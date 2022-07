Jannik Sinner si ritira dal torneo di Amburgo. Rientro previsto ad Umago

Jannik Sinner ha comunicato questa sera il suo ritiro dal torneo ATP 500 di Amburgo in programma la prossima settimana.

Per un problema alla caviglia destro (infortunio avvenuto durante l’incontro con Novak Djokovic a Wimbledon) ha deciso precauzionalmente di riposare almeno un’altra settimana.

Sinner dovrebbe rientrare in campo tra 10 giorni per disputare il torneo ATP 250 di Umago.

Dichiara Jannik: “Dopo aver discusso con il mio team, abbiamo preso la decisione di non giocare Amburgo. Mi sono girato leggermente la caviglia quando sono caduto nel quarto di finale contro Djokovic a Wimbledon e come precauzione abbiamo deciso che è meglio prendersi un po’ più di tempo prima del mio prossimo torneo a Umago. Non vedevo l’ora di giocare ad Amburgo che è una città e un torneo che mi piace moltissimo”