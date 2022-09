Challenger Nonthaburi 3: Il Tabellone Prncipale e di Quali. Continua la trasferta asiatica di Federico Gaio

Challenger Nonthaburi 3 – Tabellone Principale – hard

(1) Watanuki, Yosuke vs Chung, Yunseong

Zhukayev, Beibit vs Donskoy, Evgeny

Shimabukuro, Sho vs Broom, Charles

Qualifier vs (5) Kuhn, Nicola

(4) Harris, Billy vs Lock, Benjamin

Qualifier vs (Alt) McCabe, James

Yunchaokete, Bu vs Qualifier

Oliel, Yshai vs (6) Kachmazov, Alibek

(8) Gunneswaran, Prajnesh vs (WC) Charoenphon, Yuttana

(WC) Isaro, Pruchya vs Cazaux, Arthur

Patael, Ben vs Gaio, Federico

(WC) Wattanakul, Pol vs (3) Ly, Nam Hoang

(7) Sweeny, Dane vs Istomin, Denis

Qualifier vs Jasika, Omar

Qualifier vs Qualifier

Santillan, Akira vs (2) Vacherot, Valentin

(1) Jacquet, Kyrianvs Lomakin, GrigoriyRai, Ajeetvs (7) Palan, Dominik

(2) Shimizu, Yuta vs (WC) Sookton-eng, Chanchai

Hazawa, Shinji vs (9) Nakagawa, Naoki

(3) Cukierman, Daniel vs (WC) Samrej, Kasidit

(PR) Matsui, Toshihide vs (12) Sekulic, Philip

(4) Kumar, Omni vs Ochi, Makoto

(WC) Suksumrarn, Thantub vs (11) Rawat, Sidharth

(5) Parker, Stuart vs (Alt) Kalyanpur, Adil

Watanabe, Seita vs (10) Legout, Timo

(6) Brymer, Gage vs (WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Ho, Ray vs (8) Kelly, Dayne

Court A – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Thantub Suksumrarn vs [11] Sidharth Rawat

2. [3] Daniel Cukierman vs [WC] Kasidit Samrej

3. [6] Gage Brymer vs [WC] Wishaya Trongcharoenchaikul

4. [2] Yuta Shimizu vs [WC] Chanchai Sookton-eng

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. Ajeet Rai vs [7] Dominik Palan

2. [1] Kyrian Jacquet vs Grigoriy Lomakin

3. Ray Ho vs [8] Dayne Kelly

4. [5] Stuart Parker vs [Alt] Adil Kalyanpur (non prima ore: 11:30)

Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [4] Omni Kumar vs Makoto Ochi

2. [PR] Toshihide Matsui vs [12] Philip Sekulic

3. Shinji Hazawa vs [9] Naoki Nakagawa

4. Seita Watanabe vs [10] Timo Legout