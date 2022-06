Wimbledon: Gael Monfils dà forfait. Ripescati come lucky loser Kolar e Grenier

C’è un altro ritiro per Wimbledon. Gael Monfils, numero 23 della classifica ATP, ha annunciato che non giocherà il main draw del terzo Grande Slam della stagione. Il 35enne francese ha spiegato di essere tornato ad allenarsi questa settimana, ma che non si sente ancora pronto per competere al meglio dei cinque set.

Per quanto riguarda i lucky loser Monfils si è unito a Sebastian Korda nei forfait ad entry list chiusa. Ci saranno quindi almeno due lucky loser ed il sorteggio ha estratto Kolar e Grenier facendo rimanere fuori per il momento Borges e Kozlov.

Ricordiamo che sorteggio dei tabellone principali si terrà oggi alle ore 11 italiane.