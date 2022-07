ATP 250 Bastad: Fabio Fognini fuori al turno decisivo delle quali. L’azzurro ha chiesto anche un medical timeout nel terzo set

Fabio Fognini è stato sconfitto al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Bastad.

Il 35enne di Arma di Taggia, n.64 del ranking e prima testa di serie delle “quali”, ha ceduto per 75 57 64, dopo due ore e 16 minuti di lotta, all’elvetico Marc-Andrea Huesler, n.108 ATP e settima testa di serie, dal quale era già stato battuto negli ottavi di Kitzbuhel due anni fa. Anche stavolta, però, il ligure no era in condizioni ottimali, tanto da aver chiesto un medical time out nel terzo set sul 3-2 per lo svizzero.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Fabio sul 2 pari, 15-40, mancava tre palle break e da quel momento cedeva tre giochi e perdeva due volte la battuta con l’elvetico che si portava sul 5 a 2 pesante.

L’azzurro riusciva a togliere un servizio all’avversario ma sul 4 a 5 Husler teneva facilmente a 0 il turno di servizio conquistando la partita per 6 a 4.

4 ACES 72 DOUBLE FAULTS 362/97 (64%) FIRST SERVE 56/87 (64%)43/62 (69%) 1ST SERVE POINTS WON 47/56 (84%)19/35 (54%) 2ND SERVE POINTS WON 14/31 (45%)6/9 (67%) BREAK POINTS SAVED 4/6 (67%)16 SERVICE GAMES PLAYED 169/56 (16%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/62 (31%)17/31 (55%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/35 (46%)2/6 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 3/9 (33%)16 RETURN GAMES PLAYED 1662/97 (64%) SERVICE POINTS WON 61/87 (70%)26/87 (30%) RETURN POINTS WON 35/97 (36%)88/184 (48%) TOTAL POINTS WON 96/184 (52%)