingere sempre, perché se lo scambio si allunga Murray è quasi invincibile.

Attraversare le difficoltà è importante per Matteo e per tutti quelli che fanno sport ad alto livello. E’ ovvio che ci sono dei momenti in cui sei più pronto e anche in cui lo sei meno. Potresti anche stancarti di star sempre a superare difficoltà di vario genere. Matteo avrebbe potuto avere un momento di scoramento in più occasioni, quest’anno ha dovuto affrontare un intervento e il COVID. Due situazioni nuove che ti bloccano fisicamente ma possono avere anche impatto emotivo. Noi cerchiamo di aiutarlo ad avere meno stop and go possibili”.

ITW ON COURT SINNER