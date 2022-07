ATP 250 Kitzbuhel: Lorenzo Sonego spreca un vantaggio di 4 a 0 nel set decisivo contro Andujar e viene eliminato

Amarissima sconfitta per Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel.

Il 27enne torinese, n.58 ATP e diventato nona testa di serie, è stato sconfitto al primo turno dallo lo spagnolo Pablo Andujar, n.98 del ranking con il risultato di 64 36 76 (4) dopo 2 ore e 44 minuti di partita.

Da segnalare che Lorenzo nel terzo e decisivo set ha mancato un vantaggio di 4 a 0.

Sul 5 a 3 l’azzurro, dal 30-15 e serviva per il match, subiva tre punti consecutivi e commetteva dal 30 pari due doppi falli consecutivi (3 nel game) regalando in questo modo il break all’iberico.

Nel tiebreak l’azzurro giù di corda andava subito sotto per 2 a 5 prima di uscire di scena dal torneo per 7 punti a 4.

ATP Kitzbuhel Lorenzo Sonego [9] Lorenzo Sonego [9] 4 6 6 Pablo Andujar Pablo Andujar 6 3 7 Vincitore: Andujar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 P. Andujar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df df 5-4 → 5-5 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Andujar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 P. Andujar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 P. Andujar 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 P. Andujar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 P. Andujar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 P. Andujar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Andujar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

8 ACES 24 DOUBLE FAULTS 553/95 (56%) FIRST SERVE 53/92 (58%)37/53 (70%) 1ST SERVE POINTS WON 35/53 (66%)22/42 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 20/39 (51%)3/8 (38%) BREAK POINTS SAVED 4/9 (44%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1518/53 (34%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 16/53 (30%)19/39 (49%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 20/42 (48%)5/9 (56%)BREAK POINTS CONVERTED 5/8 (63%)15 RETURN GAMES PLAYED 1659/95 (62%) SERVICE POINTS WON 55/92 (60%)37/92 (40%) RETURN POINTS WON 36/95 (38%)96/187 (51%) TOTAL POINTS WON91/187 (49%)