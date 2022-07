ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Bolelli-Fognini in finale nel doppio

Terza finale stagionale per Simone Bolelli e Fabio Fognini in doppio.

La coppia azzurra, seconda favorita del seeding nel torneo ATP 250 di Bastad in semifinale ha battuto in rimonta per 57 64 10-7, in poco più di un’ora e mezza di partita (interrotta a metà del secondo set dalla pioggia), il duo formato dal serbo Nikola Cacic e dal kazako Aleksandr Nedovyesov.

In finale Bolelli e Fognini si giocheranno il titolo con i vincenti della sfida tra la coppia argentina Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry e quella formata dal brasiliano Rafael Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez.

ATP 250 Bastad (Svezia) – Quarti di Finale, terra battuta

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Francisco Cerundolo vs Aslan Karatsev



ATP Bastad Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 7 6 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 5 1 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Karatsev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Diego Schwartzman vs [5] Pablo Carreno Busta



ATP Bastad Diego Schwartzman [3] Diego Schwartzman [3] 1 0 Pablo Carreno Busta [5] Pablo Carreno Busta [5] 6 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [8] Sebastian Baez vs [PR] Dominic Thiem



ATP Bastad Sebastian Baez [8] Sebastian Baez [8] 6 6 6 Dominic Thiem Dominic Thiem 2 7 4 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Thiem 0-15 15-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Laslo Djere vs [2] Andrey Rublev



ATP Bastad Laslo Djere Laslo Djere 0 5 Andrey Rublev [2] • Andrey Rublev [2] 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rublev 5-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 1-1 L. Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov vs [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini



ATP Bastad Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov Nikola Cacic / Aleksandr Nedovyesov 7 4 7 Simone Bolelli / Fabio Fognini [2] Simone Bolelli / Fabio Fognini [2] 5 6 10 Vincitore: Bolelli / Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 N. Cacic / Nedovyesov 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 df 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Cacic / Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 2-4 → 3-4 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Bolelli / Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 N. Cacic / Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Bolelli / Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Bolelli / Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Cacic / Nedovyesov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Fognini 0-15 15-15 15-30 1-0 → 1-1 N. Cacic / Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Alt] Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [4] Rafael Matos / David Vega Hernandez