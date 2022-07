Matteo Berrettini ritorna ad allenarsi

Matteo Berrettini, una delle grandi vittime della prima settimana di Wimbledon, dove alla fine si è ritirato dal torneo per essere risultato positivo al covid-19, ha tranquillizzato i suoi fan sui social media rivelando che ora va tutto bene.

Il 26enne è tornato ad allenarsi, concentrandosi sui tornei europei su terra battuta che solitamente si svolgono dopo Wimbledon.

“In forma, in salute e di nuovo ad allenarmi. Grazie per tutti i messaggi gentili dell’ultima settimana. Significa molto per me”.