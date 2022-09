Us Open: Dichiarazioni italiani e non nel Day 4 e Video delle partite. Nadal “Spero che nei prossimi turni possa iniziare a sentirmi un po’ meglio”

Jannik Sinner : “È stata una partita difficile disputata contro un giocatore che non avevo mai affrontato prima. Nel pre-partita non sapevo cosa aspettarmi da Eubanks. Sapevo che la sua arma più importante era il servizio e ho cercato di adattarmi nel migliore dei modi. Nel secondo set c’è stata molta battaglia con un tiebreak molto lungo, ma vinto. Mi rende contento l’aver chiuso in tre set.

Lavoriamo con il mio team molto ogni giorno, soprattutto sul servizio, cercando di avanzare un po’ più verso la rete. Oggi sono riuscito a farlo poche volte perché dall’altra parte della rete c’era un avversario che colpiva la palla molto forte e avanzare non era facile. Ma, per esempio, nel primo match l’ho fatto molte volte. Cerco di variare i colpi, di capire quando usare uno schema, piuttosto che un altro: è in questo genere di cose che credo di essere migliorato. Anche mentalmente ho fatto progressi, magari perché mi rendo conto di avere un’esperienza diversa rispetto a quella di qualche tempo fa.

Quando nel 2019 ho giocato qui il mio primo Grande Slam l’ho fatto con più spensieratezza. Sei libero di esprimerti, senza avere grandi pressioni. Ora è tutto diverso: all’inizio ci vuole tempo per capire alcuni meccanismi, ma poi puoi constatare con mano i progressi e cambia tutto. Stiamo lavorando tanto proprio su questi aspetti. C’è tanto da fare, ma la fiducia in te stesso e nella tua squadra serve per fare questo lavoro di crescita con grande spirito”.

Rafael Nadal : “È un po’ doloroso colpirsi il naso con la racchetta come ho fatto oggi… Non mi era mai successo con una racchetta, solo con una mazza da golf.

Dopo l’inizio difficile ho solo provato a giocare meglio, anche perchè peggio era difficile. Ho cercato di sentire meglio il mio gioco e mettere qualche palla di più in campo. Per un’ora e mezza semplicemente non ero competitivo. Uno dei peggiori inizi che io abbia mai avuto.

In questi casi bisogna restare umili ed accettare la situazione per me non è stato un mese facile e quindi queste cose possono succedere. Spero che nei prossimi turni possa iniziare a sentirmi un po’ meglio. Questo di certo non è stato un buon match”.

