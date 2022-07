Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 6. Nick Kyrgios vince una “pazza” partita contro Stefanos Tsitsipas

Non appena è stato effettuato il sorteggio di Wimbledon, tutti hanno cerchiato un’area del tabellone: Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas potrebbero affrontarsi al terzo turno. Così è stato e le aspettative sono salite alle stelle. E ora che si è giocata la partita. Beh, non ci siamo sbagliati.

In un duello ricco di gran colpi, palle in tribuna, warning e tiri al bersaglio, l’australiano, numero 40 del ranking ATP, si è imposto in un autentica battaglia contro il quinto classificato. 6-7(2), 6-4, 6-3 e 7-6(7) è stato il risultato finale di un match che ha avuto tanti momenti controversi quanto un tennis spettacolare giocato da entrambi i tennisti.

Il primo set è stato caratterizzato da quattro palle break mancate da Kyrgios, prima che Tsitsipas fosse chirurgico nel tie-break. Nel secondo parziale, l’australiano ha finalmente fatto il break nel decimo gioco, prima che il greco lanciasse una palla in tribuna e Nick chiedesse la squalifica dell’avversario. Tsitsipas se l’è cavata con un warning.

Il terzo set non ha fermato lo slancio di Kyrgios che ha piazzato il break nel quarto gioco ed ha visto un’altra palla del greco dirigersi verso il pubblico con Nick che conquistava poi la frazione per 6 a 3.

Il quarto set ha visto una caduta dell’australiano che sembrava aver causato un infortunio. Però non è stato così. Le occasioni si susseguivano da entrambe le parti e il greco aveva anche un set point sul 5-4, ben salvato da Kyrgios, che nel tie-break chiudeva la partita qualificandosi per gli ottavi di finale. Il tie-break è stato molto spettacolare, c’è stato un match point annullato da Tsitsipas, un altro set point brillantemente cancellato da Kyrgios, fino a quando il sipario si è chiuso sullo spettacolo.

Ora misurerà le forze contro Brandon Nakashima. Come giocherà Nick?

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

Wimbledon – 3° Turno – Erba

Slam Wimbledon C. Gauff [11] C. Gauff [11] 7 2 1 A. Anisimova [20] A. Anisimova [20] 6 6 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Anisimova 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Gauff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Gauff 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

C. Gauffvs A. Anisimova

P. Badosa vs P. Kvitova



Slam Wimbledon P. Badosa [4] P. Badosa [4] 7 7 P. Kvitova [25] P. Kvitova [25] 5 6 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-3 6-4* 6-6 → 7-6 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 6-5 → 6-6 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 P. Badosa 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Badosa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Kvitova 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 df 6-5 → 7-5 P. Badosa 15-0 30-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Kvitova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 P. Badosa 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Badosa 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

L. Sonego vs R. Nadal



Slam Wimbledon L. Sonego [27] L. Sonego [27] 1 2 4 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 L. Sonego 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Nadal 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 R. Nadal 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 30-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. De Minaur [19] A. De Minaur [19] 6 6 7 L. Broady L. Broady 3 4 5 Vincitore: A. De Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. De Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. De Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. De Minaur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 L. Broady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 L. Broady 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Broady 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Broady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Broady 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. De Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 L. Broady 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. De Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 L. Broady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

A. De Minaurvs L. Broady

I. Swiatek vs A. Cornet



Slam Wimbledon I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 4 2 A. Cornet A. Cornet 6 6 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Cornet 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 I. Swiatek 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Cornet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

N. Kyrgios vs S. Tsitsipas



Slam Wimbledon N. Kyrgios N. Kyrgios 6 6 6 7 S. Tsitsipas [4] S. Tsitsipas [4] 7 4 3 6 Vincitore: N. Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 15-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Kyrgios A-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-30 A-40 40-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 2-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Kyrgios 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 40-30 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 40-0 ace 4-5 → 5-5 N. Kyrgios 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-15 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 30-0 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon H. Tan H. Tan 6 6 K. Boulter K. Boulter 1 1 Vincitore: H. Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Boulter 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-1 → 6-1 H. Tan 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Boulter 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 H. Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 H. Tan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Tan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 6-1 K. Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Tanvs K. Boulter

R. Gasquet vs B. Van De Zandschulp



Slam Wimbledon R. Gasquet R. Gasquet 5 6 6 1 B. Van De Zandschulp [21] B. Van De Zandschulp [21] 7 2 7 6 Vincitore: B. Van De Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 B. Van De Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-15 df 6-5 → 6-6 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Van De Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 1-2 B. Van De Zandschulp 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 R. Gasquet 0-15 df 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Van De Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 R. Gasquet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 B. Van De Zandschulp 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 40-A df df 5-3 → 5-4 B. Van De Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Van De Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-0 → 3-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 B. Van De Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

M. Frech vs S. Halep



Slam Wimbledon M. Frech M. Frech 4 1 S. Halep [16] S. Halep [16] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 M. Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 M. Frech 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 S. Halep 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 0-3 → 0-4 M. Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Halep 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon C. Garin C. Garin 6 6 1 6 J. Brooksby [29] J. Brooksby [29] 2 3 6 4 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Brooksby 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Garin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-40 1-3 → 1-4 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Brooksby 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Brooksby 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Garinvs J. Brooksby

A. Molcan vs T. Fritz



Slam Wimbledon A. Molcan A. Molcan 4 1 6 T. Fritz [11] T. Fritz [11] 6 6 7 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Molcan 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Molcan 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 1-4 → 1-5 A. Molcan 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

P. Martic vs J. Pegula



Slam Wimbledon P. Martic P. Martic 6 7 J. Pegula [8] J. Pegula [8] 2 6 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 P. Martic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Martic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 P. Martic 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 J. Pegula 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 P. Martic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 P. Martic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 J. Pegula 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Tomljanovic A. Tomljanovic 2 6 6 B. Krejcikova [13] B. Krejcikova [13] 6 4 3 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 B. Krejcikova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 A. Tomljanovic 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Krejcikova 15-0 15-40 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 6-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 B. Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Tomljanovic 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 B. Krejcikova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Tomljanovicvs B. Krejcikova

B. Nakashima vs D. Galan



Slam Wimbledon B. Nakashima B. Nakashima 6 6 6 D. Galan D. Galan 4 4 1 Vincitore: B. Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Galan 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 D. Galan 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 D. Galan 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 A-40 ace 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 df 40-A df 5-4 → 6-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 df 4-4 → 5-4 D. Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 4-4 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Galan 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Galan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

R. Ram / J. Salisbury vs F. Martin / H. Nys



Slam Wimbledon R. Ram / J. Salisbury [1] R. Ram / J. Salisbury [1] 6 6 6 F. Martin / H. Nys F. Martin / H. Nys 4 4 4 Vincitore: R. Ram J. Salisbury Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Martin / H. Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 F. Martin / H. Nys 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Martin / H. Nys 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 5-3 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 5-3 F. Martin / H. Nys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Martin / H. Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Martin / H. Nys 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Martin / H. Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ram / J. Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Martin / H. Nys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Sock J. Sock 2 6 7 6 3 J. Kubler J. Kubler 6 4 5 7 6 Vincitore: J. Kubler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 J. Sock 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 J. Sock 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sock 15-0 ace 30-0 30-15 1-2 → 2-2 J. Kubler 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Sock 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 7-5 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sock 0-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 5-4 → 5-5 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 J. Sock 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Sock 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df df 1-1 → 2-1 J. Sock 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sock 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 J. Kubler 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Sock 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sock 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

J. Sockvs J. Kubler

Q. Zheng vs E. Rybakina



Slam Wimbledon Q. Zheng Q. Zheng 6 5 E. Rybakina [17] E. Rybakina [17] 7 7 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Q. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 Q. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Q. Zheng 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Q. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 E. Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Q. Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 ace 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Q. Zheng 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 E. Rybakina 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 Q. Zheng 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 df 40-A 2-4 → 3-4 Q. Zheng 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-4 → 2-4 E. Rybakina 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Q. Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Rybakina 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Q. Zheng 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 E. Rybakina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

J. Murray / B. Soares vs N. Cacic / A. Vavassori



Slam Wimbledon J. Murray / B. Soares [9] J. Murray / B. Soares [9] 6 7 7 N. Cacic / A. Vavassori N. Cacic / A. Vavassori 4 6 5 Vincitore: J. Murray B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Cacic / A. Vavassori 30-40 6-5 → 7-5 N. Cacic / A. Vavassori 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 N. Cacic / A. Vavassori 3-2 → 3-3 J. Murray / B. Soares 30-15 2-2 → 3-2 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Cacic / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Cacic / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon L. Glasspool / H. Heliovaara [15] L. Glasspool / H. Heliovaara [15] 6 3 6 3 6 W. Blumberg / C. Ruud W. Blumberg / C. Ruud 1 6 3 6 4 Vincitore: L. Glasspool H. Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 df 0-30 0-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-15 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 3-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 W. Blumberg / C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 W. Blumberg / C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Glasspool / H. Heliovaara 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Glasspool/ H. Heliovaaravs W. Blumberg/ C. Ruud

L. Kubot / M. Kostyuk vs K. Krawietz / N. Melichar-Martinez



Il match deve ancora iniziare

J. Rojer / E. Shibahara vs A. Krajicek / A. Guarachi



Slam Wimbledon J. Rojer / E. Shibahara [1] J. Rojer / E. Shibahara [1] 6 7 A. Krajicek / A. Guarachi A. Krajicek / A. Guarachi 4 6 Vincitore: J. Rojer E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 7*-6 df 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 5-6 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / A. Guarachi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Krajicek / A. Guarachi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / A. Guarachi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Rojer / E. Shibahara 0-0 Risultato 6-4 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Rojer / E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Krajicek / A. Guarachi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Rojer / E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Krajicek / A. Guarachi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon E. Mertens / S. Zhang [1] E. Mertens / S. Zhang [1] 6 6 V. Golubic / C. Osorio V. Golubic / C. Osorio 3 2 Vincitore: E. Mertens S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Golubic / C. Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 V. Golubic / C. Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 V. Golubic / C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Golubic / C. Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 6-3 V. Golubic / C. Osorio 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 V. Golubic / C. Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 V. Golubic / C. Osorio 15-15 40-15 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 V. Golubic / C. Osorio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

E. Mertens/ S. Zhangvs V. Golubic/ C. Osorio

J. Vliegen / J. Withrow vs M. Ebden / M. Purcell



Slam Wimbledon J. Vliegen / J. Withrow J. Vliegen / J. Withrow 4 7 6 6 4 M. Ebden / M. Purcell [14] M. Ebden / M. Purcell [14] 6 6 4 7 6 Vincitore: M. Ebden M. Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ebden / M. Purcell 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Vliegen / J. Withrow 2-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Vliegen / J. Withrow 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Vliegen / J. Withrow 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Vliegen / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

N. Mahut / S. Zhang vs G. Escobar / L. Hradecka



Slam Wimbledon N. Mahut / S. Zhang [3] N. Mahut / S. Zhang [3] 6 6 G. Escobar / L. Hradecka G. Escobar / L. Hradecka 3 4 Vincitore: N. Mahut S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Mahut / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Escobar / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Mahut / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 G. Escobar / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 N. Mahut / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Escobar / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mahut / S. Zhang 15-0 30-0 ace 30-15 1-2 → 2-2 G. Escobar / L. Hradecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Mahut / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Escobar / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Mahut / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Escobar / L. Hradecka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 N. Mahut / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Escobar / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Mahut / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Escobar / L. Hradecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Mahut / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Escobar / L. Hradecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Mahut / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs B. Bencic / S. Sanders



Slam Wimbledon K. Flipkens / S. Sorribes Tormo K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 3 6 6 B. Bencic / S. Sanders B. Bencic / S. Sanders 6 3 2 Vincitore: K. Flipkens S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 B. Bencic / S. Sanders 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Bencic / S. Sanders 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 B. Bencic / S. Sanders 3-2 → 4-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 40-A 2-2 → 3-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 2-0 B. Bencic / S. Sanders 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 40-40 3-4 → 3-5 B. Bencic / S. Sanders 40-40 3-3 → 3-4 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 df 15-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Bencic / S. Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 K. Flipkens / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Bencic / S. Sanders 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 12:00am

R. Albot / N. Basilashvili vs D. Hidalgo / C. Rodriguez



Slam Wimbledon R. Albot / N. Basilashvili R. Albot / N. Basilashvili 6 2 3 7 7 D. Hidalgo / C. Rodriguez D. Hidalgo / C. Rodriguez 4 6 6 6 5 Vincitore: R. Albot N. Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Hidalgo / C. Rodriguez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Albot / N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Albot / N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Hidalgo / C. Rodriguez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Sousa / J. Thompson vs J. Peers / F. Polasek



Slam Wimbledon J. Sousa / J. Thompson J. Sousa / J. Thompson 6 5 4 J. Peers / F. Polasek [7] J. Peers / F. Polasek [7] 7 7 6 Vincitore: J. Peers F. Polasek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 J. Sousa / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sousa / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Peers / F. Polasek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sousa / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sousa / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 J. Sousa / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 J. Sousa / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Sousa / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Peers / F. Polasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 J. Peers / F. Polasek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* ace 2-6* 6-6 → 6-7 J. Sousa / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sousa / J. Thompson 15-0 15-15 df 30-15 2-3 → 3-3 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 30-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sousa / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Peers / F. Polasek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sousa / J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Peers / F. Polasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 12:00am

A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe vs A. Bolsova / I. Neel



Slam Wimbledon A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 7 6 A. Bolsova / I. Neel A. Bolsova / I. Neel 6 3 Vincitore: A. Riske-Amritraj C. Vandeweghe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Bolsova / I. Neel 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bolsova / I. Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Bolsova / I. Neel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bolsova / I. Neel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bolsova / I. Neel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 A. Bolsova / I. Neel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Bolsova / I. Neel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Bolsova / I. Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bolsova / I. Neel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Bolsova / I. Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Bolsova / I. Neel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

A. Rosolska / E. Routliffe vs C. Harrison / S. Santamaria



Slam Wimbledon A. Rosolska / E. Routliffe [11] A. Rosolska / E. Routliffe [11] None 6 7 7 C. Harrison / S. Santamaria • C. Harrison / S. Santamaria None 7 5 6 Vincitore: A. Rosolska E. Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Harrison / S. Santamaria None-None 7-6 A. Rosolska / E. Routliffe None-None 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 ace 7-3 7-4 8-4 8-5 8-6 9-6 df 9-7 6-6 → 7-6 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 5-4 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 4-3 → 4-4 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-3 → 2-3 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 ace 30-15 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rosolska / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / S. Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rosolska / E. Routliffe 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 C. Harrison / S. Santamaria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Gonzalez / A. Molteni vs R. Galloway / M. Schnur



Slam Wimbledon S. Gonzalez / A. Molteni [13] S. Gonzalez / A. Molteni [13] 7 6 3 6 6 R. Galloway / M. Schnur R. Galloway / M. Schnur 6 4 6 7 4 Vincitore: S. Gonzalez A. Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Galloway / M. Schnur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 R. Galloway / M. Schnur 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / A. Molteni 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / A. Molteni 15-15 40-40 A-40 4-4 R. Galloway / M. Schnur 0-15 df 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / A. Molteni 2-2 R. Galloway / M. Schnur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Galloway / M. Schnur 30-30 ace 3-5 → 3-6 S. Gonzalez / A. Molteni 2-5 → 3-5 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 15-40 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Galloway / M. Schnur 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 30-40 df A-40 1-2 → 1-3 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 15-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 ace 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 6-5 → 6-6 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 6-5 R. Galloway / M. Schnur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Galloway / M. Schnur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Galloway / M. Schnur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Gonzalez / A. Molteni 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Galloway / M. Schnur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 S. Gonzalez / A. Molteni 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

I. Dodig / L. Chan vs A. Mies / E. Routliffe



Slam Wimbledon I. Dodig / L. Chan I. Dodig / L. Chan 6 5 6 A. Mies / E. Routliffe A. Mies / E. Routliffe 2 7 4 Vincitore: I. Dodig L. Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Mies / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 A. Mies / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Mies / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 I. Dodig / L. Chan 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Mies / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Mies / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Mies / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 A. Mies / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 5-5 I. Dodig / L. Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Mies / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Mies / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mies / E. Routliffe 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Dodig / L. Chan 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Mies / E. Routliffe 1-0 → 1-1 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Mies / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 I. Dodig / L. Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 A. Mies / E. Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 I. Dodig / L. Chan 30-30 ace A-40 3-1 → 4-1 A. Mies / E. Routliffe 2-1 → 3-1 I. Dodig / L. Chan 15-0 1-1 → 2-1 I. Dodig / L. Chan 15-0 ace 0-0

Slam Wimbledon R. Klaasen / M. Melo R. Klaasen / M. Melo 2 4 4 J. O'Mara / K. Skupski J. O'Mara / K. Skupski 6 6 6 Vincitore: J. O'Mara K. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. O'Mara / K. Skupski 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

R. Klaasen/ M. Melovs J. O’Mara/ K. Skupski

Y. Xu / Z. Yang vs J. Niemeier / A. Petkovic



Slam Wimbledon Y. Xu / Z. Yang [9] Y. Xu / Z. Yang [9] 6 0 7 J. Niemeier / A. Petkovic J. Niemeier / A. Petkovic 3 6 5 Vincitore: Y. Xu Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 J. Niemeier / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Niemeier / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 4-5 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Niemeier / A. Petkovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 Y. Xu / Z. Yang 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-3 → 0-4 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Y. Xu / Z. Yang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Xu / Z. Yang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Y. Xu / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Y. Xu / Z. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Niemeier / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Xu / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Behar / D. Schuurs vs J. Peers / G. Dabrowski



Slam Wimbledon A. Behar / D. Schuurs A. Behar / D. Schuurs 3 4 J. Peers / G. Dabrowski [4] J. Peers / G. Dabrowski [4] 6 6 Vincitore: J. Peers G. Dabrowski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Peers / G. Dabrowski 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Behar / D. Schuurs 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Behar / D. Schuurs A-40 40-40 df 2-4 A. Behar / D. Schuurs 40-15 1-3 J. Peers / G. Dabrowski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 A. Behar / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Peers / G. Dabrowski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Behar / D. Schuurs 15-0 15-15 df 40-15 2-5 → 3-5 J. Peers / G. Dabrowski 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Behar / D. Schuurs 2-3 → 2-4 A. Behar / D. Schuurs 1-2 J. Peers / G. Dabrowski 15-0 1-1 → 1-2 A. Behar / D. Schuurs 0-1 → 1-1 J. Peers / G. Dabrowski 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 12:00am

D. Collins / D. Krawczyk vs M. Bouzkova / T. Mihalikova



Slam Wimbledon D. Collins / D. Krawczyk D. Collins / D. Krawczyk 6 6 M. Bouzkova / T. Mihalikova [16] M. Bouzkova / T. Mihalikova [16] 1 3 Vincitore: D. Collins D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Bouzkova / T. Mihalikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Collins / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Bouzkova / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Collins / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

N. Dzalamidze / A. Krunic vs H. Dart / H. Watson



Slam Wimbledon N. Dzalamidze / A. Krunic [13] N. Dzalamidze / A. Krunic [13] 4 2 H. Dart / H. Watson H. Dart / H. Watson 6 6 Vincitore: H. Dart H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Dzalamidze / A. Krunic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Dzalamidze / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 H. Dart / H. Watson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Dzalamidze / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 N. Dzalamidze / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 H. Dart / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Dzalamidze / A. Krunic 0-15 0-30 df 0-40 4-5 → 4-6 H. Dart / H. Watson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Dzalamidze / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Dart / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 3-4 N. Dzalamidze / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Dzalamidze / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 H. Dart / H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 N. Dzalamidze / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 H. Dart / H. Watson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Ebden / S. Stosur vs K. Skupski / H. Watson



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

N. Monroe / T. Paul vs N. Mektic / M. Pavic



Slam Wimbledon N. Monroe / T. Paul N. Monroe / T. Paul 2 6 3 2 N. Mektic / M. Pavic [2] N. Mektic / M. Pavic [2] 6 3 6 6 Vincitore: N. Mektic M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 N. Monroe / T. Paul 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 2-4 → 2-5 N. Mektic / M. Pavic 30-15 2-3 → 2-4 N. Monroe / T. Paul 0-15 15-40 2-2 → 2-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Monroe / T. Paul 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Monroe / T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 N. Monroe / T. Paul 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 3-5 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-5 → 2-5 N. Monroe / T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 N. Monroe / T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Monroe / T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Monroe / T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 5-3 → 6-3 N. Mektic / M. Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Monroe / T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Monroe / T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Monroe / T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Monroe / T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Monroe / T. Paul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-5 → 2-5 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 N. Monroe / T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Monroe / T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Mektic / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Monroe / T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Hartono / D. Schuurs vs L. Kichenok / J. Ostapenko



Slam Wimbledon A. Hartono / D. Schuurs A. Hartono / D. Schuurs 2 6 L. Kichenok / J. Ostapenko [4] L. Kichenok / J. Ostapenko [4] 6 7 Vincitore: L. Kichenok J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 5*-4 5*-5 df 5-6* 6-6 → 6-7 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Hartono / D. Schuurs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Hartono / D. Schuurs 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 L. Kichenok / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 df 2-4 → 2-5 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Hartono / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Hartono / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Kichenok / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

To be arranged 1 – Ore:

J. Sock / C. Gauff vs K. Edmund / O. Nicholls



Slam Wimbledon J. Sock / C. Gauff J. Sock / C. Gauff 0 6 5 K. Edmund / O. Nicholls • K. Edmund / O. Nicholls 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Edmund / O. Nicholls 5-1 J. Sock / C. Gauff 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Edmund / O. Nicholls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-1 → 4-1 J. Sock / C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 K. Edmund / O. Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Sock / C. Gauff 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Edmund / O. Nicholls 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Edmund / O. Nicholls 30-15 df 5-3 J. Sock / C. Gauff 15-0 4-3 → 5-3 J. Sock / C. Gauff 0-15 15-15 ace 3-2 K. Edmund / O. Nicholls 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Sock / C. Gauff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 K. Edmund / O. Nicholls 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Sock / C. Gauff 15-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 K. Edmund / O. Nicholls 15-0 ace 30-0 0-0 → 0-1

T. Kokkinakis / A. Muhammad vs N. Skupski / D. Krawczyk