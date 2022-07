L’Italia è terra (anche) di doppisti? Da Bolelli/Fognini a Sonego, ma non solo: sei azzurri nei primi 120 ATP

Gli ottimi risultati ottenuti in singolare dai tantissimi tennisti italiani impegnati settimanalmente nei circuiti ATP e Challenger hanno fatto passare in secondo piano il vistoso miglioramento del movimento azzurro nella specialità del doppio. Nella giornata di ieri, c’è stato un en-plein per l’Italia a livello ATP: a Umago si sono imposti Simone Bolelli e Fabio Fognini, i quali hanno raggiunto l’ottavo posto nella Race verso le ATP Finals di Torino, mentre a Kitzbuhel ha trionfato Lorenzo Sonego, in coppia con lo spagnolo Pedro Martinez.

Anche Andrea Vavassori, nel pomeriggio impegnato nella finale di singolare al Challenger di San Benedetto (sfiderà Raul Brancaccio in un derby tricolore tutto da gustare), è uno dei migliori esponenti nel doppio, al pari di Bolelli, Fognini e del suo grande amico Sonego, col quale molto spesso condivide il campo quando la programmazione di entrambi lo rende possibile.

Appena fuori dalla Top-100, sono presenti il 20enne Luciano Darderi, che in questo 2022 sta facendo molto bene anche in singolare ed è il primo tennista U21 nel ranking mondiale di doppio, e il 31enne Marco Bortolotti, il quale ha deciso di mettere da parte l’attività da singolarista per dedicarsi alla specialità nella quale disputa gran parte degli eventi al fianco dello spagnolo Martos Gornes. In questa stagione Darderi ha ottenuto tre titoli a livello Challenger (Vicenza, Parma e Milano: in Veneto ha vinto assieme all’argentino Comesana, in Emilia e Lombardia assieme al brasiliano Romboli) mentre Bortolotti, recente finalista a Trieste, ha vinto per due volte a Forlì nella prima parte di stagione, con l’indiano Kadhe e l’ucraino Sachko.

Solo Stati Uniti (16), Francia (8) e Australia (7) possono vantare più giocatori dell’Italia nelle prime 120 posizioni della classifica mondiale di doppio. Il movimento azzurro è in gran salute in singolare, ma lo è anche in doppio e i dati non fanno altro che confermarlo.

I PRIMI SEI ITALIANI NEL RANKING DI DOPPIO:

26. Fabio FOGNINI

31. Simone BOLELLI

72. Andrea VAVASSORI

82. Lorenzo SONEGO

107. Luciano DARDERI

113. Marco BORTOLOTTI