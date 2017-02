WTA Doha: Risultati Live Day 1. Live dettagliato (In campo Camila Giorgi per il turno finale)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo WTA Premier di Doha.

Camila Giorgi è al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA Premier di Doha.

La 25enne marchigiana, numero 75 Wta, ha concluso vittoriosamente il suo incontro di secondo turno contro tedesca Annika Beck, numero 68 Wta, superata per 62 46 63 (il match era stato sospeso ieri per la pioggia con Camila in vantaggio per 62 46 5-0).

Ora la Giorgi si giocherà l’ingresso nel main draw con la statunitense Lauren Davis classe 1993 e n.55 WTA.

WTA Doha Premier | Cemento | $776.000 – Turno Decisivo Quali Quali e 1° Turno md.

Centre Court – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Madison Brengle vs Saisai Zheng



WTA Doha Madison Brengle Madison Brengle 0 6 3 Saisai Zheng • Saisai Zheng 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Zheng 3-0 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 3-1 → 4-1 S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Brengle 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [2/WC] Jelena Jankovic vs [8] Tsvetana Pironkova



Il match deve ancora iniziare

3. Anastasija Sevastova vs Samantha Stosur



Il match deve ancora iniziare

4. Shuai Zhang vs Timea Babos (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [3] Lauren Davis vs Camila Giorgi



WTA Doha Lauren Davis [3] Lauren Davis [3] 40 0 Camila Giorgi • Camila Giorgi 15 2 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke vs [WC] Fatma Al Nabhani / Murbaka Al Naemi



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Ekaterina Alexandrova vs [6] Johanna Larsson 2TQ



WTA Doha Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 2 6 2 Johanna Larsson [6] Johanna Larsson [6] 6 3 6 Vincitore: J. LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 E. Alexandrova 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Alexandrova 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Alexandrova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Larsson 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Larsson 15-0 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Christina Mchale vs [6] Johanna Larsson (non prima ore: 13:30)



WTA Doha Christina Mchale [1] • Christina Mchale [1] 40 5 Johanna Larsson [6] Johanna Larsson [6] 30 5 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Mchale 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Larsson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 3-1 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Andrea Hlavackova / Shuai Peng vs Hao-Ching Chan / Christina Mchale (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Camila Giorgi vs [7] Annika Beck 2TQ