Laver Cup: Isner e De Minaur completano il team world

Sono John Isner e Alex De Minaur gli ultimi due tennisti non europei a prendere parte all’edizione 2022 della Laver Cup, esibizione tra un team Europa e uno Resto del Mondo, quest’anno in scena il prossimo settembre (23-25) all’O2 Arena di Londra.

Il team rosso, capitanato da John McEnroe potrà quindi contare su Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex De Minaur, John Isner e Jack Sock.

La squadra azzurra, quello degli imbattuti campioni europei nell’evento nato a Praga nel 2017, schiera un vero e proprio dream team, con Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Roger Federer, che proprio nella kermesse da lui ideata è atteso al rientro dopo i tanti problemi sofferti al ginocchio.

Mai nell’evento era accaduto che i famosi “big 4” dell’epoca contemporanea giocassero tutti insieme nella fascinosa manifestazione che, nonostante l’ostracismo dei “puristi” del gioco, continua a mietere enorme successo di pubblico, di audience televisiva e di sponsor.

Then there were six: Team World London 2022 #LaverCup pic.twitter.com/GCE1LCOWCi

— Laver Cup (@LaverCup) August 25, 2022