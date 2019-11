Verso le Davis Cup Finals, Gruppo D: Cabal/Farah le uniche certezze per la Colombia

Storica “prima volta” tra le grandi del tennis mondiale per la Colombia, qualificatasi alle Davis Cup Finals 2019 di Madrid (in programma da lunedì 18 novembre) grazie al pesante 4-0 rifilato alla Svezia dei fratelli Ymer nel corso del Play-Off disputato lo scorso febbraio a Bogotà. La Nazionale guidata da Pablo Gonzalez, capitano dei “cafeteros” dal 2016 ed ex numero 299 del ranking ATP in singolare, è inserita nel Gruppo D con Belgio (primo match in programma lunedì dalle 16) e Australia (si gioca martedì 19, a partire dalle 18): raggruppamento molto complicato da affrontare per i sudamericani, che si presentano alla competizione con i migliori giocatori che, però, partono sfavoriti con gli avversari (fatta eccezione per il doppio).

Daniel Elahi Galan, numero uno di Colombia, è attualmente al 190° posto della classifica mondiale: sarà il giocatore classe 1996, vincitore di un titolo Challenger in carriera (a San Benedetto nel 2018), a guidare la sua compagine, seguito a ruota dal grande esperto Santiago Giraldo, ora a margine della Top-300 ma con un passato in Top-30. Il terzo possibile singolarista, infine, sarà Alejandro Gonzalez, n.468 con un best ranking al numero 70.

Le uniche vere certezze, per la Colombia, giungono dal doppio, il cui esito potrebbe rivelarsi decisivo in caso di parità al termine dei singolari: Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, rispettivamente numero uno e due della classifica mondiale di specialità ed attualmente impegnati alle ATP Finals di Londra, rappresentano una sicurezza da questo punto di vista: entrambi vantano undici vittorie in doppio in Coppa Davis, dunque si ritrovano a -1 dai record di Hadad e Tobon (dodici successi a testa). Quest’anno sono risultati vincitori a Wimbledon e agli US Open, mentre si sono fermati in semifinale al Roland Garros.

TUTTI I NUMERI DELLA COLOMBIA –

Ranking per nazioni: 18°

Vittorie finali: 0

Prima partecipazione: 1959

Anni nel World Group: 1

Giocatore più vittorioso: Mauricio Hadad (35-11)

Giocatore più vittorioso in singolare: Santiago Giraldo (27-17)

Giocatore più vittorioso in doppio: Mauricio Hadad (12-6), Miguel Tobon (12-8)

Ultima sfida giocata: Colombia-Svezia 4-0 (Giraldo b. E. Ymer, Galan b. M. Ymer, Cabal/Farah b. Eriksson/Lindstedt, Gonzalez b. E. Ymer)