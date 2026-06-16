Kyrgios k.o. al ginocchio: forfait ad Halle (entra Sonego come LL). Addio anche a Wimbledon?
3 ore esatte di gioco. Questo potrebbe esser il conto “finale” del tempo trascorso in campo da Nick Kyrgios su erba nel 2026, consumato a Stoccarda nella vittoria al primo turno vs. Moutet e quindi con la sconfitta in tre set patita dal giapponese Shimabukuro. Il discusso talento australiano infatti era in tabellone al 500 di Halle ma è stato comunicato il suo forfait per colpa di nuovo problema al ginocchio, che lo costringe a rinunciare all’impegno di questa settimana. Tra l’altro il ritiro Nick giova a Lorenzo Sonego, che entra nel main draw come lucky loser e affronta Ben Shelton, fresco campione a Stoccarda. Non un esordio “comodo” ma è una grande sfida per il torinese.
Tornando a Kyrgios, questa nuova “tegola” aggrava una situazione già assai precaria: oltre ai nuovi problemi fisici, sui quali non abbiamo alcuna ulteriore informazione relativa alla serietà dell’infortunio, al momento non c’è alcuna certezza di una sua presenza a Wimbledon nel tabellone di singolare, non essendo stato incluso tra le prime 6 wild card comunicate. Restano ancora due inviti da assegnare, ma chissà se la direzione dell’AELTC sceglierà in ogni caso l’ex finalista 2022, tennista di assoluto richiamo mediatico – e indubbio talento – ma evidentemente non in grado di reggere fisicamente la competizione di alto livello richiesta dal tour attuale.
I suoi sparuti tentativi di rientro sono stati frustrati da sconfitte e nuovi acciacchi, quindi è probabile che se Nick vorrà cercare una nuova presenza al torneo a lui più caro, dove ha toccato l’apice in carriera sfidando Djokovic per il titolo, dovrà passare dalle qualificazioni, le più dure dell’anno a livello Slam. Vedendo la sua condizione generale e quello che ha potuto portare in campo a Stoccarda, sembra molto difficile che possa vincere i tre match di “quali” e centrare il main draw, sempre che il nuovo acciacco sia lieve e gli consenta un tentativo.
Mentre comunichiamo la notizia del forfait del nativo di Canberra ad Halle, tutto tace anche sui suoi social. Nick ha postato un video che ricorda una sua magia in campo, a Wimbledon, contro Nadal. Chissà che quel Centre court o comunque l’erba più amata della disciplina non resti solo un ricordo per Nick…
Marco Mazzoni
TAG: ATP 500 Halle 2026, Nick Kyrgios
A me dispiace per due motivi.
1)Il talento nel braccio di Nick l’ho visto in pochissimi,il timing che gli consentiva di aprire in modo brevissimo e tirare delle frecce era incredibile,non riuscivi a leggerlo. Ha battuto i grandi,ed è stato battuto,perché mentre loro capivano poi come disinnescarlo lui non sapeva studiare il copione,accettava solo di recitare a soggetto non imparando né dagli errori né dai suoi pregi mentre gli altri,fenomeni tanto nella teoria quanto nella pratica,se c’era da prendere le contromisure lo facevano eccome.
2) invecchierà come quei fenomeni di paese,quelli “dovevo stare in serie A ma poi il ginocchio…”: ecco lui racconterà,e si racconterà,che tutto fu frutto della malasorte e non ,invece,del suo non essere professionista,del non lavorare per esaltare il talento ma sotterrarlo dietro indolenza e presunzione.
Un esempio da seguire per non cadere negli stessi errori.
Peccato, un super fenomeno del genere che non può partecipare a SW19.
Dai moralmente sei stato top 5, bisogna pur accontentarsi, no?
Ha sempre avuto delle gambette da gnu e adesso che gioca una volta l’anno figuriamoci che tenuta può avere
Ma dai, ma basta! Questo è un ex tennista, deve metterselo in testa
Noooooo….e ora che si fa?????
Nuovi problemi fisici che si aggiungono ai noti problemi mentali 😎
@ Salvo (#4639435)
Spargere veleno a destra e manca!!
E Roger. Dopo la finale del 2019 è praticamente sparito dal radar.
Avendo visto che doveva giocare con Shelton, al minimo sintomo al ginocchio avrà preferito non rischiare.
Dai commenti si evince che non siete migliori dell’oggetto della vostra frustrazione
Che aveva mai fatto per meritarsi una WC???
@ Calvin (#4639413)
Sì! Impossibile dimenticarsi le sue partite contro i Big4 o contro Tsitsipas a Washington e a Wimbledon.
a me spiace.
Qualche ora negli ultimi 3 anni e mezzo….
Peccato, Sinner non avrà la possibilità di ….. ,il resto non lo scrivo.
Che poi, per quanto male se ne pensi umanamente, è un peccato che abbia avuto una carriera così fisicamente sfortunata perché, dal punto di vista estetico, è un gran bel vedere quando è un campo
Comunque tra lui e berrettini è evidente che andare in finale a Wimbledon porti male
pepperepè!
Dilemma WC ( wildcard , a scanso di equivoci … 😉 ) wimbledoniana risolto !
Stiamo scoprendo la grandezza di Kyrgios nella nuova veste di comico.
Finiti i (il?) bersagli e gli argomenti ha scoperto che il tennista più facile da perculare ormai è se stesso.
E noi finalmente, capita l’auto-ironia, ci spanciamo dalle risate
Il ginocchio di Kyrgios non ha retto alle pressione di dover giocare il doppio con Bellucci
Capirai che mancanza !!!! Io sto pagliaccio lo bloccherei a vita per comportamento irrispettoso nei confronti di alcuni colleghi !!!!!
La lingua biforcuta sta ingoiando tutto il veleno sparso gli anni passati! Ottimo
Che MERAVIGLIOSA NOTIZIA!
Questo appena gioca si rompe ormai