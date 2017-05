Da Madrid: Le ragioni televisive, la Konta che conclude il match alle due del mattino e Andy Murray che dichiara “Non penso succeda in altri sport mentre nel tennis continua ad accadere”

Johanna Konta ha perso all’esordio nel torneo di Madrid da Laura Siegemund dopo che il match che si è concluso dopo le 2 di notte.

Sono state le ragioni televisive per questo sono scese in campo alla mezzanotte ha dichiarato un portavoce della WTA: “Era un match di interesse globale che doveva essere mandato in TV e quindi rimanere sul campo centrale“.

Andy Murray ha parlato di quanto accaduto: “Non credo sia positivo per nessuno. Per il torneo, gli organizzatori, i giocatori, i media, non c’è pubblico sugli spalti, non ci sono benefici a giocare una partita a quell’ora. Non penso succeda in altri sport mentre nel tennis continua ad accadere. Se gli organizzatori sono contenti, io però non ci vedo nulla di buono. Finisci alle 2:30 del mattino e se va bene sei a letto alle 5:30 o alle 6, non è facile recuperare poi per gli altri incontri. Quando ho giocato contro Kohlschreiber è stato ridicolo aver iniziato a quell’ora“.

Ricordiamo che Andy Murray alla Caja Magica ha stabilito il record dell’incontro più “notturno” della storia del torneo stringendo la mano a Kohlschreiber alle 3:00 del mattino.