Calendario ATP 2022: niente tornei in Cina, entrano 6 nuovi eventi tra cui Firenze e Napoli

L’ATP ha comunicato le variazioni al calendario 2022, visto che per le restrizioni per il COVID anche questo anno non si disputeranno tornei in Cina.

Entrano sei nuovi eventi di una settimana, con la conferma delle indiscrezioni sui nuovi ATP 250 di Firenze (hard indoor) e Napoli (hard).

Ecco i nuovi tornei:

19/25 settembre: San Diego (hard)

26 settembre/ 2 ottobre: Seoul (hard), Aviv (Israele, hard indoor)

10/16 ottobre: Firenze (hard indoor), Gijón (hard indoor)

17/23 ottobre: Napoli (hard)

Inoltre l’Astana Open a Nur-Sultan diventa un 500 da 250.

Gaudenzi: “La cancellazione dei tornei è una triste realtà, speriamo che i nostri partner e fan stiano bene. Allo stesso tempo, è incoraggiante che grandi città siano interessate ad ospitare nuovi tornei con licenze di un anno”.

Il grande tennis torna quindi a Firenze, dopo molti anni di assenza (si è disputato sul rosso delle Cascine dal ’73 al ’94), e Napoli farà un salto di qualità tornando nel tour maggiore.