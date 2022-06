Giorgio Armani Hurlingham Tennis Classic: In campo oggi Nadal e domani Djokovic (LIVEVIDEO)

Novak Djokovic e Rafael Nadal saranno in azione da oggi al Giorgio Armani Hurlingham Tennis Classic, un torneo di preparazione in vista di Wimbledon. Lo spagnolo è il primo a scendere in campo, affrontando Stan Wawrinka alle 14.30, mentre il serbo affronta il canadese Felix Auger-Aliassime, rivale di Nadal giovedì. Le partite possono essere seguite in diretta sulla pagina Facebook dell’evento.