Da Todi: Il resoconto di giornata con il programma di domani

La 14ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup ha preso il via con le qualificazioni. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Todi 1971 si sono disputati dodici incontri validi per il primo turno del tabellone cadetto del Challenger organizzato da MEF Tennis Events. La giornata ha registrato tante vittorie azzurre, saranno diversi i ragazzi della truppa tricolore che lunedì 4 luglio si giocheranno un posto in main draw. Le prime sfide del tabellone principale coincideranno proprio con la conclusione delle qualificazioni, subito big match nella sessione serale con il derby tra Luciano Darderi e Gian Marco Moroni.

Un anno dopo la prima volta: l’ascesa di Maestrelli – Inizia senza intoppi l’avventura di Francesco Maestrelli che supera il classe 2006 Diego Fornaci con lo score di 6-1 6-1: “Ho giocato una buona partita. Il mio avversario è molto giovane e alla prima esperienza quindi ha pagato lo scotto, ma io ho colto l’occasione per provare cose che dovrei provare ad aggiungere al mio gioco. Il mio fisico ha retto bene al caldo ed è un buon segnale in vista della partita contro Giorgio Ricca che non sarà facile, lui è un giocatore atipico che può crearmi difficoltà. L’anno scorso qui ho giocato come wild card, quest’anno sono entrato con la mia classifica ed è segno che sto facendo bene, voglio continuare così. Per certi versi questo è il torneo che mi ha lanciato”, conclude il classe 2002 attuale numero 382 ATP. Oltre al citato Giorgio Ricca, che si è aggiudicato per 6-3 6-4 il derby contro Luca Potenza. Vittorie azzurre per Samuel Vincent Ruggeri e Giovanni Fonio, che hanno battuto rispettivamente Manuel Mazza (6-1 6-2) e Mohamed Safwat (6-0 6-1). Sconfitte invece le wild card Niccolò Ciavarella e Alessio De Bernardis, che si sono arrese lottando contro Billy Harris e Pedro Boscardin Diaz. La giornata si è chiusa con la vittoria di Bernard Tomic, l’ex numero 17 del mondo ha sconfitto con il punteggio di 7-6(6) 6-4 il rumeno Sebastian Gima

Sorteggiato il tabellone principale – L’argentino Pedro Cachin guida il seeding degli Internazionali di Tennis Città di Todi ed esordirà contro lo slovacco Lukas Klein. Nella parte bassa del tabellone è invece Flavio Cobolli la seconda testa di serie, per il romano al debutto ci sarà l’impegno contro l’ostico Andrea Collarini. Sorteggiati due derby italiani, Gian Marco Moroni e Luciano Darderi saranno protagonisti della sessione serale di lunedì 4 luglio, mentre il finalista del 2021 Federico Gaio inizierà contro la wild card Matteo Gigante. Reduce dal doppio oro ai Giochi del Mediterrano di Orano (Algeria), Francesco Passaro inizierà la sua campagna contro un qualificato. A chiudere gli impegni della truppa tricolore le sfide di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci contro Jelle Sels e Daniel Masur.

I risultati di domenica 3 luglio

Primo turno qualificazioni

Billy Harris (1) b. Niccolò Ciavarella (WC) 6-4 6-3

Bernard Tomic (12) b. Sebastian Gima 7-6(6) 6-4

Pedro Boscardin Diaz (2) b. Alessio De Bernardis (WC) 6-4 6-4

Giovanni Fonio (8) b. Mohamed Safwat 6-0 6-1

Oleg Prihodko (3) b. Alexandr Cozbinov 6-7(0) 7-6(5) 6-1

Remy Bertola b. Elliot Benchetrit (9) 6-2 3-6 7-6(4)

Francesco Maestrelli (4) b. Diego Fornaci (WC) 6-1 6-1

Samuel Vincent Ruggeri (5) b. Manuel Mazza (Alt) 6-1 6-2

Joris De Loore (7) b. Marcello Serafini 6-4 6-3

Andrey Chepelev (6) b. Alexandru Jecan (Alt) 6-3 6-2

Christian Langmo (10) b. Andrea Militi Ribaldi (WC) 7-6(2) 6-4

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Francesco Maestrelli vs [Alt] Giorgio Ricca

2. [1] Billy Harris vs [12/Alt] Bernard Tomic

3. Nicolas Kicker vs Jesper De Jong (non prima ore: 16:30)

4. Gian Marco Moroni vs Luciano Darderi (non prima ore: 18:30)

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Samuel Vincent Ruggeri vs [7/PR] Joris De Loore

2. [2] Pedro Boscardin Dias vs [8] Giovanni Fonio

3. [6] Filip Horansky vs Timofey Skatov (non prima ore: 18:30)

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Oleg Prihodko vs Remy Bertola

2. [6] Andrey Chepelev vs [10] Christian Langmo