Paire: “Sono in cura da uno psicologo, mi serve aiuto”

Benoit Paire è uno dei tennisti dotati di più talento sul tour ma anche di una delle personalità più complesse. Soprattutto dall’avvento della pandemia il francese ha vissuto mille problemi, crisi di rigetto dal tennis, tentativi di rientro (con risultati scarsi) e tanti guai. Nel 2022 ha giocato poco e male: 20 partite in totale, con solo 3 vittorie, l’ultima risalente al torneo di Ginevra prima di Roland Garros.

In una video intervista al media belga Brut, Paire ha confessato di attraversare una crisi profonda, che l’ha spinto a chiedere l’aiuto di uno psicologo. Ecco un estratto del suo pensiero, in cui confessa la propria fragilità e bisogno di sostegno.

“In passato mi sentivo bene anche senza allenamento, mi piacevano i momenti di stress, dove sentivo l’adrenalina, ma ora è più complicato. Sono in ansia, ho crisi di panico. Sono passati due giorni dall’ultima volta che ho bevuto alcol, sto sottoponendomi a una cura”.

“È dall’inizio dell’anno che sto lottando con la mia testa. Penso che dopo il Covid non ci siano stati molti momenti in cui mi sono sentito felice. Sono abbastanza sensibile ed emotivo, quindi tutto quello che è successo mi ha colpito e mi ha ferito più degli altri. La cosa difficile è non sapere quando si guarisce, potrebbe volerci molto tempo. Ho capito che ho bisogno di aiuto. Sto seguendo una terapia con uno psicologo e un mental coach per cercare di capire cosa mi sta succedendo. Finora non ha funzionato, ma sono solo all’inizio, ho bisogno di diverse sessioni. Devo uscire da questa situazione. Mi piace anche bere il mio bicchierino a volte… Non fare nulla, non fare sport o giocare a tennis. Ma è necessario trovare una via di mezzo. È importante ricordare che siamo soprattutto esseri umani e anche noi possiamo avere dei difetti”.