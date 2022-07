ATP 500 Amburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri al via

ATP 500 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Laaksonen, Henri vs Kovalik, Jozef

(Alt) Esteve Lobato, Eduard vs (6) Shevchenko, Alexander

(2) Berankis, Ricardas vs (WC) Rosenkranz, Mats

(PR) Sousa, Pedro vs (7) Nardi, Luca

(3) Galan, Daniel Elahi vs Nikles, Johan

(Alt) Vatutin, Alexey vs (8) Bonadio, Riccardo

(4) Travaglia, Stefano vs (WC) Topo, Marko

(WC) Molleker, Rudolf vs (5) Guinard, Manuel

M1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Noma Noha Akugue vs [9] Grace Min

2. [5] Paula Ormaechea vs Anna-Lena Friedsam

3. [WC] Ella Seidel vs [10] Alexandra Cadantu-Ignatik

4. [WC] Sabine Lisicki vs [12] Stefanie Voegele

M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Pedro Sousa vs [7] Luca Nardi

2. [3] Daniel Elahi Galan vs Johan Nikles (non prima ore: 12:30)

3. [Alt] Alexey Vatutin vs [8] Riccardo Bonadio

4. [Alt] Eduard Esteve Lobato vs [6] Alexander Shevchenko

M3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Ysaline Bonaventure vs Nao Hibino

2. Sinja Kraus vs [7] Arianne Hartono

3. [6] Suzan Lamens vs [WC] Barbara Haas

4. [1] Kateryna Baindl vs Dea Herdzelas

M4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Oksana Selekhmeteva vs Yuliya Hatouka

2. [2] Anastasia Gasanova vs Xiaodi You

3. Jesika Maleckova vs [8] Joanne Zuger

4. Sophie Chang vs [11] Maria Carle