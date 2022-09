Us Open: I risultati con il dettaglio del Day 3. Jack Draper fa una delle sorprese di giornata. Ok Medvedev, Kyrgios e Ruud. La prima volta di Pedro Cachin. Avanza Andy Murray. Eliminata Maria Sakkari

Jack Draper, 20 anni, che è stato uno dei giocatori che si è più migliorato quest’anno (è salito di oltre 200 posizioni nel ranking) nel 2022, ha ottenuto un’altra grande vittoria in una stagione che è stata molto positiva e si è qualificato per il terzo turno degli US Open, il suo miglior risultato nei tornei del Grande Slam.

Il giocatore britannico, finalista a Wimbledon juniores all’età di 16 anni, ha battuto Felix Auger-Aliassime, numero otto del mondo e semifinalista nel 2021, nel secondo turno dell’evento nordamericano, per 6-4, 6-4 6-4, in un incontro durato poco più di due ore e nel quale non ha dato alcuna possibilità al suo avversario.

Draper affronterà al terzo turno il russo Karen Khachanov, che ha sconfitto il brasiliano Thiago Monteiro.

Il campione in carica e numero uno del mondo Daniil Medvedev ha ottenuto la sua nona vittoria consecutiva agli US Open, qualificandosi per il terzo turno dell’edizione 2022 dell’ultimo Grande Slam in calendario.

Il 26enne russo ha dimostrato ancora una volta di trovarsi a suo agio in queste condizioni di gioco e ha sconfitto il 58° classificato ATP Arthur Rinderknech per 6-2, 7-5, 6-4 in un duello risoltosi in poco più di due ore.

Ora affronterà il cinese Yibing Wu, 174° ATP e responsabile dell’eliminazione di Nuno Borges al secondo turno.

Nick Kyrgios, classificato al n. 25 del mondo ma considerato uno dei favoriti per andare lontano agli US Open 2022, continua a convincere nell’edizione di quest’anno dell’ultimo Grande Slam della stagione. Il 27enne australiano è passato al terzo turno, questa volta battendo il francese Benjamin Bonzi, per 7-6(3), 6-4, 4-6, 6-4, in un match durato più di tre ore e che si è complicato nel tratto finale, dove ha dovuto mostrare un ottimo livello per andare avanti. Kyrgios ha vinto gli ultimi otto punti del match in successione. L’australiano ora sfiderà il giovane americano JJ Wolf 87 ATP, che ha superato il cileno Alejandro Tabilo, per 4-6, 7-5, 6-4, 6-3.

Il norvegese Casper Ruud, numero sette del mondo, ha superato l’olandese Tim Van Rijthoven, 117° ATP, per 6-7(4), 6-4, 6-4, 6-4, in un match molto interessante, in cui è emerso ancora una volta il talento del tennista che ha brillato durante la stagione sull’erba. Ora, Ruud affronterà l’americano Tommy Paul, che ha vinto un teso duello locale contro il connazionale Sebastian Korda per 6-0, 3-6, 4-6, 6-3 e 6-4.

Cade un’altra giocatrice della top 10. La numero tre del mondo Maria Sakkari si è aggiunta questo mercoledì a Simona Halep (7ª) e Daria Kasatkina (9ª) nel gruppo di giocatrici top 10 eliminate nei primi giorni degli US Open. La 26enne greca, semifinalista nel 2021, è stata sorpresa al secondo turno dalla mancina cinese Xiyu Wang, 75esima WTA, per 3-6, 7-5 7-5, in una battaglia di 2h43 in cui sono emerse ancora una volta le difficoltà della Sakkari nei tornei del Grande Slam in questa stagione: ha perso negli “ottavi” Agli Australian Open, al secondo turno degli US Open e al Roland Garros e al terzo di Wimbledon, tre delle sconfitte sono avvenute contro giocatrici al di fuori della top 50.

La tunisina Ons Jabeur, finalista a Wimbledon e numero cinque del mondo, non ha fallito il suo compito. La 28enne tennista araba ha sconfitto l’americana Elizabeth Mandlik, figlia dell’ex campionessa Hana Mandlikova, per 7-5, 6-2 al secondo turno, dopo che la giovane aveva servito per vincere il primo set. Jabeur affronta venerdì l’americana Shelby Rogers, che ha confermato i favori della vigilia battendo la qualificata Viktoria Kuzmova, per 7-5, 6-2.

Pedro Cachín, il 27enne argentino che sta brillando nel circuito Challenger, ha vissuto un grande momento della sua carriera da professionista questa era, quando si è qualificato per la prima volta al terzo turno di un Grand Slam, agli US Open 2022. E lo ha fatto in un modo incredibile.

Il tennista di Cordoba, che a gennaio non era nemmeno tra i top 200, ha ribaltato lo 0-2 di svantaggio nei set per battere il sorprendente qualificato americano Brandon Holt, 303° ATP, per 1-6, 2-6, 6-1, 7-6(1) 7-6(10-6), in una battaglia di oltre tre ore che lo farà salire in top 60 ATP.

Cachin, affronterà ora il lucky loser francese Corentin Moutet al terzo turno. Una grande opportunità per entrambi.

L’ex numero uno del mondo e campione degli US Open 2012 Andy Murray si è assicurato il ritorno al terzo turno a New York per la prima volta dal 2016, anno in cui ha raggiunto la vetta della classifica mondiale. Inoltre, è solo la seconda volta che raggiunge questa fase nei tornei del Grande Slam da quando ha subito la ricostruzione dell’anca destra nel 2019.

In un match iniziato in modo difficile ma terminato in modo davvero esaltante, l’attuale numero 51 del mondo ha sconfitto il giovane americano Emilio Nava, 203° nella classifica mondiale, per 5-7, 6-3, 6-1 6-0, in 3h10 di un duello in cui la resistenza del giovane di casa si è affievolita man mano che l’incontro procedeva.

A. Murray vs E. Nava



Slam Us Open A. Murray A. Murray 5 6 6 6 E. Nava E. Nava 7 3 1 0 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 4-0 → 5-0 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 E. Nava 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 E. Nava 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Nava 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-2 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Nava 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 E. Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

E. Ruse vs C. Gauff



Slam Us Open E. Ruse E. Ruse 2 6 C. Gauff [12] C. Gauff [12] 6 7 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 df 4*-6 6-6 → 6-7 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 C. Gauff 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 E. Ruse 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 2-1 → 2-2 C. Gauff 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Ruse 0-15 df 0-30 0-40 2-5 → 2-6 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 ace 1-3 → 1-4 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Gauff 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Williams vs A. Kontaveit



Slam Us Open S. Williams S. Williams 7 2 6 A. Kontaveit [2] A. Kontaveit [2] 6 6 2 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Kontaveit 0-15 df 0-30 0-40 5-2 → 6-2 S. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 2-6 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-3 → 1-4 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 1-3 S. Williams 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Williams 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 S. Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Williams 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Williams 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Williams 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Medvedev vs A. Rinderknech



Slam Us Open D. Medvedev [1] D. Medvedev [1] 6 7 6 A. Rinderknech A. Rinderknech 2 5 3 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 7-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

X. Wang vs M. Sakkari



Slam Us Open X. Wang X. Wang 3 7 7 M. Sakkari [3] M. Sakkari [3] 6 5 5 Vincitore: X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 X. Wang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 3-3 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 X. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df ace A-40 5-5 → 6-5 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 X. Wang 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 5-4 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 X. Wang 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Sakkari 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Sakkari 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 X. Wang 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 X. Wang 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Keys vs C. Giorgi



Slam Us Open M. Keys [20] M. Keys [20] 6 5 7 C. Giorgi C. Giorgi 4 7 6 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 7*-3 7-4* 7-5* 8*-5 9*-5 9-6* 6-6 → 7-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Keys 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-40 30-40 3-5 → 4-5 M. Keys ace 4-5 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Keys 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 C. Giorgi 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Giorgi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 M. Keys 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Keys 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Keys 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Keys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

N. Kyrgios vs B. Bonzi



Slam Us Open N. Kyrgios [23] N. Kyrgios [23] 7 6 4 6 B. Bonzi B. Bonzi 6 4 6 4 Vincitore: N. Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Bonzi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 4-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-1 → 2-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 B. Bonzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

J. Draper vs F. Auger-Aliassime



Slam Us Open J. Draper J. Draper 6 6 6 F. Auger-Aliassime [6] F. Auger-Aliassime [6] 4 4 4 Vincitore: J. Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Draper 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace ace df 40-A 40-40 ace df A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Draper 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

B. Haddad Maia vs B. Andreescu



Slam Us Open B. Haddad Maia [15] B. Haddad Maia [15] 2 4 B. Andreescu B. Andreescu 6 6 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 3-4 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

O. Jabeur vs E. Mandlik



Slam Us Open O. Jabeur [5] O. Jabeur [5] 7 6 E. Mandlik E. Mandlik 5 2 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 O. Jabeur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-1 → 3-2 E. Mandlik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 E. Mandlik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 O. Jabeur 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Mandlik 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 E. Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 E. Mandlik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 1-2 E. Mandlik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

H. Grenier vs M. Berrettini



Slam Us Open H. Grenier H. Grenier 6 1 6 6 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 2 6 7 7 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Grenier 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Grenier 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Paul vs S. Korda



Slam Us Open T. Paul [29] T. Paul [29] 6 3 4 6 6 S. Korda S. Korda 0 6 6 3 4 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Paul 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Korda 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 S. Korda 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Korda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

L. Fernandez vs L. Samsonova



Slam Us Open L. Fernandez [14] L. Fernandez [14] 3 6 L. Samsonova L. Samsonova 6 7 Vincitore: L. Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* ace 2*-3 2*-4 2-5* df 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 5-5 → 5-6 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Samsonova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 3-4 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Samsonova 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

V. Kuzmova vs S. Rogers



Slam Us Open V. Kuzmova V. Kuzmova 5 1 S. Rogers [31] S. Rogers [31] 7 6 Vincitore: S. Rogers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 V. Kuzmova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 V. Kuzmova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Rogers 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Rogers 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 5-7 V. Kuzmova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 V. Kuzmova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 S. Rogers 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 V. Kuzmova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Rogers 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 V. Kuzmova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Rogers 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 V. Kuzmova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Kuzmova 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

A. Riske-Amritraj vs C. Osorio



Slam Us Open A. Riske-Amritraj [29] A. Riske-Amritraj [29] 6 6 7 C. Osorio C. Osorio 4 7 6 Vincitore: A. Riske-Amritraj Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 7-3* 7*-4 7*-5 8-5* 9-5* 6-6 → 7-6 C. Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Osorio 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Osorio 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 C. Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Riske-Amritraj 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Osorio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Riske-Amritraj 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Riske-Amritraj 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 C. Osorio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

T. van Rijthoven vs C. Ruud



Slam Us Open T. van Rijthoven T. van Rijthoven 7 4 4 4 C. Ruud [5] C. Ruud [5] 6 6 6 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 T. van Rijthoven 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. van Rijthoven 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. van Rijthoven 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. van Rijthoven 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. van Rijthoven 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

K. Khachanov vs T. Monteiro



Slam Us Open K. Khachanov [27] K. Khachanov [27] 6 6 5 6 T. Monteiro T. Monteiro 3 3 7 4 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Garin vs A. de Minaur



Slam Us Open C. Garin C. Garin 3 0 6 2 A. de Minaur [18] A. de Minaur [18] 6 6 4 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 C. Garin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-5 → 0-6 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Schmiedlova vs S. Zhang



Slam Us Open A. Schmiedlova A. Schmiedlova 5 1 S. Zhang S. Zhang 7 6 Vincitore: S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Schmiedlova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Schmiedlova 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-0 → 1-1 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Tabilo vs J. Wolf



Slam Us Open A. Tabilo A. Tabilo 6 5 4 3 J. Wolf J. Wolf 4 7 6 6 Vincitore: J. Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 J. Wolf 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Tabilo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Tabilo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 ace 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 J. Wolf 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-2 → 4-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 J. Wolf 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 A. Tabilo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A A-40 3-2 → 4-2 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df df 2-2 → 3-2 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Wolf 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Wolf 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

A. Kalinskaya vs C. Garcia



Slam Us Open A. Kalinskaya A. Kalinskaya 3 1 C. Garcia [17] C. Garcia [17] 6 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-4 → 1-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 2-4 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-3 → 1-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Garcia 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Granollers / H. Zeballos vs M. Demoliner / J. Sousa



Slam Us Open M. Granollers / H. Zeballos [5] M. Granollers / H. Zeballos [5] 6 6 6 M. Demoliner / J. Sousa M. Demoliner / J. Sousa 3 7 7 Vincitore: M. Demoliner J. Sousa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 4-7* 4-8* 4*-9 6-6 → 6-7 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Demoliner / J. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Demoliner / J. Sousa 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Demoliner / J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Demoliner / J. Sousa 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Rosolska / E. Routliffe vs V. Heisen / K. Kawa



Slam Us Open A. Rosolska / E. Routliffe [16] A. Rosolska / E. Routliffe [16] 6 3 6 V. Heisen / K. Kawa V. Heisen / K. Kawa 2 6 1 Vincitore: A. Rosolska E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-1 → 6-1 V. Heisen / K. Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Heisen / K. Kawa 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 V. Heisen / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Heisen / K. Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 V. Heisen / K. Kawa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Heisen / K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Heisen / K. Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Heisen / K. Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Heisen / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 V. Heisen / K. Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Heisen / K. Kawa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Heisen / K. Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Y. Putintseva / Y. Wickmayer vs R. Peterson / A. Potapova



Slam Us Open Y. Putintseva / Y. Wickmayer Y. Putintseva / Y. Wickmayer 6 6 1 R. Peterson / A. Potapova R. Peterson / A. Potapova 4 7 6 Vincitore: R. Peterson A. Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 R. Peterson / A. Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 R. Peterson / A. Potapova 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 R. Peterson / A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 R. Peterson / A. Potapova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 R. Peterson / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Peterson / A. Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Peterson / A. Potapova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Peterson / A. Potapova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Peterson / A. Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Peterson / A. Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Peterson / A. Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-1 → 4-2 R. Peterson / A. Potapova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 R. Peterson / A. Potapova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Y. Putintseva / Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Peterson / A. Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

S. Johnson / S. Querrey vs W. Koolhof / N. Skupski



Slam Us Open S. Johnson / S. Querrey S. Johnson / S. Querrey 4 6 W. Koolhof / N. Skupski [2] W. Koolhof / N. Skupski [2] 6 7 Vincitore: W. Koolhof N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Johnson / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Johnson / S. Querrey 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 W. Koolhof / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Johnson / S. Querrey 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 W. Koolhof / N. Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

C. Moutet vs B. van de Zandschulp



Slam Us Open C. Moutet C. Moutet 6 1 6 6 B. van de Zandschulp [21] B. van de Zandschulp [21] 4 6 2 4 Vincitore: C. Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 5-2 → 6-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 15-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-1 → 4-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 1-5 → 1-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

V. Kudermetova vs M. Zanevska



Slam Us Open V. Kudermetova [18] V. Kudermetova [18] 6 6 M. Zanevska M. Zanevska 2 3 Vincitore: V. Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Zanevska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 V. Kudermetova 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Zanevska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Zanevska 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 5-2 → 6-2 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 M. Zanevska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 V. Kudermetova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Zanevska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

D. Krawczyk / D. Schuurs vs A. Cornet / J. Teichmann



Slam Us Open D. Krawczyk / D. Schuurs [6] D. Krawczyk / D. Schuurs [6] 7 6 A. Cornet / J. Teichmann A. Cornet / J. Teichmann 6 4 Vincitore: D. Krawczyk D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Cornet / J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* df 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Krawczyk / D. Schuurs 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Cornet / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Cornet / J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Krawczyk / D. Schuurs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

N. Borges vs Y. Wu



Slam Us Open N. Borges N. Borges 7 6 6 4 4 Y. Wu Y. Wu 6 7 4 6 6 Vincitore: Y. Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 Y. Wu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Borges 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Wu 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 6-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 N. Borges 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-5 → 6-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Wu 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 Y. Wu 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Wu 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Borges 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Brengle / C. Liu



Slam Us Open N. Melichar-Martinez / E. Perez [10] N. Melichar-Martinez / E. Perez [10] 6 6 M. Brengle / C. Liu M. Brengle / C. Liu 4 0 Vincitore: N. Melichar-Martinez E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 6-0 M. Brengle / C. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 N. Melichar-Martinez / E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Brengle / C. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 M. Brengle / C. Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Brengle / C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Brengle / C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Brengle / C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Brengle / C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 N. Melichar-Martinez / E. Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Brengle / C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs E. Hozumi / M. Ninomiya



Slam Us Open K. Flipkens / S. Sorribes Tormo K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 6 6 E. Hozumi / M. Ninomiya E. Hozumi / M. Ninomiya 2 1 Vincitore: K. Flipkens S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Hozumi / M. Ninomiya 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Hozumi / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-0 → 3-1 E. Hozumi / M. Ninomiya 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Hozumi / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Hozumi / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 E. Hozumi / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Hozumi / M. Ninomiya 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-2 → 1-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 E. Hozumi / M. Ninomiya 15-0 30-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

A. Muhammad / E. Shibahara vs V. Gracheva / K. Piter



Slam Us Open A. Muhammad / E. Shibahara [9] A. Muhammad / E. Shibahara [9] 6 6 V. Gracheva / K. Piter V. Gracheva / K. Piter 2 1 Vincitore: A. Muhammad E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Gracheva / K. Piter 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 V. Gracheva / K. Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Gracheva / K. Piter 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 V. Gracheva / K. Piter 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Gracheva / K. Piter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Muhammad / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 V. Gracheva / K. Piter 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Gracheva / K. Piter 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 A. Muhammad / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Gracheva / K. Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Giron / M. McDonald vs K. Krawietz / A. Mies



Slam Us Open M. Giron / M. McDonald M. Giron / M. McDonald 3 6 K. Krawietz / A. Mies [12] K. Krawietz / A. Mies [12] 6 7 Vincitore: K. Krawietz A. Mies Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 ace 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Giron / M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Giron / M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Giron / M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Giron / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Giron / M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Giron / M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Krawietz / A. Mies 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Giron / M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Giron / M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 K. Krawietz / A. Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron / M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / A. Mies 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Giron / M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 40-30 0-1 → 1-1 K. Krawietz / A. Mies 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

E. Shibahara / F. Skugor vs K. Mladenovic / N. Mektic



Slam Us Open E. Shibahara / F. Skugor E. Shibahara / F. Skugor 9 7 2 0 K. Mladenovic / N. Mektic • K. Mladenovic / N. Mektic 5 5 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Mladenovic / N. Mektic 0-1 1-1 2-1 ace 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 ace 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Mladenovic / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Shibahara / F. Skugor 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 K. Mladenovic / N. Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Mladenovic / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Shibahara / F. Skugor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 K. Mladenovic / N. Mektic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Mladenovic / N. Mektic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 K. Mladenovic / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Mladenovic / N. Mektic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Mladenovic / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 3-2 → 3-3 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 K. Mladenovic / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 2-1 → 2-2 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 K. Mladenovic / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Shibahara / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Y. Xu / Z. Yang vs M. Bouzkova / L. Siegemund



T. Mihalikova / A. Sasnovich vs I. Bara / E. Gorgodze



Slam Us Open T. Mihalikova / A. Sasnovich T. Mihalikova / A. Sasnovich 6 6 I. Bara / E. Gorgodze I. Bara / E. Gorgodze 4 1 Vincitore: T. Mihalikova A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 I. Bara / E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-0 → 4-1 I. Bara / E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 T. Mihalikova / A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 I. Bara / E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Mihalikova / A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Bara / E. Gorgodze 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 I. Bara / E. Gorgodze 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Bara / E. Gorgodze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Bara / E. Gorgodze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 I. Bara / E. Gorgodze 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Mihalikova / A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Peers / A. Popyrin vs M. Arevalo / J. Rojer



Slam Us Open J. Peers / A. Popyrin J. Peers / A. Popyrin 3 6 M. Arevalo / J. Rojer [3] M. Arevalo / J. Rojer [3] 6 7 Vincitore: M. Arevalo J. Rojer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Peers / A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Peers / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Peers / A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Peers / A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Peers / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Peers / A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Peers / A. Popyrin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Arevalo / J. Rojer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Peers / A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Peers / A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 1-3 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Peers / A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Arevalo / J. Rojer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Bublik / H. Rune vs D. Kudla / F. Tiafoe



Slam Us Open A. Bublik / H. Rune A. Bublik / H. Rune 6 3 6 D. Kudla / F. Tiafoe D. Kudla / F. Tiafoe 2 6 1 Vincitore: A. Bublik H. Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Bublik / H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-30 30-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Bublik / H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Bublik / H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 A. Bublik / H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kudla / F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Bublik / H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 D. Kudla / F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 A. Bublik / H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Bublik / H. Rune 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Kudla / F. Tiafoe 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Bublik / H. Rune 0-3 D. Kudla / F. Tiafoe 40-30 0-2 → 0-3 A. Bublik / H. Rune ace 0-3 A. Bublik / H. Rune 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 0-3 A. Bublik / H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-1 → 0-2 A. Bublik / H. Rune 15-0 15-15 30-15 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bublik / H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Bublik / H. Rune 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Bublik / H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Kudla / F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Kudla / F. Tiafoe 15-15 30-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 A. Bublik / H. Rune 15-0 1-0 D. Kudla / F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

R. Ram / J. Salisbury vs F. Coria / C. Rodriguez



Slam Us Open R. Ram / J. Salisbury [1] R. Ram / J. Salisbury [1] 6 6 F. Coria / C. Rodriguez F. Coria / C. Rodriguez 4 4 Vincitore: R. Ram J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Coria / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 F. Coria / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Coria / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Coria / C. Rodriguez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Coria / C. Rodriguez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Coria / C. Rodriguez 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Coria / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Coria / C. Rodriguez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Coria / C. Rodriguez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Coria / C. Rodriguez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

P. Stearns vs E. Alexandrova



Slam Us Open P. Stearns P. Stearns 4 6 5 E. Alexandrova [28] E. Alexandrova [28] 6 4 7 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Alexandrova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 E. Alexandrova 3-4 P. Stearns 0-15 15-30 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 3-3 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 P. Stearns 40-15 1-1 → 2-1 P. Stearns 0-0 P. Stearns 0-15 15-15 1-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Stearns 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 P. Stearns 0-30 1-1 Risultato 6-4 P. Stearns 0-15 1-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Risultato 6-4 P. Stearns 40-40 0-0 Risultato 6-4 P. Stearns 40-15 0-0 Risultato 6-4 P. Stearns 15-15 0-0 Risultato 6-4 P. Stearns 0-15 0-0 Risultato 6-4 E. Alexandrova 0-15 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Stearns 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Stearns 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Stearns 40-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 Risultato 3-6 → 4-6 Risultato 4-6 E. Alexandrova 40-40 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 40-30 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 30-30 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 30-15 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-15 3-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 3-5 Risultato 4-6 P. Stearns 30-15 40-15 2-5 Risultato 4-6 P. Stearns 0-15 df 2-5 Risultato 4-6 E. Alexandrova 30-0 2-4 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-0 2-4 Risultato 4-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Stearns 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Stearns 3-4 → 3-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 E. Alexandrova 3-4 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 A-40 2-3 → 2-4 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Pegula / A. Krajicek vs R. Montgomery / N. Monroe



Slam Us Open J. Pegula / A. Krajicek [5] J. Pegula / A. Krajicek [5] 7 6 R. Montgomery / N. Monroe R. Montgomery / N. Monroe 5 4 Vincitore: J. Pegula A. Krajicek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Montgomery / N. Monroe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 R. Montgomery / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Montgomery / N. Monroe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 R. Montgomery / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 R. Montgomery / N. Monroe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Montgomery / N. Monroe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Montgomery / N. Monroe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Montgomery / N. Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Pegula / A. Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Montgomery / N. Monroe 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Montgomery / N. Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Montgomery / N. Monroe 0-15 15-15 15-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Pegula / A. Krajicek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

T. Martincova / A. Panova vs N. Podoroska / M. Sherif



Slam Us Open T. Martincova / A. Panova T. Martincova / A. Panova 5 6 N. Podoroska / M. Sherif N. Podoroska / M. Sherif 7 7 Vincitore: N. Podoroska M. Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* df 2-6* 6-6 → 6-7 T. Martincova / A. Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Podoroska / M. Sherif 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Martincova / A. Panova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Martincova / A. Panova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Martincova / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Martincova / A. Panova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Martincova / A. Panova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Martincova / A. Panova 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 df 5-6 → 5-7 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Martincova / A. Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 N. Podoroska / M. Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 T. Martincova / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Podoroska / M. Sherif 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Martincova / A. Panova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Martincova / A. Panova 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 2-1 T. Martincova / A. Panova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 N. Podoroska / M. Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

N. Cacic / R. Ramanathan vs S. Bolelli / F. Fognini



Slam Us Open N. Cacic / R. Ramanathan N. Cacic / R. Ramanathan 4 4 S. Bolelli / F. Fognini [15] S. Bolelli / F. Fognini [15] 6 6 Vincitore: S. Bolelli F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Cacic / R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 N. Cacic / R. Ramanathan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Cacic / R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Cacic / R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Cacic / R. Ramanathan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 N. Cacic / R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Cacic / R. Ramanathan 0-15 15-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Cacic / R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Cacic / R. Ramanathan 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Cacic / R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

I. Ivashka / S. Kwon vs R. Haase / P. Oswald



Slam Us Open I. Ivashka / S. Kwon I. Ivashka / S. Kwon 4 5 R. Haase / P. Oswald R. Haase / P. Oswald 6 7 Vincitore: R. Haase P. Oswald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Haase / P. Oswald 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 I. Ivashka / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 R. Haase / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 I. Ivashka / S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Haase / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Ivashka / S. Kwon 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Haase / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Ivashka / S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Haase / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 I. Ivashka / S. Kwon 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Haase / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-0 → 1-1 I. Ivashka / S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Haase / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 I. Ivashka / S. Kwon 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Haase / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Ivashka / S. Kwon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Haase / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 I. Ivashka / S. Kwon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 I. Ivashka / S. Kwon 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 R. Haase / P. Oswald 1-1 → 1-2 I. Ivashka / S. Kwon A-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka / S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 R. Haase / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Ivashka / S. Kwon 0-15 0-30 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

J. Paolini / M. Trevisan vs A. Bondar / G. Minnen



Slam Us Open X. Wang / L. Zhu X. Wang / L. Zhu 5 6 4 A. Bondar / G. Minnen A. Bondar / G. Minnen 7 3 6 Vincitore: A. Bondar G. Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 X. Wang / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 A. Bondar / G. Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-5 → 4-5 X. Wang / L. Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Bondar / G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 X. Wang / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Bondar / G. Minnen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 X. Wang / L. Zhu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Bondar / G. Minnen 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 X. Wang / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Bondar / G. Minnen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Bondar / G. Minnen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 X. Wang / L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Bondar / G. Minnen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 X. Wang / L. Zhu 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Bondar / G. Minnen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 X. Wang / L. Zhu 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bondar / G. Minnen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 X. Wang / L. Zhu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Bondar / G. Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 X. Wang / L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 A. Bondar / G. Minnen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 X. Wang / L. Zhu 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4

N. Lammons / J. Withrow vs J. Lehecka / J. Vesely



Slam Us Open N. Lammons / J. Withrow N. Lammons / J. Withrow 6 6 J. Lehecka / J. Vesely J. Lehecka / J. Vesely 4 4 Vincitore: N. Lammons J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka / J. Vesely 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Lehecka / J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Lehecka / J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-2 → 3-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Lehecka / J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Lehecka / J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka / J. Vesely 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Lehecka / J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Lehecka / J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Lehecka / J. Vesely 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 2-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Mahut / E. Roger-Vasselin vs Q. Halys / A. Mannarino



Slam Us Open N. Mahut / E. Roger-Vasselin [16] N. Mahut / E. Roger-Vasselin [16] 1 6 3 Q. Halys / A. Mannarino Q. Halys / A. Mannarino 6 3 6 Vincitore: Q. Halys A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-4 → 0-5 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Q. Halys / A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 N. Mahut / E. Roger-Vasselin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Q. Halys / A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Krueger / P. Stearns vs G. Dabrowski / G. Olmos



Slam Us Open A. Krueger / P. Stearns A. Krueger / P. Stearns 2 1 G. Dabrowski / G. Olmos [5] G. Dabrowski / G. Olmos [5] 6 6 Vincitore: G. Dabrowski G. Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Krueger / P. Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Krueger / P. Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 A. Krueger / P. Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Krueger / P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Krueger / P. Stearns 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 G. Dabrowski / G. Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Krueger / P. Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Krueger / P. Stearns 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / G. Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Krueger / P. Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Christian / L. Marozava vs A. Li / C. Tauson



Slam Us Open K. Christian / L. Marozava K. Christian / L. Marozava 6 6 6 A. Li / C. Tauson A. Li / C. Tauson 7 4 4 Vincitore: K. Christian L. Marozava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Christian / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 A. Li / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Li / C. Tauson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Li / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Li / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 K. Christian / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Li / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Li / C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Christian / L. Marozava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Li / C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 A. Li / C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 K. Christian / L. Marozava 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Li / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-0 → 2-1 K. Christian / L. Marozava 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Li / C. Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 A. Li / C. Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Li / C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Christian / L. Marozava 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Li / C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 K. Christian / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Li / C. Tauson 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 K. Christian / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Li / C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Christian / L. Marozava 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Li / C. Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Christian / L. Marozava 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Glasspool / H. Heliovaara vs W. Blumberg / M. Kecmanovic



Slam Us Open L. Glasspool / H. Heliovaara [11] L. Glasspool / H. Heliovaara [11] 6 6 W. Blumberg / M. Kecmanovic W. Blumberg / M. Kecmanovic 3 3 Vincitore: L. Glasspool H. Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 W. Blumberg / M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 W. Blumberg / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 W. Blumberg / M. Kecmanovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 W. Blumberg / M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Blumberg / M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 W. Blumberg / M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 W. Blumberg / M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 W. Blumberg / M. Kecmanovic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 W. Blumberg / M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

T. Puetz / M. Venus vs A. Golubev / P. Martinez



Slam Us Open T. Puetz / M. Venus [4] T. Puetz / M. Venus [4] 6 6 6 A. Golubev / P. Martinez A. Golubev / P. Martinez 7 2 4 Vincitore: T. Puetz M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Puetz / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 A. Golubev / P. Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Puetz / M. Venus 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Golubev / P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 A. Golubev / P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Golubev / P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 A. Golubev / P. Martinez 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Golubev / P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 5-2 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Golubev / P. Martinez 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Golubev / P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Golubev / P. Martinez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* ace 6-6 → 6-7 A. Golubev / P. Martinez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Golubev / P. Martinez 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Golubev / P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Golubev / P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Puetz / M. Venus 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Golubev / P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Golubev / P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Puetz / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Baez / T. Etcheverry vs A. Nedovyesov / A. Qureshi



Slam Us Open S. Baez / T. Etcheverry S. Baez / T. Etcheverry 1 5 A. Nedovyesov / A. Qureshi A. Nedovyesov / A. Qureshi 6 7 Vincitore: A. Nedovyesov A. Qureshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 S. Baez / T. Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 S. Baez / T. Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Baez / T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Baez / T. Etcheverry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Nedovyesov / A. Qureshi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Baez / T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Baez / T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 S. Baez / T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 S. Baez / T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Nedovyesov / A. Qureshi 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 S. Baez / T. Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Nedovyesov / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

B. Pera / J. Withrow vs A. Guarachi / H. Heliovaara



Slam Us Open B. Pera / J. Withrow B. Pera / J. Withrow 0 5 7 1 A. Guarachi / H. Heliovaara • A. Guarachi / H. Heliovaara 0 7 6 0 Vincitore: B. Pera J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Guarachi / H. Heliovaara 1-0 A. Guarachi / H. Heliovaara 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 df 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 9-8 9-9 ace 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 3-2* df 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 B. Pera / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Pera / J. Withrow 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Pera / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 B. Pera / J. Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Pera / J. Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Pera / J. Withrow 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Guarachi / H. Heliovaara 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 B. Pera / J. Withrow 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 5-5 → 5-6 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 B. Pera / J. Withrow 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Guarachi / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. Pera / J. Withrow 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Guarachi / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Pera / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Guarachi / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Pera / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Guarachi / H. Heliovaara 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 B. Pera / J. Withrow 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

P. Carreno Busta vs A. Bublik



Slam Us Open P. Carreno Busta [12] P. Carreno Busta [12] 4 6 6 7 A. Bublik A. Bublik 6 4 3 6 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 df 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 6-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df df 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df df 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

D. Snigur vs R. Marino



Slam Us Open D. Snigur D. Snigur 3 6 R. Marino R. Marino 6 7 Vincitore: R. Marino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* df 5*-6 ace 6-6 → 6-7 R. Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 D. Snigur 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Marino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Marino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 2-4 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 R. Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Marino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Marino 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Snigur 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-3 → 2-4 R. Marino 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Snigur 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 R. Marino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Marino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

D. Galan vs J. Thompson



Slam Us Open D. Galan D. Galan 6 2 3 6 6 J. Thompson J. Thompson 3 6 6 4 3 Vincitore: D. Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Thompson 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Galan 15-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 D. Galan 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 D. Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 D. Galan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Galan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Galan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 D. Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 D. Galan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-3 → 0-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 D. Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 J. Thompson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 D. Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Krunic vs B. Krejcikova



Slam Us Open A. Krunic A. Krunic 2 6 6 B. Krejcikova [23] B. Krejcikova [23] 6 4 2 Vincitore: A. Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Krunic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 df df 4-2 → 5-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 B. Krejcikova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Krunic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-5 → 2-5 A. Krunic 0-15 df 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

B. Holt vs P. Cachin



Slam Us Open B. Holt B. Holt 6 6 1 6 6 P. Cachin P. Cachin 1 2 6 7 7 Vincitore: P. Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-8* 6*-9 df 6-6 → 6-7 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 B. Holt 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 P. Cachin 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Cachin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Holt 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Holt 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Holt 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Holt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Cachin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Cachin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Holt 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 B. Holt 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Cachin 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 B. Holt 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 B. Holt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 B. Holt 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 P. Cachin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 B. Holt 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Holt 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 B. Holt 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 P. Cachin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Cachin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 B. Holt 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 P. Cachin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 2-0 → 3-0 B. Holt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

D. Galfi vs H. Dart



Slam Us Open D. Galfi D. Galfi 6 6 H. Dart H. Dart 4 0 Vincitore: D. Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Galfi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-0 → 5-0 D. Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Galfi 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Dart 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 H. Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 H. Dart 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Dart 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

A. Davidovich Fokina vs M. Fucsovics



Slam Us Open A. Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina 7 5 3 6 7 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 7 6 0 6 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 7-2* 8-2* 8*-3 9*-3 ace 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 2-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 5-0 → 6-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 5-6 → 5-7 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

E. Rodina vs A. Tomljanovic



Slam Us Open E. Rodina E. Rodina 6 2 5 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 1 6 7 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 E. Rodina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 E. Rodina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Rodina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 E. Rodina 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Tomljanovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

N. Dzalamidze / K. Rakhimova vs S. Chang / A. Kulikov



Slam Us Open N. Dzalamidze / K. Rakhimova N. Dzalamidze / K. Rakhimova 6 4 5 S. Chang / A. Kulikov S. Chang / A. Kulikov 4 6 7 Vincitore: S. Chang A. Kulikov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Chang / A. Kulikov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Chang / A. Kulikov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Chang / A. Kulikov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-5 → 4-6 S. Chang / A. Kulikov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 2-5 → 3-5 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 S. Chang / A. Kulikov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 S. Chang / A. Kulikov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 5-4 → 6-4 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Chang / A. Kulikov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Chang / A. Kulikov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 S. Chang / A. Kulikov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Dzalamidze / K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Chang / A. Kulikov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Munar vs R. Carballes Baena



Slam Us Open J. Munar J. Munar 1 3 6 2 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 6 6 4 6 Vincitore: R. Carballes Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Munar 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Munar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 15-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck vs R. Brantmeier / C. Ngounoue



Slam Us Open R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 3 4 R. Brantmeier / C. Ngounoue R. Brantmeier / C. Ngounoue 6 6 Vincitore: R. Brantmeier C. Ngounoue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Brantmeier / C. Ngounoue 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 R. Brantmeier / C. Ngounoue 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Brantmeier / C. Ngounoue 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Brantmeier / C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 R. Brantmeier / C. Ngounoue 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Brantmeier / C. Ngounoue 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 R. Brantmeier / C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 2-5 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Brantmeier / C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-2 → 1-3 R. Brantmeier / C. Ngounoue 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Van der Hoek / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Brantmeier / C. Ngounoue 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles vs A. Behar / G. Escobar



Slam Us Open A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 4 0 A. Behar / G. Escobar A. Behar / G. Escobar 6 6 Vincitore: A. Behar G. Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 0-15 df 0-30 15-40 0-4 → 0-5 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Behar / G. Escobar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Behar / G. Escobar 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Behar / G. Escobar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Ramos-Vinolas / B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Ostapenko / D. Vega Hernandez vs L. Kichenok / R. Matos



Slam Us Open J. Ostapenko / D. Vega Hernandez J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 6 7 L. Kichenok / R. Matos L. Kichenok / R. Matos 2 6 Vincitore: J. Ostapenko D. Vega Hernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Kichenok / R. Matos 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 4-5 → 5-5 L. Kichenok / R. Matos 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Kichenok / R. Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 L. Kichenok / R. Matos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Kichenok / R. Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Kichenok / R. Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Kichenok / R. Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 4-2 → 5-2 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Kichenok / R. Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Ostapenko / D. Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Kichenok / R. Matos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Kichenok / R. Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 L. Kichenok / R. Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

T. Brkic / M. Gonzalez vs R. Klaasen / M. Melo



Slam Us Open T. Brkic / M. Gonzalez T. Brkic / M. Gonzalez 7 6 1 R. Klaasen / M. Melo R. Klaasen / M. Melo 6 7 6 Vincitore: R. Klaasen M. Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-5 → 1-6 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 ace 40-0 0-5 → 1-5 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 T. Brkic / M. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-3 → 0-4 R. Klaasen / M. Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Brkic / M. Gonzalez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Klaasen / M. Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Klaasen / M. Melo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 T. Brkic / M. Gonzalez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Klaasen / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Klaasen / M. Melo 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Brkic / M. Gonzalez 5-6 R. Klaasen / M. Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Klaasen / M. Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 R. Klaasen / M. Melo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 T. Brkic / M. Gonzalez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Klaasen / M. Melo 15-0 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Brkic / M. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 R. Klaasen / M. Melo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

J. Kubler vs M. Ymer



Slam Us Open J. Kubler J. Kubler 5 6 6 6 M. Ymer M. Ymer 7 4 2 4 Vincitore: J. Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Kubler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Kubler 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Ymer 15-0 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Kubler 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Ymer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Kubler 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Kubler 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 M. Ymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

I. Begu / R. Olaru vs A. Bolsova / U. Eikeri



Slam Us Open I. Begu / R. Olaru I. Begu / R. Olaru 6 3 3 A. Bolsova / U. Eikeri A. Bolsova / U. Eikeri 4 6 6 Vincitore: A. Bolsova U. Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 I. Begu / R. Olaru 30-40 3-4 → 3-5 A. Bolsova / U. Eikeri 3-5 I. Begu / R. Olaru 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 3-4 → 3-5 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Begu / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-1 → 3-2 I. Begu / R. Olaru 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 I. Begu / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Begu / R. Olaru 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 I. Begu / R. Olaru 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 I. Begu / R. Olaru 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 I. Begu / R. Olaru 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Begu / R. Olaru 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 I. Begu / R. Olaru 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Begu / R. Olaru 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Begu / R. Olaru 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolsova / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Begu / R. Olaru 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 2-0 → 2-1 A. Bolsova / U. Eikeri 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Begu / R. Olaru 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Gille / L. Kubot vs A. Karatsev / L. Saville



Slam Us Open S. Gille / L. Kubot S. Gille / L. Kubot 7 6 2 A. Karatsev / L. Saville A. Karatsev / L. Saville 6 7 6 Vincitore: A. Karatsev L. Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Gille / L. Kubot 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Gille / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Gille / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Karatsev / L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 S. Gille / L. Kubot 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Karatsev / L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 A. Karatsev / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Gille / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 S. Gille / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Karatsev / L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Gille / L. Kubot 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 S. Gille / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Karatsev / L. Saville 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 S. Gille / L. Kubot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Gille / L. Kubot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Gille / L. Kubot 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 S. Gille / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Karatsev / L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Gille / L. Kubot 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Gille / L. Kubot 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Karatsev / L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / L. Kubot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Karatsev / L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / L. Kubot 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Karatsev / L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Parrizas-Diaz / A. Rus vs C. McNally / T. Townsend