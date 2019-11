Verso le Davis Cup Finals, Gruppo C: l’Australia di De Minaur e Kyrgios vuole stupire a Madrid

L’Australia si è qualificata per le Davis Cup Finals di Madrid (in programma dal 18 novembre) grazie alla netta vittoria sulla Bosnia nei Play-Off disputati nello scorso febbraio. Inserita nel Gruppo D, nella settimana in terra spagnola se la vedrà con Belgio (lunedì 18 a partire dalle 16) e Colombia (martedì 19 a partire dalle 18): preparatasi all’evento iberico in quel di Milano, con una serie di allenamenti che hanno avuto come sede lo Sporting Milano 3 di Basiglio, la Nazionale capitanata da Lleyton Hewitt (il più giovane tennista della storia a raggiungere la prima posizione del ranking mondiale, oltre che vincitore di ben trenta titoli in singolare e campione degli US Open 2001 e Wimbledon 2002) partirà con i favori del pronostico per l’accesso alla seconda fase della manifestazione.

Alex De Minaur, fresco finalista alle Next Gen ATP Finals di Milano, e Nick Kyrgios, numero 30 della classifica ATP, sono i due giocatori più attesi: dovrebbero essere loro, infatti, a prendersi il compito di disputare gli incontri di singolare. John Millman e Jordan Thompson, rispettivamente n.48 e n.63, sono pronti a subentrare in caso di necessità ed eventualmente ad affiancare John Peers nel match di doppio. Il trentunenne di Melbourne, infatti, è stato chiamato perché numero 26 di specialità e tra i più esperti per quello che, in caso di 1-1 dopo i singolari, risulterebbe l’incontro decisivo: in stagione ha raggiunto la finale agli Australian Open e i quarti di finale a Wimbledon assieme al finlandese Henri Kontinen, col quale gioca ininterrottamente dal 2016.

TUTTI I NUMERI DELL’AUSTRALIA –

Ranking per nazioni: 9°

Vittorie finali: 28 (1907, 1908, 1909, 1911, 1914, 1919, 1939, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1973, 1977, 1983, 1986, 1999, 2003)

Prima partecipazione: 1905

Anni nel World Group: 32

Giocatore più vittorioso: Lleyton Hewitt (59-21)

Giocatore più vittorioso in singolare: Lleyton Hewitt (42-14)

Giocatore più vittorioso in doppio: Todd Woodbridge (25-7)

Ultima sfida giocata: Australia-Bosnia 4-0 (Millman b. Dzumhur, De Minaur b. Basic, Peers/Thompson b. Basic/Brkic, Popyrin b. Fatic)