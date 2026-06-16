Impresa D’Agostino, batte il numero 1 Bax. Avanti anche Arnaboldi e Ferrari

La Golarsa Cup di Milano evidenzia una volta di più il momento d’oro del tennis italiano, anche con giocatori meno attesi e meno noti al grande pubblico. L’evento M25 del circuito Itf sui campi della Golarsa Academy (30 mila dollari di montepremi, terra battuta) vede materializzarsi la sorpresa della settimana: il successo di Stefano D’Agostino (965 Atp) sul francese Florent Bax, numero 1 del tabellone e 256 al mondo. Un primo set addirittura dominato, dal 22enne trentino nato a Riva del Garda, che poi ha ceduto il secondo parziale ma è stato più lucido nelle fasi cruciali del terzo, chiudendo per 7 punti a 3 il tie-break decisivo, al termine di una frazione dominata da chi era al servizio. D’Agostino è reduce da un ottimo momento, con la finale raggiunta nel 15 mila dollari di Kursumlijska Banja giusto la scorsa settimana, ma è ancora in attesa del suo primo titolo in singolare tra i professionisti. Nel frattempo, ha anche intrapreso la strada dei college americani e attualmente fa parte del roster della University of Mississippi. Per lui, negli ottavi di finale, ci sarà il bulgaro Iliyan Radulov in un’altra sfida alla sua portata.

Sempre in tema Italia, avanzano in due partite molto simili due dei favoriti del torneo. Il mancino toscano Gianmarco Ferrari (numero 3 del seeding) soffre nel primo set e poi controlla il secondo di fronte al 21enne bergamasco Leonardo Borrelli, di base proprio sui campi della Golarsa Academy. “Partita complicata – ammette il 25enne di Prato – perché all’inizio facevo fatica a trovare le misure e Leonardo stava giocando molto bene. Poi lui è calato e sono riuscito a scappare via. A inizio anno ho provato a frequentare eventi di livello più alto, poi mi sono infortunato, ma adesso sto ritrovando la forma e sono contento. Qui non ho grandi aspettative ma cercherò di lottare su ogni punto”. Vicenda simile per il canturino Federico Arnaboldi (che non è testa di serie, ma è stato top 200 Atp), a segno con più fatica del previsto su Gilberto Ravasio, sconfitto per 7-5 6-1 dopo aver mancato un set-point (causa un doppio fallo) nel primo set. In difficoltà per un set e mezzo anche il norvegese Durasovic, quarto favorito, che rimonta il 21enne Jacopo Bilardo e chiude dopo quasi tre ore di battaglia. Servono 3 ore e 14, infine, a Fausto Tabacco per rimontare il russo Kirill Kivattsev. Mercoledì spazio agli ottavi di finale di singolare: l’ingresso alla Golarsa Academy di via dei Ciclamini 18 è gratuito per tutta la durata del torneo.

RISULTATI

Main draw, 1° turno: Berto (Ita) b. Parenti (Ita) 6-7 6-4 6-3, Kravchenko (Ukr) b. Crivellaro (Ita) 6-2 6-1, Ortenzi (Ita) b. Rispoli (Ita) 7-6 6-4, D’Agostino (Ita) b. Bax (Fra) 6-1 3-6 7-6, Spadola (Ita) b. Toffanin (Ita) 6-2 6-1, Durasovic (Nor) b. Bilardo (Ita) 3-6 6-3 6-2, Arnaboldi (Ita) b. Ravasio (Ita) 7-5 6-1, Ferrari (Ita) b. Borrelli (Ita) 7-6 6-0, F. Tabacco (Ita) b. Kivattsev (Rus) 2-6 7-6 6-4.