Avrebbe sfidato Shelton all'esordio in Germania ATP, Copertina

Kyrgios k.o. al ginocchio: forfait ad Halle (entra Sonego come LL). Addio anche a Wimbledon?

16/06/2026 14:54 25 commenti
Nick Kyrgios
Nick Kyrgios

3 ore esatte di gioco. Questo potrebbe esser il conto “finale” del tempo trascorso in campo da Nick Kyrgios su erba nel 2026, consumato a Stoccarda nella vittoria al primo turno vs. Moutet e quindi con la sconfitta in tre set patita dal giapponese Shimabukuro. Il discusso talento australiano infatti era in tabellone al 500 di Halle ma è stato comunicato il suo forfait per colpa di nuovo problema al ginocchio, che lo costringe a rinunciare all’impegno di questa settimana. Tra l’altro il ritiro Nick giova a Lorenzo Sonego, che entra nel main draw come lucky loser e affronta Ben Shelton, fresco campione a Stoccarda. Non un esordio “comodo” ma è una grande sfida per il torinese.

Tornando a Kyrgios, questa nuova “tegola” aggrava una situazione già assai precaria: oltre ai nuovi problemi fisici, sui quali non abbiamo alcuna ulteriore informazione relativa alla serietà dell’infortunio, al momento non c’è alcuna certezza di una sua presenza a Wimbledon nel tabellone di singolare, non essendo stato incluso tra le prime 6 wild card comunicate. Restano ancora due inviti da assegnare, ma chissà se la direzione dell’AELTC sceglierà in ogni caso l’ex finalista 2022, tennista di assoluto richiamo mediatico – e indubbio talento – ma evidentemente non in grado di reggere fisicamente la competizione di alto livello richiesta dal tour attuale.

I suoi sparuti tentativi di rientro sono stati frustrati da sconfitte e nuovi acciacchi, quindi è probabile che se Nick vorrà cercare una nuova presenza al torneo a lui più caro, dove ha toccato l’apice in carriera sfidando Djokovic per il titolo, dovrà passare dalle qualificazioni, le più dure dell’anno a livello Slam. Vedendo la sua condizione generale e quello che ha potuto portare in campo a Stoccarda, sembra molto difficile che possa vincere i tre match di “quali” e centrare il main draw, sempre che il nuovo acciacco sia lieve e gli consenta un tentativo.

Mentre comunichiamo la notizia del forfait del nativo di Canberra ad Halle, tutto tace anche sui suoi social. Nick ha postato un video che ricorda una sua magia in campo, a Wimbledon, contro Nadal. Chissà che quel Centre court o comunque l’erba più amata della disciplina non resti solo un ricordo per Nick…

Marco Mazzoni

 

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Pier no guest 16-06-2026 18:10

A me dispiace per due motivi.
1)Il talento nel braccio di Nick l’ho visto in pochissimi,il timing che gli consentiva di aprire in modo brevissimo e tirare delle frecce era incredibile,non riuscivi a leggerlo. Ha battuto i grandi,ed è stato battuto,perché mentre loro capivano poi come disinnescarlo lui non sapeva studiare il copione,accettava solo di recitare a soggetto non imparando né dagli errori né dai suoi pregi mentre gli altri,fenomeni tanto nella teoria quanto nella pratica,se c’era da prendere le contromisure lo facevano eccome.
2) invecchierà come quei fenomeni di paese,quelli “dovevo stare in serie A ma poi il ginocchio…”: ecco lui racconterà,e si racconterà,che tutto fu frutto della malasorte e non ,invece,del suo non essere professionista,del non lavorare per esaltare il talento ma sotterrarlo dietro indolenza e presunzione.
Un esempio da seguire per non cadere negli stessi errori.

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Rovescio al tramonto 16-06-2026 17:50

Peccato, un super fenomeno del genere che non può partecipare a SW19.
Dai moralmente sei stato top 5, bisogna pur accontentarsi, no?

 24
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Losvizzero 16-06-2026 17:31

Ha sempre avuto delle gambette da gnu e adesso che gioca una volta l’anno figuriamoci che tenuta può avere

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Silvy__89 (Guest) 16-06-2026 17:02

Ma dai, ma basta! Questo è un ex tennista, deve metterselo in testa

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robi (Guest) 16-06-2026 16:59

Noooooo….e ora che si fa?????

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Zoff 16-06-2026 16:53

Nuovi problemi fisici che si aggiungono ai noti problemi mentali 😎

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Betafasan 16-06-2026 16:48

@ Salvo (#4639435)

Spargere veleno a destra e manca!!

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Sudtyrol (Guest) 16-06-2026 16:48

Scritto da Calvin
Comunque tra lui e berrettini è evidente che andare in finale a Wimbledon porti male

E Roger. Dopo la finale del 2019 è praticamente sparito dal radar.

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MarcoP 16-06-2026 16:46

Avendo visto che doveva giocare con Shelton, al minimo sintomo al ginocchio avrà preferito non rischiare.

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Sabatino Furnari (Guest) 16-06-2026 16:35

Dai commenti si evince che non siete migliori dell’oggetto della vostra frustrazione

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Salvo (Guest) 16-06-2026 16:23

Che aveva mai fatto per meritarsi una WC???

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Daniel (Guest) 16-06-2026 16:15

@ Calvin (#4639413)

Sì! Impossibile dimenticarsi le sue partite contro i Big4 o contro Tsitsipas a Washington e a Wimbledon.

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fondo (Guest) 16-06-2026 16:14

a me spiace.

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walden 16-06-2026 16:03

Scritto da Calvin
Che poi, per quanto male se ne pensi umanamente, è un peccato che abbia avuto una carriera così fisicamente sfortunata perché, dal punto di vista estetico, è un gran bel vedere quando è un campo

Qualche ora negli ultimi 3 anni e mezzo….

 12
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Peter Parker 16-06-2026 15:50

Peccato, Sinner non avrà la possibilità di ….. ,il resto non lo scrivo.

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Calvin (Guest) 16-06-2026 15:43

Che poi, per quanto male se ne pensi umanamente, è un peccato che abbia avuto una carriera così fisicamente sfortunata perché, dal punto di vista estetico, è un gran bel vedere quando è un campo

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+1: Racchetta, MarcoP, Focus
Calvin (Guest) 16-06-2026 15:41

Comunque tra lui e berrettini è evidente che andare in finale a Wimbledon porti male

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compagno di cella di Becker (Guest) 16-06-2026 15:22

pepperepè!

 8
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Golden Shark 16-06-2026 15:21

Dilemma WC ( wildcard , a scanso di equivoci … 😉 ) wimbledoniana risolto !

 7
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von Hayek 16-06-2026 15:20

Stiamo scoprendo la grandezza di Kyrgios nella nuova veste di comico.
Finiti i (il?) bersagli e gli argomenti ha scoperto che il tennista più facile da perculare ormai è se stesso.
E noi finalmente, capita l’auto-ironia, ci spanciamo dalle risate

 6
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+1: Inox, Betafasan
-1: Racchetta
Groucho (Guest) 16-06-2026 15:15

Il ginocchio di Kyrgios non ha retto alle pressione di dover giocare il doppio con Bellucci

 5
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Lupen (Guest) 16-06-2026 15:05

Capirai che mancanza !!!! Io sto pagliaccio lo bloccherei a vita per comportamento irrispettoso nei confronti di alcuni colleghi !!!!!

 4
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+1: Betafasan
Betafasan 16-06-2026 15:03

La lingua biforcuta sta ingoiando tutto il veleno sparso gli anni passati! Ottimo

 3
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Betafasan 16-06-2026 15:02

Che MERAVIGLIOSA NOTIZIA!

 2
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+1: Inox
-1: Racchetta, MADE
Alex77 (Guest) 16-06-2026 14:59

Questo appena gioca si rompe ormai

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