Matteo Berrettini dopo l’approdo al terzo turno degli Us Open e il match con Murray: “Da piccolo lo guardavo in televisione, quindi fa sempre un po’ effetto giocare contro di lui” (Video e interviste anche a Sinner, Musetti e Fognini)

Matteo Berrettini : “L’incontro è stato molto difficile, non ho iniziato bene ma mi son detto che c’era tempo e modo per recuperare, per giocare meglio, e sono molto felice di esserci riuscito da subito al secondo set. Nel terzo e quarto set ho giocato molto bene nei tie-break, al momento decisivo, ma il match di per sé è stato molto complicato, c’era anche molto vento ma questo è il tennis, devi saper trovare una soluzione sul campo“.

Abbiamo giocato contro tre volte io e Andy Murray, di cui due volte sull’erba, in tutte le occasioni sono state partite molto difficili. Abbiamo un buon rapporto, siamo amici, qualche volta ci alleniamo insieme; ha superato grossi problemi fisici. Da piccolo lo guardavo in televisione, quindi fa sempre un po’ effetto giocare contro di lui. Le sue condizioni fisiche adesso sono nettamente migliori rispetto all’anno scorso, è una leggenda, sarà una grande partita ma sono pronto e fiducioso, non vedo l’ora di giocare“.

“Il fatto che non abbia giocato molto quest’anno incide sulla mia condizione, ho una voglia matta di giocare. Ho più energie così? No, non è così, è vero che ho giocato poco ma per tornare in forma le energie le consumo; non è mai facile uscire da un periodo del genere, anche da un punto di vista psicologico, sono felice di star bene adesso“.

