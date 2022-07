Maria Sharapova è diventata madre

Maria Sharapova è stata numero uno del mondo e ha realizzato il Grande Slam ma in anni diversi, ma sta vivendo un momento che certamente supera tutti questi risultati. L’ex numero uno del mondo ha annunciato la nascita del suo primo figlio con una foto emozionante e un messaggio speciale su Instagram.

“Il regalo più bello, impegnativo e gratificante che la nostra famiglia potesse chiedere”, ha condiviso la tennista in una foto in cui appare accanto al compagno Alexander Gilkes, con entrambi in braccio il piccolo Theodore nato lo scorso 01 Luglio. Auguri Maria!