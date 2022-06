Wimbledon: Lorenzo Sonego vince in cinque set ed approda al secondo ostacolo

Lorenzo Sonego dopo una lotta di cinque set approda al secondo turno del torneo di Wimbledon.

La testa di serie n.27 ha sconfitto questo pomeriggio l’americano Denis Kudla classe 1992 e n.75 ATP con il risultato di 67 (6) 63 75 46 62 dopo 3 ore e 48 minuti di partita.

Al secondo turno Lorenzo Sonego sfiderà Hugo Gaston classe 2000 e n.66 ATP.

L’incontro è stato alla pari dall’inizio alla fine ma è stato bravo Lorenzo a non demoralizzarsi dopo aver perso il primo set dopo aver sprecato un break di vantaggio e una palla set con l’americano alla battuta.

Nel quinto e decisivo set, invece, Sonego piazzava il break nel secondo gioco e poi sul 4 a 2, 15-40, era bravo ad annullare due pericolose palle break con un servizio vincente e un errore dell’americano.

Lorenzo chiudeva il game con un ace e nel gioco successivo toglieva ancora una volta la battuta a Kudla vincendo la partita per 6 a 2.

Slam Wimbledon L. Sonego [27] L. Sonego [27] 6 6 7 4 6 D. Kudla D. Kudla 7 3 5 6 2 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 D. Kudla 15-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Kudla 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Kudla 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Kudla 0-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Kudla 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Kudla 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

13 ACES 55 DOUBLE FAULTS 3129/167 (77%) FIRST SERVE % IN 98/161 (61%)92/129 (71%) WIN % ON 1ST SERVE 65/98 (66%)17/38 (45%) WIN % ON 2ND SERVE 34/63 (54%)20/28 (71%) NET POINTS WON 19/32 (59%)8/17 (47%) BREAK POINTS WON 4/15 (27%)62/161 (39%) RECEIVING POINTS WON 58/167 (35%)51 WINNERS 3862 UNFORCED ERRORS 65171 TOTAL POINTS WON 1572568.3 m DISTANCE COVERED 2759.3 m7.8 m DISTANCE COVERED/PT. 8.4 m