Novak Djokovic paroli dolci su Roger Federer: “è una leggenda sotto ogni aspetto”

Roger Federer è stata una delle grandi star che ha partecipato alla cerimonia del centenario sul Centre Court di Wimbledon. Lo svizzero ha ricevuto una grande ovazione e i suoi colleghi erano felici di rivedere di nuovo tra loro il campione elvetico.

Novak Djokovic ha voluto rivolgere a Federer parole calorose. Il serbo ha parlato con lo svizzero in campo e, in conferenza stampa, ha rivelato ciò che gli ha detto.

“Gli ho detto che è amato da molte persone e che deve tornare a giocare almeno un’altra volta, proprio come ha dichiarato lui. Abbiamo visto quanto sia speciale quando è entrato nel Center Court. Tutti erano felici, tutti gli hanno mostrato amore e rispetto e lui è una leggenda sotto ogni aspetto”, ha detto l’attuale numero tre del mondo.

“Naturalmente è stato uno dei miei più grandi rivali della mia carriera ed è stato strano non vederlo gareggiare nei tornei. Negli ultimi anni ha lottato contro gli infortuni e ha giocato pochi tornei e, come ha detto anche lui, è stato strano vederlo qui a Wimbledon in abiti diversi. Penso che sia molto importante per questo sport avere giocatori come lui che giochino il più possibile, perché porta molta attenzione e benefici a tutti noi”.