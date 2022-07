Race – Milano 2022: La next gen italiana punta a Milano

Nella domenica delle quattro finali tricolori tra circuito ATP, WTA e Challenger hanno festeggiato Lorenzo Musetti e Francesco Passaro. Il carrarino ha raggiunto la prima finale e vinto il primo titolo nel circuito maggiore nell’ATP 500 di Amburgo. È così diventato il terzo italiano più giovane a vincere un titolo ATP nell’era open, il quarto a conquistare un ATP 500, il 23mo capace di entrare tra i primi 40 del mondo (è n.31 nella classifica ATP, suo best ranking). Tutto questo a soli vent’anni e quattro mesi.

Grazie a questo risultato Musetti è salito al terzo posto della Pepperstone ATP Race to Milan, la classifica basata sui migliori piazzamenti dei tennisti Under 21 che determinerà i qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma all’Allianz Cloud Milano dall’8 al 12 novembre. Nella sfida per il titolo fra due dei migliori rappresentanti della Next Gen, Musetti ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz, entrato nella Top 5 del ranking ATP e numero uno nella Race to Milan davanti al primo degli italiani, presenti in massa nella la Top 20, Jannik Sinner. Sia l’altoatesino che Musetti da oggi sono in lizza ad Umago, in Croazia.

Domenica trionfale anche per Francesco Passaro che, alla quarta finale in stagione e in carriera, ha conquistato a Trieste il primo titolo nel circuito Challenger. Con questo risultato, Passaro ha guadagnato 43 posizioni in classifica ATP, salendo al numero 144, mentre i 100 punti ottenuti per il successo triestino lo avvicinano (è nono) anche a Brandon Nakashima, ottavo nella Race to Milan. Il ventunenne perugino, impegnato questa settimana al Challenger di San Benedetto, è sempre più in corsa per un posto alle Finals di Milano. All’orizzonte c’è anche un altro obiettivo, più immediato, impossibile anche solo da immaginare a inizio stagione: entrare nelle qualificazioni degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione.