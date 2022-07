Challenger Trieste, Tampere, Nur Sultan, Pozoblanco e Indianapolis: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Francesco Passaro in finale a Trieste

CHALLENGER Trieste (Italia) – Semifinali, terra battuta

ATP Trieste Francesco Passaro Francesco Passaro 6 6 Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 1 2 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Maestrelli 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Maestrelli 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 F. Maestrelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. Francesco Passarovs [SE] Francesco Maestrelli

Grand Stand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes



ATP Trieste Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [1] 4 6 10 Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes Marco Bortolotti / Sergio Martos Gornes 6 3 5 Vincitore: Hidalgo / Rodriguez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 D. Hidalgo / Rodriguez 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Bortolotti / Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 M. Bortolotti / Martos Gornes 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 M. Bortolotti / Martos Gornes 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Zhizhen Zhang vs [8] Alexandre Muller (non prima ore: 20:30)



ATP Trieste Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 0 4 Alexandre Muller [8] • Alexandre Muller [8] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Muller 4-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP Tampere Zsombor Piros [5] • Zsombor Piros [5] 0 5 Laurent Lokoli Laurent Lokoli 0 2 Vincitore: Piros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Piros 5-2 L. Lokoli 0-15 0-30 40-30 40-40 df 40-A df 4-2 → 5-2 Z. Piros 15-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Lokoli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Z. Piros 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 L. Lokoli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 Z. Piros 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Lokoli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. [5] Zsombor Pirosvs Laurent Lokoli

2. [1] Juan Manuel Cerundolo vs [Q] Harold Mayot



ATP Tampere Juan Manuel Cerundolo [1] Juan Manuel Cerundolo [1] 7 3 1 Harold Mayot Harold Mayot 6 6 6 Vincitore: Mayot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 H. Mayot 15-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-4 → 1-5 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 ace 0-3 → 1-3 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 H. Mayot 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 3-4 → 4-4 H. Mayot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [4] Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen



ATP Tampere Alexander Erler / Lucas Miedler [1] Alexander Erler / Lucas Miedler [1] 7 6 Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen [4] Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen [4] 6 1 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Erler / Miedler 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

ATP Pozoblanco Daniel Masur Daniel Masur 4 3 Constant Lestienne [2] Constant Lestienne [2] 6 6 Vincitore: Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Lestienne 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Masur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Masur 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 1-3 → 1-4 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-2 → 0-3 D. Masur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Masur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 4-5 D. Masur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Masur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Daniel Masurvs [2] Constant Lestienne

2. [7] Gregoire Barrere vs [3] Ugo Humbert OR Emilio Nava



ATP Pozoblanco Gregoire Barrere [7] Gregoire Barrere [7] 0 0 Ugo Humbert [3] Ugo Humbert [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [1] Victor Vlad Cornea / Luis David Martinez vs [3] Arjun Kadhe / Piotr Matuszewski OR [2] Dan Added / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

ATP Nur Sultan Roman Safiullin [1] Roman Safiullin [1] 6 6 Dmitry Popko [3] Dmitry Popko [3] 3 2 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Popko 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-2 → 6-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Popko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Popko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Popko 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Popko 15-0 15-15 df 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

1. [1] Roman Safiullin vs [3] Dmitry Popko

2. Denis Yevseyev vs [WC] Beibit Zhukayev



ATP Nur Sultan Denis Yevseyev Denis Yevseyev 6 6 Beibit Zhukayev Beibit Zhukayev 4 4 Vincitore: Yevseyev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Yevseyev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Zhukayev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 D. Yevseyev 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df df 0-0 → 0-1

3. [3] Andrew Paulson / David Poljak vs [2] JiSung Nam / MinKyu Song (non prima ore: 11:30)



ATP Nur Sultan Andrew Paulson / David Poljak [3] Andrew Paulson / David Poljak [3] 2 6 6 JiSung Nam / MinKyu Song [2] JiSung Nam / MinKyu Song [2] 6 3 10 Vincitore: Nam / Song Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Nam / Song 1-0 2-0 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 df 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Paulson / Poljak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 J. Nam / Song 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 A. Paulson / Poljak 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Nam / Song 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Nam / Song 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 A. Paulson / Poljak 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Nam / Song 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Paulson / Poljak 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Nam / Song 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Paulson / Poljak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Nam / Song 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 A. Paulson / Poljak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-4 → 1-4 J. Nam / Song 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 A. Paulson / Poljak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-2 → 0-3 J. Nam / Song 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Paulson / Poljak 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-0 → 0-1

CHALLENGER Indianapolis (USA) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Indianapolis Yibing Wu Yibing Wu 30 7 1 Yasutaka Uchiyama • Yasutaka Uchiyama 30 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 1-0 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 3-5 → 4-5 Y. Uchiyama 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [SE] Yibing Wuvs Yasutaka Uchiyama

2. [Alt] Aleksandar Kovacevic vs [SE] Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Hans Hach Verdugo / Hunter Reese OR [PR] Toshihide Matsui / Kaito Uesugi vs [3] Robert Galloway / Alex Lawson OR Purav Raja / Divij Sharan



Il match deve ancora iniziare