ATP 500 Amburgo: Prima finale in carriera nel circuito maggiore per Lorenzo Musetti

Prima finale in carriera nel circuito maggiore per Lorenzo Musetti che questo pomeriggio è approdato in finale nel torneo ATP 500 di Amburgo.

Il 20enne di Carrara, n.62 ATP, ha sconfitto in semifinale l’argentino Francisco Cerundolo, n.30 del ranking, con il risultato di 63 76 (3) dopo 1 ora e 55 minuti di partita.

In finale Lorenzo sfiderà Carlos Alcaraz.

Primo set: Lorenzo partiva benissimo portandosi sul 5 a 0 grazie ai break nel secondo ed al quarto gioco (con doppio fallo dell’argentino sulla palla break).

L’azzurro sul 5 a 1, dal 40-15, mancava due palle set consecutive e perdeva la battuta.

Sul 5 a 3 Lorenzo annullava una pericolosa palla break sul 30-40 con la complicità dell’argentino che steccava la risposta sul break point, e poi conquistava al primo set point utile del game (terzo complessivo) la frazione per 6 a 3.

Secondo set: Musetti avanti per 3 a 1 subiva il controbreak nel sesto gioco.

Sul 3 pari l’azzurro piazzava un nuovo break e quando ha servito per il match sul 5 a 3 ha mancato anche una palla match giocando un servizio da sotto e sbagliando la volèe successiva con Cerundolo che poi controbrekkava e impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui Lorenzo sotto per 1 a 3 piazzava un bellissimo parziale di sei punti consecutivi (con Cerundolo che sul 3 a 1 commetteva un doppio fallo e nel punto successivo giudicava fuori una palla che colpiva la linea di fondo), conquistando la partita per 7 punti a 3 e piazzando questa volta un servizio vincente (da sopra) sul match point.

ATP Hamburg Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 7 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 3 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

0 ACES 00 DOUBLE FAULTS 255/86 (64%) FIRST SERVE 46/67 (69%)34/55 (62%) 1ST SERVE POINTS WON 26/46 (57%)17/31 (55%) 2ND SERVE POINTS WON 10/21 (48%)5/8 (63%) BREAK POINTS SAVED 1/5 (20%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1020/46 (43%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 21/55 (38%)11/21 (52%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 14/31 (45%)4/5 (80%) BREAK POINTS CONVERTED 3/8 (38%)10 RETURN GAMES PLAYED 1151/86 (59%) SERVICE POINTS WON 36/67 (54%)31/67 (46%) RETURN POINTS WON 35/86 (41%)82/153 (54%) TOTAL POINTS WON 71/153 (46%)