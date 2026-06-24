Wimbledon 2026 - Day 3 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Grant a un passo dal main draw: si fermano Travaglia, Cinà, Nardi, Pellegrino e Stefanini

24/06/2026 18:00 76 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

Wimbledon, si fermano Cinà, Nardi, Pellegrino e Stefanini nelle qualificazioni
Federico Cinà rimanda l’appuntamento con il tabellone principale di Wimbledon. Il teenager palermitano, ai primi passi in carriera sull’erba, si è arreso al secondo turno delle qualificazioni al francese Hugo Gaston, numero 5 del seeding, con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 30 minuti di gioco.
Si ferma al secondo turno anche Luca Nardi. Il pesarese, numero 169 del mondo, è stato battuto dal finlandese Otto Virtanen, giocatore molto pericoloso su questa superficie, con un doppio 6-4 in un’ora e 5 minuti. Virtanen si giocherà ora l’accesso al main draw contro il vincente della sfida tra Nikolai Budkov Kjaer e Matej Dodig.
Per Nardi il prossimo impegno sarà il Challenger 75 di Milano, dove sono attesi anche Stefano Travaglia, eliminato anche lui al secondo turno delle qualificazioni londinesi, Francesco Passaro e Marco Cecchinato.
Niente da fare anche per Andrea Pellegrino, testa di serie numero 17 del tabellone cadetto. Il pugliese, numero 131 ATP, è stato sconfitto nettamente dallo statunitense Tristan Boyer, numero 193 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora. Boyer affronterà ora uno tra Pablo Llamas Ruiz e Paul Martin Tiffon per un posto nel tabellone principale.
Tra le donne si interrompe il cammino di Lucrezia Stefanini, battuta dalla polacca Katarzyna Kawa, testa di serie numero 14, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2.
Giornata quindi amara per i colori azzurri a Roehampton, con diversi italiani fermati al secondo turno delle qualificazioni dei Championships.

Wimbledon, Grant a un passo dal main draw: Travaglia si ferma al secondo turno
Tyra Caterina Grant è a un passo dal tabellone principale di Wimbledon 2026. L’italo-americana ha superato il secondo turno delle qualificazioni battendo Joanna Garland, numero 188 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco.
Una partita gestita con grande maturità dalla classe 2008, brava a fare la differenza nei momenti più importanti. Nel primo set il passaggio chiave è arrivato nel nono game, quando Grant ha strappato il servizio a zero all’avversaria, chiudendo poi il parziale nel game successivo.
Nel secondo set l’azzurra è rimasta concentrata anche dopo l’interruzione dovuta a un problema tecnico legato al caldo torrido. Alla ripresa ha mantenuto il break di vantaggio e ha chiuso la partita senza tremare.
Ora Grant andrà a caccia del suo primo main draw Slam. Nel turno decisivo affronterà la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking, che ha battuto la wildcard britannica Esther Adeshina con un netto 6-2 6-2.

Si ferma invece Stefano Travaglia, sconfitto al secondo turno delle qualificazioni dal cinese Yi Zhou con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e 29 minuti.
Il momento decisivo è arrivato nel tie-break del primo set, quando Travaglia ha avuto cinque set point consecutivi, tutti annullati da Zhou. Il cinese ha poi conquistato il parziale e nel secondo set ha continuato a servire con solidità, chiudendo 6-4 e spegnendo le speranze dell’azzurro.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  24 Giugno 2026

23°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 24 Giugno
08:00
21°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
36°
17:00
36°
22:00
29°
⚠  Allerta rossa calore estremo su Greater London dalle 09:00 BST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 24 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
2° Turno Qualificazione · Erba
WIM Q2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta rossa
🎾  Quali Q2
🌿  Erba

Show Court 1 – Ore: 12:00am
D. Evans GBR vs T. Schoolkate AUS

Slam Wimbledon
D. Evans
5
0
T. Schoolkate [28]
7
6
Vincitore: T. Schoolkate
Mostra dettagli

E. Andreeva IOA vs K. Day USA

Slam Wimbledon
E. Andreeva
2
2
K. Day [32]
6
6
Vincitore: K. Day
Mostra dettagli

J. Faria POR vs L. Pavlovic FRA

Slam Wimbledon
J. Faria [2]
6
6
L. Pavlovic
4
4
Vincitore: J. Faria
Mostra dettagli

B. Andreescu CAN vs J. Teichmann SUI

Slam Wimbledon
B. Andreescu
30
4
J. Teichmann [24]
40
4
Mostra dettagli



Court 2 – Ore: 12:00am
Z. Piros HUN vs B. Harris GBR

Slam Wimbledon
Z. Piros
4
4
B. Harris [23]
6
6
Vincitore: B. Harris
Mostra dettagli

A. Korneeva IOA vs A. Lazaro Garcia ESP

Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
7
A. Lazaro Garcia
2
7
5
Vincitore: A. Korneeva
Mostra dettagli

V. Gaubas LTU vs H. Searle GBR

Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
40
7
2
H. Searle
15
6
2
Mostra dettagli

M. Timofeeva UZB vs V. Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – Ore: 12:00am
E. Adeshina GBR vs H. Tan FRA
Slam Wimbledon
E. Adeshina
2
2
H. Tan
6
6
Vincitore: H. Tan
Mostra dettagli

P. Jubb GBR vs T. Barrios Vera CHI

Slam Wimbledon
P. Jubb
4
6
1
T. Barrios Vera [20]
6
3
6
Vincitore: T. Barrios Vera
Mostra dettagli

C. Rodesch LUX vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
C. Rodesch
2
4
D. Lajovic [22]
6
6
Vincitore: D. Lajovic
Mostra dettagli

T. Prozorova IOA vs H. Watson GBR

Slam Wimbledon
T. Prozorova
0
3
H. Watson
0
4
Mostra dettagli




Court 4 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs T. Gentzsch GER
Slam Wimbledon
M. Basing
7
6
T. Gentzsch
5
2
Vincitore: M. Basing
Mostra dettagli

M. McDonald USA vs R. Carballes Baena ESP

Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
6
6
R. Carballes Baena
4
4
Vincitore: M. McDonald
Mostra dettagli

A. Gasanova IOA vs E. Jones AUS

Slam Wimbledon
A. Gasanova
0
5
6
5
E. Jones [29]
0
7
4
2
Mostra dettagli

R. Montgomery USA vs E. Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 12:00am
J. Garland TPE vs T. Grant ITA
Slam Wimbledon
J. Garland
4
4
T. Grant
6
6
Vincitore: T. Grant
Mostra dettagli

B. Tomic AUS vs C. O’Connell AUS

Slam Wimbledon
B. Tomic
4
4
C. O\'Connell [32]
6
6
Vincitore: C. O Connell
Mostra dettagli

L. Nardi ITA vs O. Virtanen FIN

ATP London
Luca Nardi
4
4
Otto Virtanen
6
6
Vincitore: Otto Virtanen
Mostra dettagli

A. Sasnovich IOA vs S. Hunter AUS

Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
40
5
2
S. Hunter
40
7
0
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Galarneau CAN vs O. Tarvet GBR
Slam Wimbledon
A. Galarneau
5
2
O. Tarvet
7
6
Vincitore: O. Tarvet
Mostra dettagli

H. Gaston FRA vs F. Cina ITA

Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
7
6
F. Cina
5
4
Vincitore: H. Gaston
Mostra dettagli

J. Mikulskyte LTU vs L. Bronzetti ITA

Slam Wimbledon
J. Mikulskyte
0
3
3
L. Bronzetti [20]
0
6
4
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs E. Yaneva BUL

Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
30
6
1
E. Yaneva
0
1
0
Mostra dettagli



Court 7 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs G. Heide BRA

Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
G. Heide
4
3
Vincitore: N. Mejia
Mostra dettagli

E. Pridankina IOA vs S. Lamens NED

Slam Wimbledon
E. Pridankina
7
4
6
S. Lamens [27]
5
6
3
Vincitore: E. Pridankina
Mostra dettagli

D. Semenistaja LAT vs N. Hibino JPN

Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
0
6
1
N. Hibino
0
4
4
Mostra dettagli

M. Bolkvadze GEO vs H. Kinoshita JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs G. Minnen BEL
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
6
6
G. Minnen
4
2
Vincitore: I. Shymanovich
Mostra dettagli

D. Sweeny AUS vs D. Blanch USA

Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
30
2
7
4
D. Blanch
0
6
6
0
Vincitore: D. Sweeny per ritiro
Mostra dettagli

S. Kwon KOR vs A. Gea FRA

Slam Wimbledon
S. Kwon
0
5
4
A. Gea [18]
0
7
1
Mostra dettagli

P. Iatcenko IOA vs Z. Bai CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 12:00am
S. Travaglia ITA vs Y. Zhou CHN
Slam Wimbledon
S. Travaglia [16]
6
4
Y. Zhou
7
6
Vincitore: Y. Zhou
Mostra dettagli

J. Riera ARG vs F. Crawley USA

Slam Wimbledon
J. Riera
2
6
6
F. Crawley
6
3
7
Vincitore: F. Crawley
Mostra dettagli

A. Moro Canas ESP vs H. Mayot FRA

Slam Wimbledon
A. Moro Canas
0
6
0
H. Mayot
0
3
0
Mostra dettagli

P. Kudermetova UZB vs C. Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 12:00am
R. Bertola SUI vs J. Rodionov AUT

Slam Wimbledon
R. Bertola
4
7
6
J. Rodionov [30]
6
6
2
Vincitore: R. Bertola
Mostra dettagli

B. Gojo CRO vs C. Smith USA

Slam Wimbledon
B. Gojo
4
4
C. Smith
6
6
Vincitore: C. Smith
Mostra dettagli

F. Jorge POR vs L. Gjorcheska MKD

Slam Wimbledon
F. Jorge
40
7
2
0
L. Gjorcheska
40
5
6
2
Mostra dettagli

C. Werner GER vs A. Charaeva IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 12:00am
G. Onclin BEL vs S. Mochizuki JPN
Slam Wimbledon
G. Onclin
2
6
3
S. Mochizuki [21]
6
4
6
Vincitore: S. Mochizuki
Mostra dettagli

K. Kawa POL vs L. Stefanini ITA

Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
6
2
6
L. Stefanini
4
6
2
Vincitore: K. Kawa
Mostra dettagli

A. Dougaz TUN vs R. Sakamoto JPN

Slam Wimbledon
A. Dougaz
A
4
0
R. Sakamoto [27]
40
6
0
Mostra dettagli

A. Krueger USA vs M. Hontama JPN

Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
0
6
0
M. Hontama
0
3
0
Mostra dettagli




Court 13 – Ore: 12:00am
K. Sebov CAN vs N. Noha Akugue GER
Slam Wimbledon
K. Sebov
6
5
7
N. Noha Akugue
4
7
5
Mostra dettagli

K. Smith USA vs M. Echargui TUN

ATP London
Keegan Smith
4
6
6
Moez Echargui [29]
6
3
7
Mostra dettagli

N. Budkov Kjaer NOR vs M. Dodig CRO

Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
0
3
M. Dodig
0
2
Mostra dettagli

M. Carle ARG vs J. Vandromme BEL

Slam Wimbledon
M. Carle
40
2
J. Vandromme
30
3
Mostra dettagli



Court 14 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew THA vs M. Stoiana USA

Slam Wimbledon
M. Sawangkaew
2
6
7
M. Stoiana [25]
6
4
5
Vincitore: M. Sawangkaew
Mostra dettagli

L. Djere SRB vs M. Zheng USA

Slam Wimbledon
L. Djere
5
3
M. Zheng [26]
7
6
Vincitore: M. Zheng
Mostra dettagli

T. Boyer USA vs A. Pellegrino ITA

Slam Wimbledon
T. Boyer
6
6
A. Pellegrino [17]
2
1
Vincitore: T. Boyer
Mostra dettagli

E. Gorgodze GEO vs L. Jeanjean FRA

Slam Wimbledon
E. Gorgodze
30
3
0
L. Jeanjean [23]
15
6
4
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
L. Sun NZL vs O. Dodin FRA

Slam Wimbledon
L. Sun [9]
6
6
O. Dodin
7
7
Vincitore: O. Dodin
Mostra dettagli

J. Kym SUI vs A. Holmgren DEN

Slam Wimbledon
J. Kym
6
6
A. Holmgren [24]
4
3
Vincitore: J. Kym
Mostra dettagli

P. Llamas Ruiz ESP vs P. Martin Tiffon ESP

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
6
6
P. Martin Tiffon
4
2
Vincitore: P. Llamas Ruiz
Mostra dettagli

T. Rakotomanga Rajaonah FRA vs L. Zhu CHN

Slam Wimbledon
T. Rakotomanga Rajaonah
2
3
L. Zhu [30]
6
6
Vincitore: L. Zhu
Mostra dettagli



Court 17 – Ore: 12:00am
Y. Bu CHN vs C. Tabur FRA

Slam Wimbledon
Y. Bu [3]
7
6
4
C. Tabur
5
7
6
Vincitore: C. Tabur
Mostra dettagli

R. Safiullin IOA vs K. Coppejans BEL

Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
7
7
K. Coppejans
6
5
Mostra dettagli

A. Guerrieri ITA vs K. Jacquet FRA

Slam Wimbledon
A. Guerrieri
A
5
K. Jacquet [25]
40
6
Mostra dettagli

X. Wang CHN vs M. Bassols Ribera ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
F. Coria ARG vs S. Sakellaridis GRE
Slam Wimbledon
F. Coria
3
4
S. Sakellaridis [31]
6
6
Vincitore: S. Sakellaridis
Mostra dettagli

K. Quevedo ESP vs C. Liu USA

Slam Wimbledon
K. Quevedo [7]
4
4
C. Liu
6
6
Vincitore: C. Liu
Mostra dettagli

E. Ymer SWE vs T. Skatov KAZ

Slam Wimbledon
E. Ymer
4
1
T. Skatov
6
6
Vincitore: T. Skatov
Mostra dettagli

R. Sramkova SVK vs T. Kostovic SRB

Slam Wimbledon
R. Sramkova [16]
0
4
T. Kostovic
0
4
Mostra dettagli

TAG: ,

76 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Salvo (Guest) 24-06-2026 18:59

Scritto da Nicola zeppieri
Dove si vede le quali,link

Su Sky c’è un canale (Sky Sport Mix) col commento in inglese.

 76
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 24-06-2026 18:57

Scritto da Silvy__89
Oh bravissimi a sospendere tutto, comunque il caldo estremo è un problema sempre più serio in tutto il mondo.
Si arriverà a fare solo tornei indoor se non vogliono ci scappi il morto.

Fra 30-40 anni il mondo intero sarà bruciato, e voi vi preoccupate del tennis

 75
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicola zeppieri (Guest) 24-06-2026 18:38

Dove si vede le quali,link

 74
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
arrivodopo 24-06-2026 18:33

@ Chik67 (#4642348)

La temperatura percepita è un dato numerico misurabile e certo

E infatti si chiama “percepita”.

 73
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 24-06-2026 18:30

Complimenti alla Grant, grande speranza del tennis femminile vista la crisi di Paolini. Tolta lei, parecchio deludenti queste quali

 72
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giampi 24-06-2026 18:22

Scritto da Harry Poster
I frutti di Furlan quando si cominceranno a intravedere?

Mica ha preso un ciliegio ma un nespolo e i frutti sono quelli…

 71
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Krik Kroc
Supporter dei poeti estinti (Guest) 24-06-2026 18:21

Scritto da andrewthefirst
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!

Era ora..ubi Maior minor cessat, fattene una ragione..

 70
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Chik67 (Guest) 24-06-2026 18:15

La temperatura percepita è un dato numerico misurabile e certo, nulla di aleatorio, una formula matematica che tiene conto di temperatura dell’aria, umidità e velocità del vento e che misura la capacità del corpo di mantenere la sua temperatura standard in maniera più efficace del dato della sola temperatura.

All’ interno di un campo da tennis è misurabile con buona precisione, precisione non diversa da quella delle variabili che la compongono.

 69
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 18:11

Scritto da patric25

Scritto da Harry Poster
I frutti di Furlan quando si cominceranno a intravedere?

non è detto che Furlan faccia miracoli, se dall’altra parte con ci sta la testa per recepire… Nardi Nardi… troppo bello girare il mondo con la tua dolce metà, chi se ne importa del tennis… Furlan scappa va prenditi un giocatore con la G maiuscola

e Comunque è piu facile prendere una giocatrice matura gia impostata e fare piccole correzioni tecniche e psicologiche….che prendere un 20enne completamente da reimpostare…ma è ancora è troppo presto….

 68
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 24-06-2026 18:10

Se Grant becca lo spot giusto …

 67
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 18:09

Scritto da Sudtyrol

Scritto da magilla

Scritto da Sudtyrol

Scritto da magilla
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?

Ma stai bene?

ma non capisci le battute?….ci sono le q e state qua a parlare di congetture pro o contro sinner?…ma state bene?

Sto bene ma, sinceramente, non avevo capito la battuta.

ah….dimenticata ironia!!!!

 66
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 24-06-2026 18:07

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da walden
Qualche giorno fa l’amico Detuqueridapresencia sosteneva che Cinà abbi alle spalle uno staff di alto livello. Sarà, ma a me qualche dubbio dovuto a ciò che vedo da mesi mi sta venendo.
1. In queste sue partite si è vista la scarsa abitudine al gioco veloce, ed il livello approssimativo della battuta e della risposta, con Cadenasso è andata bene perché aveva un avversario a sua volta alla prima armi e in cattive condizioni fisiche, come mi è stato confermato, contro Gaston, che ha messo un 42 % di prime non è quasi mai riuscito a metterlo in difficoltà in risposta, giocando una delle peggiori partite alla battuta che abbia mai visto;
2 . Continuo a pensare che abbia problemi di tenuta, in un set di un’ora arriva senza energie ;
3. Se aveva l’aspettativa di venire a W, perché, invece di sfiancarsi in tornei sulla tb, non si è fatto un Challenger?
Per ora mi fermo qui.

Sui punti 2-3 concordo con te con ottima pace del disagiato che crede di essere in corte di UAZzazione e che dava torto a entrambi e ragione a un altro utente (tralasciamo il “come”, assai rancoroso e supponente, visto che sul “cosa” l’opinione nostra e la loro si equivalgono anche se il poveretto pensa di seguire il tennis da più tempo di noi…. Ahimè penso proprio sia il contrario…).
Sul punto 1 inve e sono in disaccordo con te parzialmente. Nell’ordine sono in disaccordo su
A) Lo staff è secondo me di alto livello: non è colpa loro se Federico è ancora “gracilino” sulla tenuta.
B) Il gioco veloce è nelle sue corde perché su cemento performa meglio che si terrà.
Invece concordo quando dici che
C) oggi ha fatto pena sui fondamentali su cui è più carente e sui quali aveva lavorato migliorandoli ma che oggi hanno mostrato ancora lacune
PS per onorare il tuo commento ho deciso di commentare a mia volta. Per un po’ leggerò soltanto. Perché? Se lo dicessi po leggetrestiggere

… potresti non leggere nemmeno questo…

 65
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patric25 24-06-2026 18:06

Scritto da Harry Poster
I frutti di Furlan quando si cominceranno a intravedere?

non è detto che Furlan faccia miracoli, se dall’altra parte con ci sta la testa per recepire… Nardi Nardi… troppo bello girare il mondo con la tua dolce metà, chi se ne importa del tennis… Furlan scappa va prenditi un giocatore con la G maiuscola

 64
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25
-1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 24-06-2026 18:01

Scritto da walden
Qualche giorno fa l’amico Detuqueridapresencia sosteneva che Cinà abbi alle spalle uno staff di alto livello. Sarà, ma a me qualche dubbio dovuto a ciò che vedo da mesi mi sta venendo.
1. In queste sue partite si è vista la scarsa abitudine al gioco veloce, ed il livello approssimativo della battuta e della risposta, con Cadenasso è andata bene perché aveva un avversario a sua volta alla prima armi e in cattive condizioni fisiche, come mi è stato confermato, contro Gaston, che ha messo un 42 % di prime non è quasi mai riuscito a metterlo in difficoltà in risposta, giocando una delle peggiori partite alla battuta che abbia mai visto;
2 . Continuo a pensare che abbia problemi di tenuta, in un set di un’ora arriva senza energie ;
3. Se aveva l’aspettativa di venire a W, perché, invece di sfiancarsi in tornei sulla tb, non si è fatto un Challenger?
Per ora mi fermo qui.

Sui punti 2-3 concordo con te con ottima pace del disagiato che crede di essere in corte di UAZzazione e che dava torto a entrambi e ragione a un altro utente (tralasciamo il “come”, assai rancoroso e supponente, visto che sul “cosa” l’opinione nostra e la loro si equivalgono anche se il poveretto pensa di seguire il tennis da più tempo di noi…. Ahimè penso proprio sia il contrario…).

Sul punto 1 inve e sono in disaccordo con te parzialmente. Nell’ordine sono in disaccordo su
A) Lo staff è secondo me di alto livello: non è colpa loro se Federico è ancora “gracilino” sulla tenuta.
B) Il gioco veloce è nelle sue corde perché su cemento performa meglio che si terrà.

Invece concordo quando dici che

C) oggi ha fatto pena sui fondamentali su cui è più carente e sui quali aveva lavorato migliorandoli ma che oggi hanno mostrato ancora lacune

PS per onorare il tuo commento ho deciso di commentare a mia volta. Per un po’ leggerò soltanto. Perché? Se lo dicessi po leggetrestiggere

 63
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: patric25
Grifo999 24-06-2026 17:49

Nardi ha perso 6-4 6-4
Giornataccia per i nostri a Wimbledon

 62
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harry Poster (Guest) 24-06-2026 17:48

I frutti di Furlan quando si cominceranno a intravedere?

 61
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 17:46

Scritto da magilla

Scritto da Sudtyrol

Scritto da magilla
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?

Ma stai bene?

ma non capisci le battute?….ci sono le q e state qua a parlare di congetture pro o contro sinner?…ma state bene?

Sto bene ma, sinceramente, non avevo capito la battuta.

 60
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vecchiogiovi (Guest) 24-06-2026 17:40

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Meera
In prospettiva Wimbledon per Sinner che qui sarà davvero con l’acqua alla gola, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata

Sinner è stato il primo a dire che la giornata era calda ma non a livelli insopportabili. Comunque, per la cronaca, il 28 Maggio a Parigi è stata raggiunta una temperatura di 32° effettivi pari a 36° percepiti. Il fatto che che avesse completato e vinto 5 Master 1000 di seguito è stato il motivo principale del crollo fisico e nervoso di Jannik. Contro il quale registro un ingiustificato livore. Chissà cosa gli avrebbero detto se avesse saltato Roma. Invece ha riportato la coppa in Italia dopo 50 anni.

Memento semper: la mamma degli …. e’ sempre incinta, ovvero, gli …… non mancano mai. Inutile arrabbiarsi, dai loro solo soddisfazione. Alla sera guardano i pollici versi e se la ridono. Ignorali! Starai meglio tu e peggio loro.

 59
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Inox
Grifo999 24-06-2026 17:36

Nardi 4-6 4-3

 58
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 24-06-2026 17:32

Scritto da walden

Scritto da Scaino
@ walden (#4642280)
Una miglior conoscenza della sintassi sarebbe auspicabile, visto che di ingegneria è meglio che lei non parli.

Se è per questo ci sarebbero molti “esperti” che, oltre che non parlarne, sarebbe bene che non la praticassero proprio, visto i danni che hanno provocato alla mia città…

57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic (Guest) 24-06-2026 17:31

Scritto da Scaino
@ tinapica (#4642234)
Veda, io, essendo ingegnere (da ormai 52 anni), sono abituato a ragionare in termini di dati numerici misurabili, certi nell’ambito di un certo intervallo di errori di misura.
La temperatura “percepita”, secondo i suoi fautori, si baserebbe su una combinazione di temperature (bulbo secco e bulbo umido), umidità relativa, pressione atmosferica, ventilazione, fattori fisiologici.
Cioè un indice puramente arbitrario che può variare da un posto ad un altro a distanza di pochi metri, da una persona ad un’altra.
Cioè non vale nulla.

Qualsiasi misurazione richiede l’accettazione di uno standard e ogni standard lavora su delle situazioni medie rispetto alle quali ognuno si trova un po’ distante, non c’è nulla di strano.
Quella che andrebbe misurato è il peso delle palline, la velocità e rpm medi dei vari colpi per rapportarli con quelli di 5, 10, 15, 20, 30 anni fa, per capire l’energia cinetica impressa ad oggi mediamente e da lì risalire allo sforzo medio del tennista per unità di tempo.
Tutti dati che ci sono da qualche parte ma difficili da ottenere.

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 24-06-2026 17:31

Scritto da Scaino
@ walden (#4642280)
Una miglior conoscenza della sintassi sarebbe auspicabile, visto che di ingegneria è meglio che lei non parli.

Se è per questo ci sarebbero molti “esperti” che, oltre che non parlarne, non la praticassero proprio, visto i danni che hanno provocato alla mia città…

 55
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 24-06-2026 17:27

Qualche giorno fa l’amico Detuqueridapresencia sosteneva che Cinà abbi alle spalle uno staff di alto livello. Sarà, ma a me qualche dubbio dovuto a ciò che vedo da mesi mi sta venendo.
1. In queste sue partite si è vista la scarsa abitudine al gioco veloce, ed il livello approssimativo della battuta e della risposta, con Cadenasso è andata bene perché aveva un avversario a sua volta alla prima armi e in cattive condizioni fisiche, come mi è stato confermato, contro Gaston, che ha messo un 42 % di prime non è quasi mai riuscito a metterlo in difficoltà in risposta, giocando una delle peggiori partite alla battuta che abbia mai visto;
2 . Continuo a pensare che abbia problemi di tenuta, in un set di un’ora arriva senza energie ;
3. Se aveva l’aspettativa di venire a W, perché, invece di sfiancarsi in tornei sulla tb, non si è fatto un Challenger?
Per ora mi fermo qui.

 54
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: patric25, Inox
magilla 24-06-2026 17:21

troppo solido gaston e troppo inesperto su questa superficie cina…il transalpino ogni tanto mostra che è uno dei tanti talenti transalpini che non ce l’hanno fatta…..

per i nostri oggi giornata complicata…ecco perche sotto ho scritto che con travaglia s’è persa la nostra piu grande speranza per un terzo turno.speriamo in un miracolo….almeno uno!

 53
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scaino 24-06-2026 17:19

@ walden (#4642280)

Una miglior conoscenza della sintassi sarebbe auspicabile, visto che di ingegneria è meglio che lei non parli.

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Daniele (Guest) 24-06-2026 17:13

cina ha perso il 1 ora quasi il 2 con gaston che ha messo il 42% di prime nel primo… bo..

 51
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 24-06-2026 16:49

Ed ecco che il giovane Samurai Shintaro approda al turno decisivo.
Che il periodo difficile sia alle spalle?

 50
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Inox 24-06-2026 16:42

@ magilla (#4642287)

.. vabbè dai @ magilla (#4642287)

.. non prendertela si stava sincerando delle tue condizioni visto il caldo ahahah

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 16:40

Scritto da Inox
Speriamo che la Stefanini se la Kawa..

😆 😆 😆

 48
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 24-06-2026 16:38

Set semiosceno al servizio di Cinà, Gaston ringrazia e porta a casa….

 47
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 16:29

Scritto da Sudtyrol

Scritto da magilla
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?

Ma stai bene?

ma non capisci le battute?….ci sono le q e state qua a parlare di congetture pro o contro sinner?…ma state bene?

 46
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
Inox 24-06-2026 16:28

Speriamo che la Stefanini se la Kawa..

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 24-06-2026 16:23

Scritto da andrewthefirst
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!

Riesco comunque ancora a divertirmi alle tue battute, stai attento potresti però ritrovarti a tifare davvero per Jannik

 44
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Inox 24-06-2026 16:19

Scritto da magilla
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?

Ahahahah

 43
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla
walden 24-06-2026 16:19

Scritto da Scaino
@ tinapica (#4642234)
Veda, io, essendo ingegnere (da ormai 52 anni), sono abituato a ragionare in termini di dati numerici misurabili, certi nell’ambito di un certo intervallo di errori di misura.
La temperatura “percepita”, secondo i suoi fautori, si baserebbe su una combinazione di temperature (bulbo secco e bulbo umido), umidità relativa, pressione atmosferica, ventilazione, fattori fisiologici.
Cioè un indice puramente arbitrario che può variare da un posto ad un altro a distanza di pochi metri, da una persona ad un’altra.
Cioè non vale nulla.

Scommetto che era uno di quelli che “il Ponte Morandi non sarebbe mai caduto”.

 42
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, von Hayek
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 16:15

Scritto da magilla
ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?

Ma stai bene?

 41
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox
walden 24-06-2026 16:15

Scritto da tinapica

Scritto da Sabatino Furnari
Ai tempi di Panatta si giocava, in Australia, con 40 gradi e massacrati dalle mosche. Oggi 30 gradi diventano caldo “estremo”….

Le cronache di oggi riportano 39° a Londra. Percepiti o reali (evito di ripetere le considerazioni che ho già espresse qui sotto), sempre trentanove, non trenta, gradi sono!
Comunque in Australia Panatta ci andava solo, quando era costretto, con la Nazionale, spesso in stagioni diverse dall’estate australe…

Ci è andato solo una volta nel 1969

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 16:13

Scritto da Meera
In prospettiva Wimbledon per Sinner che qui sarà davvero con l’acqua alla gola, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata

Sinner è stato il primo a dire che la giornata era calda ma non a livelli insopportabili. Comunque, per la cronaca, il 28 Maggio a Parigi è stata raggiunta una temperatura di 32° effettivi pari a 36° percepiti. Il fatto che che avesse completato e vinto 5 Master 1000 di seguito è stato il motivo principale del crollo fisico e nervoso di Jannik. Contro il quale registro un ingiustificato livore. Chissà cosa gli avrebbero detto se avesse saltato Roma. Invece ha riportato la coppa in Italia dopo 50 anni.

 39
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, robdes12
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 16:05

Scritto da andrewthefirst
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!

Quello che molti di noi percepiscono è la tua innata simpatia, equiparata alla sabbia nelle mutande.

 38
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Inox, Detuqueridapresencia, robdes12
mattia saracino 24-06-2026 16:04

Scritto da Scaino
Ma che cosa vuol dire 36 gradi “percepiti”?
O ci sono o non ci sono 36°.
Un’altra cosa è dire X°, Y% di umidità.
Percepito per percepito io mi percepisco una miscela di Einstein, Mozart, Caravaggio, Dante, Alessandro Magno al loro massimo.

Vuoi dire che ne senti 36 ma in realtà ono 40 gradi.

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 16:02

ma sinner sta giocando le qualifiche?….mi sono perso qualcosa?

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 16:00

Scritto da Non tennista
La mia impressione è che la Grant in questo slam faccia davvero tanta strada… e non aggiungo altro per scaramanzia

Hai già detto molto…..

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 15:58

Scritto da Sabatino Furnari
Ai tempi di Panatta si giocava, in Australia, con 40 gradi e massacrati dalle mosche. Oggi 30 gradi diventano caldo “estremo”….

Anche negli anni 80. Si ricorda un Ivan Lendl camuffato da Tuareg con una tendina di stoffa fissata al cappellino a proteggere il collo. Il tutto con molto meno sensazionalismo rispetto a oggi.

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Meera (Guest) 24-06-2026 15:55

In prospettiva Wimbledon per Sinner che qui sarà davvero con l’acqua alla gola, un appunto a tutti quelli che hanno polemizzato/complottato/propagandando sul convertirsi all’ecologismo perché Sinner è uscito: quella attuale è una vera ondata di calore, non i 27/28° di quel giorno, caldo ma non così caldo da rivoluzionare il tennis per fare un favore a lui.
Sono curiosa se le temperature restassero così alte che scusa verrà trovata

 33
Replica | Quota | -5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: walden, Scaino, Inox, Detuqueridapresencia, robdes12
tinapica 24-06-2026 15:41

Grande vittoria di Remigione (anche se proprio gigante di statura fisica non è), il Rossocrociato.
Assolutamente contro pronostico.
Se riesce a portare un rovescio monomane in più nel tabellone principale vado a Lugano a strombazzare dalla gioia per le vie della città ceresia (o ceresa?)!
Poi leggerete della solita italianità volgarmente caciarona che va ad inquinare il nitore elvetico, forse con annesso fermo di Polizia cantonale…
Forza Remigio!

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic (Guest) 24-06-2026 15:40

La Tan rispetto al suo ranking è un mezzo fenomeno sull’erba…difficile per Tyra, ma potrebbe farcela.

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 15:36

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Brava Tyra che si giocherà l’accesso al MD con la francese Tan.
Accidenti a Steto che ha sprecato vari set point nel primo parziale…

Il Cinese, a dispetto della classifica, per me era favorito su Stetone ed ha purtroppo fatto rispettare il pronostico.
La ragazza invece giocava contro una a me ignota, tant’è che continuavo a derubricarla qual omonima della cantante madre di Liza Minnelli, che però tanto scarsa non doveva essere per aver tanto fatta faticare la Nostra.
Quindi sì: brava Caterina!

travaglia aveva l’incontro piu semplice per gli ometti…..ha avuto un buco nero nel finale del tie break (con 4 set point buttati) e inizio secondo set e l’ha pagato caro. La Garland fino poche settimane fa non era lontana dalle 100 per cui un bel risultato per la Grant

 30
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 24-06-2026 15:35

La mia impressione è che la Grant in questo slam faccia davvero tanta strada… e non aggiungo altro per scaramanzia

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 24-06-2026 15:34

Scritto da furioz
I media inglesi spiegano la situazione in modo un po’ diverso. La sospensione è stata dovuta sì al caldo, ma più precisamente al fatto che le alte temperature abbiano causato problemi all’impianto elettrico che a loro volta hanno messo fuori uso il sistema automatico di line calling. Non è stata questione di condizioni ritenute pericolose per i giocatori.

Chissà se il caldo avrebbe messo fuori uso anche i giudici di linea umani.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 24-06-2026 15:30

Scritto da JOA20
Brava Tyra che si giocherà l’accesso al MD con la francese Tan.
Accidenti a Steto che ha sprecato vari set point nel primo parziale…

Il Cinese, a dispetto della classifica, per me era favorito su Stetone ed ha purtroppo fatto rispettare il pronostico.
La ragazza invece giocava contro una a me ignota, tant’è che continuavo a derubricarla qual omonima della cantante madre di Liza Minnelli, che però tanto scarsa non doveva essere per aver tanto fatta faticare la Nostra.
Quindi sì: brava Caterina!

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scaino 24-06-2026 15:30

@ tinapica (#4642234)

Veda, io, essendo ingegnere (da ormai 52 anni), sono abituato a ragionare in termini di dati numerici misurabili, certi nell’ambito di un certo intervallo di errori di misura.
La temperatura “percepita”, secondo i suoi fautori, si baserebbe su una combinazione di temperature (bulbo secco e bulbo umido), umidità relativa, pressione atmosferica, ventilazione, fattori fisiologici.
Cioè un indice puramente arbitrario che può variare da un posto ad un altro a distanza di pochi metri, da una persona ad un’altra.
Cioè non vale nulla.

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: brunodalla, arrivodopo
amen 24-06-2026 15:29

@ Non tennista (#4642231)

NON TENNISTA di sicuro….ma cazzone certamente

 25
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, walden, Inox, robdes12
tinapica 24-06-2026 15:19

Scritto da Non tennista
Voglio vedere se quest’anno al tour de france fermeranno qualche tappa per il caldo eccessivo.
Tutto preparato per aiutare Sinner a rivincere wimbledon

Io non tifo particolarmente Sinner (per carità: contro Fritz, Rublev…perfino Cobolli…mille volte meglio Sinner) ed è risaputo, qui tra di noi.
Sulla questione degli inviti distribuiti quest’anno non ho certo risparmiate critiche all’organizzazione di Uuimbeldon ( 😉 … chi lo sa si riconoscerà) arrivando, io, ad affermare che il solo Torneo Maggiore rimasto per fortuna ancora al di fuori delle leggi della spettacolarizzazione che pretende i grandi nomi in lizza ad ogni costo sia il Roland Garros (che infatti neanche mi sognai di criticare quando fecero giocare Sinner sotto la canicola contro Cerundolo perché se un torneo è all’aperto tale deve restare).
Ma portare l’avversione verso il Sud Tirolese al punto da affermare (perfino preventivamente) che quel che si fa per salvaguardare la salute di chiunque scenda in campo lo si faccia per favorire Sinner francamente è troppo: Lei soffre evidentemente di una ossessione maniacale avversa al Sud Tirolese. Ciò non è cosa buona.

 24
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: walden, Inox
JOA20 (Guest) 24-06-2026 15:07

Brava Tyra che si giocherà l’accesso al MD con la francese Tan.
Accidenti a Steto che ha sprecato vari set point nel primo parziale…

 23
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
tinapica 24-06-2026 15:05

Scritto da Dario
Dove va Sinner arriva la canicola storica.

@ Dario (#4642238)

Effettivamente qui c’è qualcosa di sospetto, spaventoso, quasi sovrannaturale in questo legame tra Sinner ed il carro di Helios che lo insegue impietosamente.
C’è di buono che il torneo è settimana prossima perché se fosse stata questa (come era un tempo) probabilmente Sinner ne avrebbe pagato il fio.

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
furioz (Guest) 24-06-2026 15:05

I media inglesi spiegano la situazione in modo un po’ diverso. La sospensione è stata dovuta sì al caldo, ma più precisamente al fatto che le alte temperature abbiano causato problemi all’impianto elettrico che a loro volta hanno messo fuori uso il sistema automatico di line calling. Non è stata questione di condizioni ritenute pericolose per i giocatori.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 24-06-2026 15:00

Scritto da Sabatino Furnari
Ai tempi di Panatta si giocava, in Australia, con 40 gradi e massacrati dalle mosche. Oggi 30 gradi diventano caldo “estremo”….

Le cronache di oggi riportano 39° a Londra. Percepiti o reali (evito di ripetere le considerazioni che ho già espresse qui sotto), sempre trentanove, non trenta, gradi sono!
Comunque in Australia Panatta ci andava solo, quando era costretto, con la Nazionale, spesso in stagioni diverse dall’estate australe…

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dario (Guest) 24-06-2026 14:56

Dove va Sinner arriva la canicola storica.

 19
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
tinapica 24-06-2026 14:49

Scritto da Scaino
Ma che cosa vuol dire 36 gradi “percepiti”?
O ci sono o non ci sono 36°.
Un’altra cosa è dire X°, Y% di umidità.
Percepito per percepito io mi percepisco una miscela di Einstein, Mozart, Caravaggio, Dante, Alessandro Magno al loro massimo.

@ Scaino (#4642214)

Premesso che da quando c’è questa “temperatura percepita” io l’ho sempre detestata perché spesso per fare sensazione i mezzi di informazione sparano titoloni su presunti 40° per poi specificare solo nel corpo dell’articolo che si tratta di temperatura percepita, immagino che esista un metro ben preciso per calcolare, partendo dai due parametri da Lei enunciati, la cosiddetta temperatura percepita.
Sarà il solito, onnipresente, algoritmo…
I regolamenti di salute e sicurezza per chi scende in campo ne terranno conto, immagino.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Non tennista (Guest) 24-06-2026 14:46

Voglio vedere se quest’anno al tour de france fermeranno qualche tappa per il caldo eccessivo.

Tutto preparato per aiutare Sinner a rivincere wimbledon

andrewthefirst 24-06-2026 14:33
la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!

HAHAHA, hai perfettamente ragione! 🌡

 17
Replica | Quota | -9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: tomasol, Sonj, Billy74, amen, Detuqueridapresencia, walden, Tennista dastrapazzo, Inox, robdes12
andrewthefirst 24-06-2026 14:33

la TPS (Temperatura Percepita da Sinner) è finalmente entrata in vigore!!

 16
Replica | Quota | -6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Sonj, amen, Detuqueridapresencia, walden, Tennista dastrapazzo, robdes12
Ziazelig (Guest) 24-06-2026 14:23

Certo che certi commenti da … non si possono leggere. Il problema del surriscaldamento del pianeta è globale….hanno fatto benissimo a sospendere s Wimbledon

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ziazelig (Guest) 24-06-2026 14:21

@ Scaino (#4642214)

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 24-06-2026 14:18

Quanto dura la sospensione…Ad oltranza?
Credevo la heat rule avesse una durata definita.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 24-06-2026 14:10

Scritto da Scaino
Ma che cosa vuol dire 36 gradi “percepiti”?
O ci sono o non ci sono 36°.
Un’altra cosa è dire X°, Y% di umidità.
Percepito per percepito io mi percepisco una miscela di Einstein, Mozart, Caravaggio, Dante, Alessandro Magno al loro massimo.

Se non si conosce il significato di gradi percepiti la colpa non è di chi ha scritto l’articolo.

 12
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, walden
Scaino 24-06-2026 14:04

Ma che cosa vuol dire 36 gradi “percepiti”?
O ci sono o non ci sono 36°.
Un’altra cosa è dire X°, Y% di umidità.
Percepito per percepito io mi percepisco una miscela di Einstein, Mozart, Caravaggio, Dante, Alessandro Magno al loro massimo.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 24-06-2026 14:03

Oh bravissimi a sospendere tutto, comunque il caldo estremo è un problema sempre più serio in tutto il mondo.
Si arriverà a fare solo tornei indoor se non vogliono ci scappi il morto.

 10
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: clipo, tinapica, Sonj
zedarioz 24-06-2026 13:53

Si arriverà entro 10 anni a giocare indoor anche d’estate, a meno che non vogliano vedere i cadaveri o i match che finiscono per sfinimento dei giocatori.

 9
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj, magilla, walden
Sabatino Furnari (Guest) 24-06-2026 13:53

Ai tempi di Panatta si giocava, in Australia, con 40 gradi e massacrati dalle mosche. Oggi 30 gradi diventano caldo “estremo”….

 8
Replica | Quota | -9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Inox, clipo, tomasol, Sonj, Billy74, Detuqueridapresencia, walden, Tennista dastrapazzo, robdes12
walden 24-06-2026 13:41

Se avesse fatto lo stesso a Parigi, oggi avremmo un Career Gran Slam in più…

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco Tullio Cicerone, magilla
-1: andrewthefirst
Inox 24-06-2026 13:39

Ormai il clima atmosferico è questo e bisogna prendere i giusti accorgimenti

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Sonj
Gaz (Guest) 24-06-2026 13:22

Caldo record a Londra, più che a Nairobi, quando ci vivevo io non esisteva proprio l’estate.
Match sospesi,ma tra le 12 e le 15 non credo che cambi molto la situazione.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 24-06-2026 13:18

Suicidio Travaglia…. già visto 200 volte!

 4
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: tomasol
Betafasan 24-06-2026 13:17

Incontri fermi per IL CALDO! …36 gradi percepiti

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
magilla 24-06-2026 12:58

primo set buttato da travaglia…..4 set poin di cui 3 al suo servizio non sfruttati…..SGRUNT!!!!!

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan
Tiger Woods (Guest) 24-06-2026 08:54

Forza Andrea!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!