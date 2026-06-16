Serena Williams si ferma subito a Berlino: sconfitta in doppio con Muchova

Serena Williams ha conosciuto a Berlino il rovescio della medaglia del suo ritorno nel circuito WTA. Dopo il rientro positivo al Queen’s, dove aveva vinto in doppio insieme a Victoria Mboko, la campionessa americana si è fermata al primo turno del WTA 500 di Berlino.

In coppia con Karolina Muchova, Serena è stata battuta da Giuliana Olmos ed Erin Routliffe con il punteggio di 6-4 6-4, dopo 1 ora e 29 minuti di gioco.

È stata una partita complicata fin dall’inizio. Williams e Muchova non sono mai riuscite a incidere realmente in risposta, chiudendo il match senza procurarsi neppure una palla break. Un dato che racconta bene la difficoltà della coppia nel trovare ritmo e continuità nei turni di risposta.

Rispetto al match giocato al Queen’s, Serena è apparsa più imprecisa. Anche Muchova, tennista di grande qualità e sensibilità, non è riuscita a sostenerla con la necessaria continuità. Dall’altra parte della rete, Olmos e Routliffe hanno giocato una partita ordinata, concreta e molto solida nei momenti importanti.

Per Erin Routliffe si è trattato anche di una piccola rivincita. La neozelandese era stata una delle avversarie di Serena e Mboko pochi giorni fa a Londra, nel match che aveva segnato il ritorno vincente della statunitense nel circuito. A Berlino, invece, Routliffe ha trovato la risposta giusta insieme a Olmos, conquistando l’accesso ai quarti di finale.

Il percorso di Serena sull’erba resta quindi molto breve. Al Queen’s aveva disputato un solo incontro, perché Victoria Mboko si era poi infortunata nel torneo di singolare ed era stata costretta al ritiro. A Berlino è arrivata subito l’eliminazione, lasciando la statunitense con appena due partite ufficiali giocate dopo quasi quattro anni lontano dal circuito.

Il problema principale, in vista di Wimbledon, sarà proprio il poco rodaggio. Serena ha mostrato alcuni segnali incoraggianti nel suo rientro, ma il ritmo partita è inevitabilmente ancora limitato. Dopo un’assenza così lunga, ogni match avrebbe potuto rappresentare un’occasione preziosa per ritrovare automatismi, tempi di gioco e sensazioni nei momenti decisivi.

La sconfitta di Berlino non cambia però il significato del suo ritorno. Serena resta una presenza enorme per il circuito, capace di attirare attenzione e pubblico anche nel solo doppio. Ogni sua apparizione ha un valore mediatico speciale, soprattutto ora che la stagione sull’erba entra nella fase più importante.

Il grande obiettivo resta Wimbledon. Ai Championships Serena giocherà il doppio insieme alla sorella Venus Williams, con la quale ha scritto pagine leggendarie della storia del tennis. Le due hanno conquistato per sei volte il titolo di doppio a Wimbledon e il loro ritorno insieme all’All England Club sarà uno degli eventi più attesi del torneo.

Naturalmente, entrambe hanno superato i 40 anni e non sono più nel momento migliore delle rispettive carriere. Ma la loro presenza resta un richiamo unico. Wimbledon ritroverà due icone assolute, due campionesse che hanno segnato un’epoca e che continuano a rappresentare un pezzo fondamentale della storia del tennis femminile.

È facile immaginare un campo pienissimo per il loro debutto. Non sarà soltanto una partita di doppio, ma un momento di memoria sportiva, emozione e curiosità. Serena e Venus, ancora una volta insieme, torneranno nel luogo dove hanno costruito una parte enorme della loro leggenda.

Per Serena, però, il percorso verso Wimbledon arriva con poche partite nelle gambe. La vittoria al Queen’s aveva acceso entusiasmo, la sconfitta di Berlino ricorda invece quanto sia complicato rientrare dopo una pausa così lunga.

Il talento e il carisma restano intatti, ma il campo chiede ritmo, precisione e abitudine alla competizione. Serena lo sa bene: a Wimbledon non basterà il nome. Serviranno partite solide, condizione e una crescita rapida. Ma quando si parla di Serena Williams, anche una semplice apparizione può trasformarsi in un evento.

WTA Berlin Karolina Muchova / Serena Williams Karolina Muchova / Serena Williams 0 4 4 0 Giuliana Olmos / Erin Routliffe Giuliana Olmos / Erin Routliffe 0 6 6 0 Vincitore: Olmos / Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 3-4 → 3-5 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Karolina Muchova / Serena Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Karolina Muchova / Serena Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Giuliana Olmos / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Karolina Muchova / Serena Williams 15-0 30-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico