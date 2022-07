Challenger Tampere: Il Tabellone Principale e di Quali. Cinque azzurri tra Md e Quali

Challenger Tampere 80 – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs (Alt) Miedler, Lucas

(WC) Niklas-Salminen, Patrik vs Giustino, Lorenzo

Ajdukovic, Duje vs Ferreira Silva, Frederico

Kicker, Nicolas vs (8) Giannessi, Alessandro

(4) Rodionov, Jurij vs Qualifier

Qualifier vs Sels, Jelle

(WC) Vasa, Eero vs Qualifier

Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (7) Kuzmanov, Dimitar

(5) Piros, Zsombor vs (WC) Borg, Leo

Qualifier vs (Alt) Virtanen, Otto

Furness, Evan vs Stebe, Cedrik-Marcel

Forejtek, Jonas vs (3) Marterer, Maximilian

(6) Tirante, Thiago Agustin vs Horansky, Filip

Qualifier vs Lokoli, Laurent

Qualifier vs Ofner, Sebastian

Melzer, Gerald vs (2) Moraing, Mats

(1) Torres, Juan Bautistavs Bye(WC) Pohjola, Peetuvs (12) Ingildsen, Johannes

(2) Domingues, Joao vs Bye

Alternate vs (8) Echargui, Moez

(13) Galarza, Juan Ignacio vs (Alt) Sorrentino, Luigi

(Alt) Taylor, Jason vs (7) Jacquet, Kyrian

(4) Fils, Arthur vs (Alt) Hannestad, Benjamin

(Alt) Taylor, Adam vs (9) Lipovsek Puches, Tomas

(5) Tabur, Clement vs (Alt) Nedunchezhiyan, Jeevan

(Alt) Renard, Lucas vs (10) Brugnerotto, Marco

(6) Mayot, Harold vs Vasa, Iiro

(WC) Tiainen, Hermanni vs (11) Bocchi, Lorenzo

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Hermanni Tiainen vs [11] Lorenzo Bocchi

2. [6] Harold Mayot vs Iiro Vasa

3. [WC] Peetu Pohjola vs [12] Johannes Ingildsen

4. [Alt] Lucas Renard vs [10] Marco Brugnerotto

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Arthur Fils vs [Alt] Benjamin Hannestad

2. [Alt] Adam Taylor vs [9] Tomas Lipovsek Puches

3. [13] Juan Ignacio Galarza vs [Alt] Luigi Sorrentino

Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alternate vs [8] Moez Echargui

2. [Alt] Jason Taylor vs [7] Kyrian Jacquet

3. [5] Clement Tabur vs [Alt] Jeevan Nedunchezhiyan