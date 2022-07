Wimbledon: Lorenzo Sonego ” “Non esiste che un giocatore chiami a rete un altro, si fa in terza categoria non a Wimbledon” (video della partita)

Lorenzo Sonego : “Non esiste che un giocatore chiami a rete un altro, si fa in terza categoria non a Wimbledon. Chiami l’arbitro, non chiami un giocatore a rete. In quel momento mi ha condizionato. Mi ha detto che era condizionato dal mio verso. A fine partita si è scusato, è stato educatissimo. Io gli ho detto che però in quel momento mi aveva condizionato. Lui ha giocato un gran match e c’era poco da fare oggi peccato che nel mio momento migliore non sono riuscito a tenere il servizio sul 4 pari, peccato”.