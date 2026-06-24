Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Grant a un passo dal main draw: si fermano Travaglia, Cinà, Nardi, Pellegrino e Stefanini

Wimbledon, si fermano Cinà, Nardi, Pellegrino e Stefanini nelle qualificazioni

Federico Cinà rimanda l’appuntamento con il tabellone principale di Wimbledon. Il teenager palermitano, ai primi passi in carriera sull’erba, si è arreso al secondo turno delle qualificazioni al francese Hugo Gaston, numero 5 del seeding, con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 30 minuti di gioco.

Si ferma al secondo turno anche Luca Nardi. Il pesarese, numero 169 del mondo, è stato battuto dal finlandese Otto Virtanen, giocatore molto pericoloso su questa superficie, con un doppio 6-4 in un’ora e 5 minuti. Virtanen si giocherà ora l’accesso al main draw contro il vincente della sfida tra Nikolai Budkov Kjaer e Matej Dodig.

Per Nardi il prossimo impegno sarà il Challenger 75 di Milano, dove sono attesi anche Stefano Travaglia, eliminato anche lui al secondo turno delle qualificazioni londinesi, Francesco Passaro e Marco Cecchinato.

Niente da fare anche per Andrea Pellegrino, testa di serie numero 17 del tabellone cadetto. Il pugliese, numero 131 ATP, è stato sconfitto nettamente dallo statunitense Tristan Boyer, numero 193 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora. Boyer affronterà ora uno tra Pablo Llamas Ruiz e Paul Martin Tiffon per un posto nel tabellone principale.

Tra le donne si interrompe il cammino di Lucrezia Stefanini, battuta dalla polacca Katarzyna Kawa, testa di serie numero 14, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2.

Giornata quindi amara per i colori azzurri a Roehampton, con diversi italiani fermati al secondo turno delle qualificazioni dei Championships.

Wimbledon, Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno

Tyra Caterina Grant è a un passo dal tabellone principale di Wimbledon 2026. L’italo-americana ha superato il secondo turno delle qualificazioni battendo Joanna Garland, numero 188 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco.

Una partita gestita con grande maturità dalla classe 2008, brava a fare la differenza nei momenti più importanti. Nel primo set il passaggio chiave è arrivato nel nono game, quando Grant ha strappato il servizio a zero all’avversaria, chiudendo poi il parziale nel game successivo.

Nel secondo set l’azzurra è rimasta concentrata anche dopo l’interruzione dovuta a un problema tecnico legato al caldo torrido. Alla ripresa ha mantenuto il break di vantaggio e ha chiuso la partita senza tremare.

Ora Grant andrà a caccia del suo primo main draw Slam. Nel turno decisivo affronterà la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking, che ha battuto la wildcard britannica Esther Adeshina con un netto 6-2 6-2.

Si ferma invece Stefano Travaglia, sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dal cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 29 minuti.

Il momento decisivo è arrivato nel tie-break del primo set, quando Travaglia ha avuto cinque set point consecutivi, tutti annullati da Zhou. Il cinese ha poi conquistato il parziale e nel secondo set ha continuato a servire con solidità, chiudendo 6-4 e spegnendo le speranze dell’azzurro.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 24 Giugno 2026 ☀ 23°C Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 24 Giugno 08:00 ☀ 21° 09:00 ☀ 24° 10:00 ☀ 26° 11:00 ☀ 29° 12:00 ☀ 32° 13:00 ☀ 34° 14:00 ☀ 35° 15:00 ☀ 36° 17:00 ☀ 36° 22:00 ☀ 29° ⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London dalle 09:00 BST: attenzione alle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 24 Giugno 🎾 Wimbledon · Qualificazioni 2° Turno Qualificazione · Erba WIM Q2 ☀ Soleggiato

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Show Court 1 – Ore: 12:00am

D. Evans vs T. Schoolkate



Slam Wimbledon D. Evans D. Evans 5 0 T. Schoolkate [28] T. Schoolkate [28] 7 6 Vincitore: T. Schoolkate Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Evans 15-0 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 0-3 → 0-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Schoolkate None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

E. Andreeva vs K. Day



Slam Wimbledon E. Andreeva E. Andreeva 2 2 K. Day [32] K. Day [32] 6 6 Vincitore: K. Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Andreeva 1-1 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Day 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 1-5 → 2-5 K. Day 30-0 40-0 1-4 → 1-5 E. Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 K. Day 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Andreeva None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Faria vs L. Pavlovic



Slam Wimbledon J. Faria [2] J. Faria [2] 6 6 L. Pavlovic L. Pavlovic 4 4 Vincitore: J. Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Pavlovic 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Faria 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Pavlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Faria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Pavlovic 15-0 30-15 3-1 → 3-2 J. Faria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Pavlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Pavlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Faria 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Pavlovic 15-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Pavlovic 15-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Faria 15-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Pavlovic 15-0 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Pavlovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Pavlovic None-None 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

B. Andreescu vs J. Teichmann



Slam Wimbledon B. Andreescu B. Andreescu 30 4 J. Teichmann [24] • J. Teichmann [24] 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Andreescu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Teichmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Teichmann None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 2 – Ore: 12:00am

Z. Piros vs B. Harris



Slam Wimbledon Z. Piros Z. Piros 4 4 B. Harris [23] B. Harris [23] 6 6 Vincitore: B. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Z. Piros 15-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Piros 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Z. Piros 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Harris None-None 0-0 → 1-0

A. Korneeva vs A. Lazaro Garcia



Slam Wimbledon A. Korneeva [3] A. Korneeva [3] 6 6 7 A. Lazaro Garcia A. Lazaro Garcia 2 7 5 Vincitore: A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Korneeva 0-15 0-30 15-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Lazaro Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Korneeva 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Korneeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 A. Korneeva 30-40 3-4 → 3-5 A. Korneeva 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Korneeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Lazaro Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Korneeva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Lazaro Garcia None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

V. Gaubas vs H. Searle



Slam Wimbledon V. Gaubas [14] V. Gaubas [14] 40 7 2 H. Searle • H. Searle 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Searle 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Searle 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Searle 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 H. Searle 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 H. Searle 15-0 30-0 5-4 → 5-5 V. Gaubas 15-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Searle 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Searle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 V. Gaubas 15-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Searle 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Gaubas None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Timofeeva vs V. Podrez



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon E. Adeshina E. Adeshina 2 2 H. Tan H. Tan 6 6 Vincitore: H. Tan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Adeshina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 E. Adeshina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Tan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 E. Adeshina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 E. Adeshina 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Tan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Adeshina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 H. Tan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Adeshina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Adeshina 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 H. Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Adeshina 0-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Tan None-None 0-0 → 0-1

E. Adeshinavs H. Tan

P. Jubb vs T. Barrios Vera



Slam Wimbledon P. Jubb P. Jubb 4 6 1 T. Barrios Vera [20] T. Barrios Vera [20] 6 3 6 Vincitore: T. Barrios Vera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 P. Jubb 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Jubb 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Barrios Vera 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Barrios Vera 5-2 P. Jubb 30-0 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Jubb 15-0 30-0 3-1 → 4-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Jubb 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Barrios Vera 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Jubb None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Rodesch vs D. Lajovic



Slam Wimbledon C. Rodesch C. Rodesch 2 4 D. Lajovic [22] D. Lajovic [22] 6 6 Vincitore: D. Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Rodesch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Rodesch 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Lajovic 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Rodesch 15-0 30-0 1-3 → 2-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Rodesch 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Rodesch 15-0 30-15 40-30 1-5 → 2-5 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 1-4 → 1-5 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 0-30 0-1 → 1-1 C. Rodesch None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

T. Prozorova vs H. Watson



Slam Wimbledon T. Prozorova • T. Prozorova 0 3 H. Watson H. Watson 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Prozorova 3-4 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Prozorova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Prozorova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Prozorova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Watson None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Basing M. Basing 7 6 T. Gentzsch T. Gentzsch 5 2 Vincitore: M. Basing Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Gentzsch 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Basing 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Gentzsch 0-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Basing 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Gentzsch 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Basing 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Gentzsch 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 M. Basing 15-0 30-0 3-5 → 4-5 T. Gentzsch 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Basing 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 T. Gentzsch 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Basing 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 T. Gentzsch 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Basing 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Gentzsch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Basing None-None 30-30 40-30 40-40 A-40 30-15 0-0 → 1-0

M. Basingvs T. Gentzsch

M. McDonald vs R. Carballes Baena



Slam Wimbledon M. McDonald [13] M. McDonald [13] 6 6 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 4 4 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. McDonald 0-15 15-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 0-15 0-30 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. McDonald 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

A. Gasanova vs E. Jones



Slam Wimbledon A. Gasanova • A. Gasanova 0 5 6 5 E. Jones [29] E. Jones [29] 0 7 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Gasanova 5-2 E. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 E. Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 A. Gasanova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 E. Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Jones 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Gasanova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Gasanova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 E. Jones 15-0 15-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 A. Gasanova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 E. Jones 15-0 15-15 15-30 2-0 → 3-0 A. Gasanova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Gasanova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Gasanova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Gasanova 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 E. Jones 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Gasanova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 E. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Gasanova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Jones 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Gasanova 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Jones None-None 15-15 30-15 0-0 → 0-1

R. Montgomery vs E. Kalieva



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon J. Garland J. Garland 4 4 T. Grant T. Grant 6 6 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Grant 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Garland 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Garland 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Garland 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Garland 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Garland 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Garland 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Garland 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 T. Grant 15-30 15-40 0-1 → 1-1 T. Grant None-None 0-0 → 0-1

J. Garlandvs T. Grant

B. Tomic vs C. O’Connell



Slam Wimbledon B. Tomic B. Tomic 4 4 C. O\'Connell [32] C. O\'Connell [32] 6 6 Vincitore: C. O Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Tomic 2-4 C. O\'Connell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Tomic 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. O\'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Tomic 0-15 15-30 1-1 → 1-2 C. O\'Connell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Tomic 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. O\'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. O\'Connell 30-0 30-15 30-30 3-4 → 3-5 B. Tomic 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 C. O\'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Tomic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 C. O\'Connell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. O\'Connell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Tomic None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

L. Nardi vs O. Virtanen



ATP London Luca Nardi Luca Nardi 4 4 Otto Virtanen Otto Virtanen 6 6 Vincitore: Otto Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Virtanen 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Virtanen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 3-5 → 4-5 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Sasnovich vs S. Hunter



Slam Wimbledon A. Sasnovich [15] A. Sasnovich [15] 40 5 2 S. Hunter • S. Hunter 40 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 A. Sasnovich 15-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Hunter 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Hunter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Hunter 15-0 15-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Hunter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Hunter 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Hunter None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Galarneau A. Galarneau 5 2 O. Tarvet O. Tarvet 7 6 Vincitore: O. Tarvet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Galarneau 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Galarneau 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Galarneau 0-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-3 → 2-3 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Galarneau None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

A. Galarneauvs O. Tarvet

H. Gaston vs F. Cina



Slam Wimbledon H. Gaston [5] H. Gaston [5] 7 6 F. Cina F. Cina 5 4 Vincitore: H. Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Cina 0-15 15-15 15-40 30-40 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 3-4 → 4-4 F. Cina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 F. Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 3-1 → 3-2 H. Gaston 15-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Cina 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cina 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 F. Cina 15-0 30-0 3-1 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Cina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cina None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Mikulskyte vs L. Bronzetti



Slam Wimbledon J. Mikulskyte J. Mikulskyte 0 3 3 L. Bronzetti [20] • L. Bronzetti [20] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Bronzetti 3-4 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Mikulskyte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Mikulskyte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Mikulskyte 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Mikulskyte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Bronzetti None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Volynets vs E. Yaneva



Slam Wimbledon K. Volynets [5] K. Volynets [5] 30 6 1 E. Yaneva • E. Yaneva 0 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Yaneva 0-15 0-30 1-0 K. Volynets 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Yaneva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 K. Volynets 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Yaneva 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Yaneva None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 12:00am

N. Mejia vs G. Heide



Slam Wimbledon N. Mejia N. Mejia 6 6 G. Heide G. Heide 4 3 Vincitore: N. Mejia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Heide 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 G. Heide 0-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Heide 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 G. Heide 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Heide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Heide 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Heide 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Mejia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Heide 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mejia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Heide 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 N. Mejia None-None 15-0 30-0 40-0 15-30 0-0 → 1-0

E. Pridankina vs S. Lamens



Slam Wimbledon E. Pridankina E. Pridankina 7 4 6 S. Lamens [27] S. Lamens [27] 5 6 3 Vincitore: E. Pridankina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 5-3 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Pridankina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 S. Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Lamens 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Pridankina 0-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Lamens 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Lamens 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Lamens 0-15 15-15 30-15 5-4 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Lamens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Lamens 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Pridankina 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 E. Pridankina None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Semenistaja vs N. Hibino



Slam Wimbledon D. Semenistaja [6] • D. Semenistaja [6] 0 6 1 N. Hibino N. Hibino 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Semenistaja 1-4 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Semenistaja 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Semenistaja 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Semenistaja 15-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 N. Hibino 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 N. Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Hibino None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

M. Bolkvadze vs H. Kinoshita



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon I. Shymanovich I. Shymanovich 6 6 G. Minnen G. Minnen 4 2 Vincitore: I. Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 G. Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Shymanovich 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Minnen 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 I. Shymanovich 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 I. Shymanovich 40-0 15-0 1-0 → 2-0 G. Minnen None-None 0-0 → 1-0

I. Shymanovichvs G. Minnen

D. Sweeny vs D. Blanch



Slam Wimbledon D. Sweeny [11] • D. Sweeny [11] 30 2 7 4 D. Blanch D. Blanch 0 6 6 0 Vincitore: D. Sweeny per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Sweeny 30-0 4-0 D. Blanch 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Sweeny 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Blanch 15-0 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3*-2 3*-3 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 D. Blanch 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Sweeny 40-30 4-5 → 5-5 D. Sweeny 15-0 1-4 D. Blanch 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Blanch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Blanch 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Blanch 15-0 30-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Blanch None-None 15-0 15-30 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Kwon vs A. Gea



Slam Wimbledon S. Kwon S. Kwon 0 5 4 A. Gea [18] • A. Gea [18] 0 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Gea 4-1 S. Kwon 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Gea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 2-0 → 3-0 A. Gea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Kwon 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Gea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Gea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Gea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Kwon 30-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Gea 0-15 15-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Gea 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Kwon None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Iatcenko vs Z. Bai



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon S. Travaglia [16] S. Travaglia [16] 6 4 Y. Zhou Y. Zhou 7 6 Vincitore: Y. Zhou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Zhou 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Y. Zhou 15-0 30-0 3-4 → 3-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 S. Travaglia 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 3-4 → 4-4 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Travaglia 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Zhou 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Y. Zhou None-None 30-40 A-40 0-0 → 0-1

S. Travagliavs Y. Zhou

J. Riera vs F. Crawley



Slam Wimbledon J. Riera J. Riera 2 6 6 F. Crawley F. Crawley 6 3 7 Vincitore: F. Crawley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 0-8* 0*-9 1*-9 6-6 → 6-7 J. Riera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 F. Crawley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Riera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Crawley 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Riera 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Crawley 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Riera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Riera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Riera 0-15 15-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Crawley 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Riera 0-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Riera 1-1 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Riera 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Crawley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Riera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 F. Crawley 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 J. Riera 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 F. Crawley 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Riera 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 0-2 → 1-2 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Riera None-None 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

A. Moro Canas vs H. Mayot



Slam Wimbledon A. Moro Canas A. Moro Canas 0 6 0 H. Mayot • H. Mayot 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Mayot 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Moro Canas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Moro Canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Moro Canas None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

P. Kudermetova vs C. Ngounoue



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

R. Bertola vs J. Rodionov



Slam Wimbledon R. Bertola R. Bertola 4 7 6 J. Rodionov [30] J. Rodionov [30] 6 6 2 Vincitore: R. Bertola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Bertola 15-0 30-0 5-2 → 6-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Rodionov 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 5-5 → 6-5 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Rodionov 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bertola 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 R. Bertola 0-15 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 4-4 R. Bertola 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Rodionov 15-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Bertola 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rodionov 15-15 1-0 → 1-1 J. Rodionov None-None 0-0 → 1-0

B. Gojo vs C. Smith



Slam Wimbledon B. Gojo B. Gojo 4 4 C. Smith C. Smith 6 6 Vincitore: C. Smith Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Gojo 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Smith 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Smith 0-15 4-5 → 4-6 B. Gojo 15-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Smith 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Gojo 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Smith 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 C. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 C. Smith 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Gojo None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

F. Jorge vs L. Gjorcheska



Slam Wimbledon F. Jorge • F. Jorge 40 7 2 0 L. Gjorcheska L. Gjorcheska 40 5 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Jorge 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-2 L. Gjorcheska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Jorge 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Jorge 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 2-3 → 2-4 F. Jorge 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 F. Jorge 0-15 15-15 15-30 30-30 0-2 → 0-3 L. Gjorcheska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Jorge 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Gjorcheska 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Jorge 15-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 30-40 3-4 → 4-4 F. Jorge 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 3-2 → 3-3 F. Jorge 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Gjorcheska 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Jorge 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Jorge None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0

C. Werner vs A. Charaeva



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon G. Onclin G. Onclin 2 6 3 S. Mochizuki [21] S. Mochizuki [21] 6 4 6 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Onclin 0-15 0-40 15-40 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Onclin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Mochizuki 15-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-15 4-2 → 4-3 G. Onclin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Onclin 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Onclin 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Mochizuki None-None 40-30 0-15 15-0 0-0 → 0-1

G. Onclinvs S. Mochizuki

K. Kawa vs L. Stefanini



Slam Wimbledon K. Kawa [14] K. Kawa [14] 6 2 6 L. Stefanini L. Stefanini 4 6 2 Vincitore: K. Kawa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Stefanini 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 K. Kawa 0-30 15-40 30-40 5-0 → 5-1 L. Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 L. Stefanini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Kawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 L. Stefanini 0-15 0-40 0-30 15-40 1-5 → 2-5 K. Kawa 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Kawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Stefanini 0-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 K. Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Stefanini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 L. Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Kawa 0-15 15-15 30-15 4-3 → 5-3 L. Stefanini 30-40 3-3 → 4-3 L. Stefanini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Stefanini None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Dougaz vs R. Sakamoto



Slam Wimbledon A. Dougaz • A. Dougaz A 4 0 R. Sakamoto [27] R. Sakamoto [27] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Dougaz 0-15 15-15 30-15 30-30 3-5 → 4-5 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 2-4 → 3-4 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Dougaz 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-30 1-2 → 1-3 A. Dougaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Dougaz None-None 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Krueger vs M. Hontama



Slam Wimbledon A. Krueger [2] A. Krueger [2] 0 6 0 M. Hontama • M. Hontama 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Hontama 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Krueger 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 5-3 → 6-3 M. Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Hontama 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Krueger 0-15 0-30 15-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Krueger 15-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Krueger None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Sebov K. Sebov 6 5 7 N. Noha Akugue N. Noha Akugue 4 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Sebov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Sebov 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 N. Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Noha Akugue 15-0 40-0 30-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Sebov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Sebov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Noha Akugue 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 K. Sebov 0-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Noha Akugue 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Noha Akugue 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Noha Akugue 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Sebov 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Noha Akugue 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Sebov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 N. Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Noha Akugue 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Noha Akugue None-None 30-0 0-0 → 0-1

K. Sebovvs N. Noha Akugue

K. Smith vs M. Echargui



ATP London Keegan Smith Keegan Smith 4 6 6 Moez Echargui [29] Moez Echargui [29] 6 3 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 4-7* 4-8* 4*-9 5*-9 6-9* 6-6 → 6-7 K. Smith 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Smith 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Smith 15-0 15-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Smith 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Echargui 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Smith 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Echargui 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Smith 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 K. Smith 30-0 3-1 → 4-1 M. Echargui 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Smith 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 K. Smith 15-0 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Smith 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Smith 15-0 30-15 0-0 → 1-0

N. Budkov Kjaer vs M. Dodig



Slam Wimbledon N. Budkov Kjaer [8] • N. Budkov Kjaer [8] 0 3 M. Dodig M. Dodig 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Budkov Kjaer 3-2 M. Dodig 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Budkov Kjaer 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Dodig None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

M. Carle vs J. Vandromme



Slam Wimbledon M. Carle • M. Carle 40 2 J. Vandromme J. Vandromme 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Carle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vandromme None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 12:00am

M. Sawangkaew vs M. Stoiana



Slam Wimbledon M. Sawangkaew M. Sawangkaew 2 6 7 M. Stoiana [25] M. Stoiana [25] 6 4 5 Vincitore: M. Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Sawangkaew 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Stoiana 0-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 M. Stoiana 15-0 30-0 4-0 → 4-1 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Sawangkaew 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Stoiana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Stoiana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Stoiana None-None 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 30-15 40-30 0-0 → 1-0

L. Djere vs M. Zheng



Slam Wimbledon L. Djere L. Djere 5 3 M. Zheng [26] M. Zheng [26] 7 6 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 3-5 → 3-6 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Djere 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Zheng 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Zheng 15-0 30-0 4-4 → 4-5 L. Djere 0-15 15-15 15-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Zheng 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Djere 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0

T. Boyer vs A. Pellegrino



Slam Wimbledon T. Boyer T. Boyer 6 6 A. Pellegrino [17] A. Pellegrino [17] 2 1 Vincitore: T. Boyer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 T. Boyer 15-0 30-0 4-1 → 5-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Boyer 0-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Pellegrino 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Boyer 15-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Boyer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Pellegrino None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

E. Gorgodze vs L. Jeanjean



Slam Wimbledon E. Gorgodze • E. Gorgodze 30 3 0 L. Jeanjean [23] L. Jeanjean [23] 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Gorgodze 15-15 30-15 0-4 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 E. Gorgodze 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Gorgodze 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Gorgodze 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 E. Gorgodze 0-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Gorgodze 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Gorgodze 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Jeanjean None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

L. Sun vs O. Dodin



Slam Wimbledon L. Sun [9] L. Sun [9] 6 6 O. Dodin O. Dodin 7 7 Vincitore: O. Dodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Sun 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Sun 15-0 40-0 3-5 → 4-5 O. Dodin 15-0 30-0 3-4 → 3-5 L. Sun 0-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 O. Dodin 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Sun 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sun 15-0 30-0 30-15 0-2 → 1-2 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 O. Dodin 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sun 0-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 O. Dodin None-None 40-40 0-0 → 0-1

J. Kym vs A. Holmgren



Slam Wimbledon J. Kym J. Kym 6 6 A. Holmgren [24] A. Holmgren [24] 4 3 Vincitore: J. Kym Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Kym 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Holmgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Kym 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 30-30 3-2 → 3-3 J. Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Holmgren 0-15 15-15 30-15 2-1 → 2-2 J. Kym 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Holmgren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Kym 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Holmgren 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Holmgren 3-2 J. Kym 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 3-2 A. Holmgren 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Kym 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Holmgren 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Kym None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

P. Llamas Ruiz vs P. Martin Tiffon



Slam Wimbledon P. Llamas Ruiz [7] P. Llamas Ruiz [7] 6 6 P. Martin Tiffon P. Martin Tiffon 4 2 Vincitore: P. Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 P. Martin Tiffon 0-15 15-15 30-15 5-3 → 5-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Martin Tiffon None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

T. Rakotomanga Rajaonah vs L. Zhu



Slam Wimbledon T. Rakotomanga Rajaonah T. Rakotomanga Rajaonah 2 3 L. Zhu [30] L. Zhu [30] 6 6 Vincitore: L. Zhu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 15-30 30-40 3-5 → 3-6 L. Zhu 30-0 40-15 3-4 → 3-5 T. Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 T. Rakotomanga Rajaonah 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Rakotomanga Rajaonah 15-0 40-0 1-5 → 2-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 T. Rakotomanga Rajaonah 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 L. Zhu 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Rakotomanga Rajaonah 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1 T. Rakotomanga Rajaonah None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

Y. Bu vs C. Tabur



Slam Wimbledon Y. Bu [3] Y. Bu [3] 7 6 4 C. Tabur C. Tabur 5 7 6 Vincitore: C. Tabur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Tabur 15-0 30-0 4-5 → 4-6 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 C. Tabur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Y. Bu 0-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Bu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Y. Bu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Tabur 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bu 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Y. Bu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Y. Bu 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Bu 30-15 3-4 Y. Bu 15-0 1-2 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bu 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Tabur 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Tabur 15-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Bu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Bu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Tabur None-None 30-15 0-0 → 0-1

R. Safiullin vs K. Coppejans



Slam Wimbledon R. Safiullin [15] R. Safiullin [15] 7 7 K. Coppejans K. Coppejans 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Coppejans 0-15 0-30 15-40 6-5 → 7-5 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 K. Coppejans 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 K. Coppejans 15-0 15-15 15-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 15-0* 30-0* 30-15* 30-30* 40-30* A-30* None-30* 6-6 → 7-6 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 K. Coppejans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Coppejans 0-15 0-30 15-30 30-30 3-2 → 3-3 K. Coppejans 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 1-0 → 1-1

A. Guerrieri vs K. Jacquet



Slam Wimbledon A. Guerrieri • A. Guerrieri A 5 K. Jacquet [25] K. Jacquet [25] 40 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Guerrieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 5-5 → 5-6 A. Guerrieri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 K. Jacquet 15-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 K. Jacquet 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Guerrieri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Jacquet None-None 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

X. Wang vs M. Bassols Ribera



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon F. Coria F. Coria 3 4 S. Sakellaridis [31] S. Sakellaridis [31] 6 6 Vincitore: S. Sakellaridis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Coria 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 S. Sakellaridis 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Coria 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Sakellaridis 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Coria 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Coria 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Sakellaridis None-None 15-15 0-0 → 0-1

F. Coriavs S. Sakellaridis

K. Quevedo vs C. Liu



Slam Wimbledon K. Quevedo [7] K. Quevedo [7] 4 4 C. Liu C. Liu 6 6 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Quevedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Liu 1-0 K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Liu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Quevedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Liu 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Quevedo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Quevedo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 K. Quevedo None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

E. Ymer vs T. Skatov



Slam Wimbledon E. Ymer E. Ymer 4 1 T. Skatov T. Skatov 6 6 Vincitore: T. Skatov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 E. Ymer 0-30 0-40 1-5 → 1-6 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 E. Ymer 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 E. Ymer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 T. Skatov 15-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Ymer 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 E. Ymer 15-0 15-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 T. Skatov 15-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 2-4 → 3-4 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Ymer 0-15 15-15 40-15 30-15 1-1 → 2-1 T. Skatov 15-0 30-0 1-0 → 1-1 E. Ymer None-None 30-0 40-15 0-0 → 1-0

R. Sramkova vs T. Kostovic

