Fabio Fognini si ritira da Los Cabos. Nessun azzurro presente in singolare nei tornei ATP del circuito maggiore

Fabio Fognini ha dato forfait dal torneo ATP 250 di Los Cabos in programma da domani in Messico.

Nessun italiano, quindi, sarà al via nei tornei del circuito ATP in programma questa settimana.

Md

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

Qualifier vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Bagnis, Facundo vs Escobedo, Ernesto

Berankis, Ricardas vs (9) Halys, Quentin

(4) Kecmanovic, Miomir vs Bye

Hanfmann, Yannick vs Thompson, Jordan

Laaksonen, Henri vs Qualifier

Qualifier vs (6) Nakashima, Brandon

(8) Etcheverry, Tomas Martin vs Kubler, Jason

Albot, Radu vs (WC) Lopez, Feliciano

Qualifier vs Tseng, Chun-Hsin

Bye vs (3) Norrie, Cameron

(7) Kokkinakis, Thanasi vs Verdasco, Fernando

Qualifier vs Johnson, Steve

(WC) Hernandez, Alex vs Millman, John

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix