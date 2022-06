Wimbledon: Iga Swiatek aprirà la programmazione sul Central Court martedì

Ora tutti i dubbi sono spariti. Iga Swiatek è stata scelta dagli organizzatori di Wimbledon per aprire il programma del Centre Court martedì, una responsabilità che tradizionalmente spetta alla campionessa dell’anno precedente. Il fatto è che Ashleigh Barty si sia ritirata e tutti si sono chiesti chi avrebbe avuto questo privilegio.

La Swiatek aprirà la giornata sul mitico Centre Court, dove affronterà Jana Fett per cercare di allungare la striscia di 35 partite vinte consecutivamente. Un’altra opzione forte era Simona Halep, ma gli organizzatori hanno sostenuto che il ritiro della rumena nella semifinale di Bad Homburg li ha spinti a optare per la Swiatek.

Halep avrebbe dovuto aprire il programma del Centre Court nel 2020, ma la Pandemia ha cancellato quell’edizione di Wimbledon, mentre nel 2021 non ha gareggiato a causa di un infortunio. All’epoca, la Barty, numero uno del mondo, si assunse la responsabilità, e anche nel 2014 una campionessa uscente non giocò in quella edizione. Poiché Marion Bartoli si era ritirata e fecero giocare Sabine Lisicki, finalista dell’anno precedente.