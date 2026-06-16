Finalmente Italia agli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia: Jennifer Ruggeri ancora protagonista

In attesa del debutto serale della stella del torneo Martina Trevisan, impegnata contro la francese Carole Monnet, gli Internazionali femminili di tennis BCC Brescia hanno trovato la prima protagonista azzurra anche nel main draw. L’hurrà è giunto nel pomeriggio dal Campo 2 del Tennis Forza e Costanza 1911, firmato dalla grinta della 23enne Jennifer Ruggeri. La marchigiana, partita dalle qualificazioni, ha raccolto la terza vittoria in tre giorni sulla terra battuta di via Signorini, prenotando un posto agli ottavi grazie al successo per 1-6 6-4 6-1 contro Elena Ruxandra Bertea. Anche la rumena, come Kotliar e Pieri prima di lei, è stata costretta a inginocchiarsi a quella che a Brescia pare diventata la legge Ruggeri: la 23enne di Jesi parte al rilento, va sotto in avvio e impiega qualche game di troppo a ingranare, ma quando ci riesce diventa padrona del campo. È capitato di nuovo martedì, col clic arrivato grazie al break che le ha permesso di trascinare la sfida al terzo. Poi è stato dominio, grazie a un parziale di sei giochi consecutivi che dallo 0-1 le ha regalato una vittoria nel main draw di un WTA 125 che le mancava dal 2023. Ma non è una sorpresa, perché arriva sulla scia del suo miglior risultato in carriera, ossia il titolo vinto tre settimane fa nell’ITF W75 di Saragozza (Spagna). “Sono molto contenta della vittoria di oggi e del mio torneo in generale – ha detto la 23enne azzurra, accompagnata agli Internazionali dall’ex top-100 Alberta Brianti –, perché sto gestendo bene le partite e le dinamiche di gioco. Pur non partendo come vorrei, riesco a mantenere un buonissimo atteggiamento, continuando a pensare punto dopo punto. È un aspetto sul quale sto lavorando”.

Gli ottavi a Brescia la porteranno vicinissima alle prime 200 del ranking WTA, dunque in piena corsa per l’accesso alle qualificazioni del prossimo Us Open, che diventerebbe il suo primo torneo del Grande Slam. Ma prima di guardare ai sogni, e alla possibilità di condividere lo spogliatoio col suo storico mito Serena Williams (da poco tornata nel Tour), per l’azzurra c’è già un altro match da giocare, giovedì sul Centrale contro l’egiziana Mayar Sherif, una delle principali candidate al successo finale. “Mi auguro di iniziare meglio rispetto a quanto fatto sin qui – dice ancora Jennifer –, e di mantenere una buona intensità per tutto il match. Il resto viene di conseguenza”. Prima del successo della marchigiana, avevano salutato il torneo altre tre azzurre, tutte battute in match equilibrati. Deborah Chiesa si è arresa per 7-5 3-6 6-4 alla serba Mia Ristic, malgrado un vantaggio di 3-0 nel set decisivo, mentre Noemi Basiletti ha dominato la prima parte del duello contro la russa Darya Astakhova, poi emersa alla distanza (2-6 6-1 6-3). Fuori anche Francesca Pace, battuta con un doppio 6-3 da Jazmin Ortenzi. Buon debutto, invece, per la prima testa di serie Xiyu Wang: la 25enne mancina di Taixing, numero 101 WTA, ha vinto per 6-3 6-0 il derby cinese con Xinyu Gao. Mercoledì a Brescia la prima delle due giornate dedicate agli ottavi di finale: si parte alle 10.30, su 2 campi. L’ingresso all’impianto di via Signorini del Tennis Forza e Costanza 1911 sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione. La diretta streaming degli incontri è disponibile gratuitamente – previa registrazione – sulla piattaforma WTA Unlocked. Ulteriori informazioni sul sito del club (www.tennisforzacostanza.it) e sulle pagine social dell’evento (Instagram: @wta_internazionalifemminilibs / Facebook: WTA 125 Internazionali Tennis Femminili Brescia).

RISULTATI

Singolare. Primo turno: Julia Grabher (Aut) b. Chloe Paquet (Fra) 6-2 6-2, Darya Astakhova b. Noemi Basiletti (Ita) 2-6 6-1 6-3, Jazmin Ortenzi (Arg) b. Francesca Pace (Ita) 6-3 6-3, Mia Ristic (Srb) b. Deborah Chiesa (Ita) 7-5 3-6 6-4, Jennifer Ruggeri (Ita) b. Elena Ruxandra Bertea (Rou) 1-6 6-4 6-1, Miriam Bulgaru (Rou) b. Danka Kovinic (Mne) 6-4 6-3, Xiyu Wang (Chn) b. Xinyu Gao (Chn) 6-3 6-0.

Da completare: Fiona Ferro (Fra) vs Kajsa Rinaldo Persson (Swe), Ane Mintegi del Olmo (Esp) vs Xiaodi You (Chn), Carole Monnet (Fra) vs Martina Trevisan (Ita).

Doppio. Primo turno: Bara/Karamoko (Rou/Sui) b. Kuwata/Tran (Jpn/Ned) 6-3 6-2, Struplova/Zelnickova (Cze/Svk) b. Kucmova/Laboutkova (Cze/Cze) 4-6 6-2 10/5.

COS’È UN WTA 125 – I WTA 125 sono tornei del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti WTA in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. Il montepremi di ciascun appuntamento è di 115.000 dollari. L’Italia è fra le nazioni leader al mondo nell’organizzazione di tornei di categoria: quello di Brescia sarà il quarto del 2026, mentre altri ne arriveranno nei mesi successivi. Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.