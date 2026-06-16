Jannik Sinner su SuperTennis: dal 23 al 27 giugno il “Giorgio Armani Tennis Classic” in esclusiva sui canali FITP

La FITP è lieta di annunciare che SuperTennis trasmetterà in esclusiva il ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, il prestigioso torneo sull’erba dell’Hurlingham Club di Londra che vedrà tra i protagonisti il numero uno del mondo Jannik Sinner, insieme al recente finalista del Roland Garros, Flavio Cobolli e all’altro azzurro Luciano Darderi.

L’evento si svolgerà dal 23 al 27 giugno 2026, nella tradizionale settimana che precede Wimbledon, e rappresenta uno degli appuntamenti più esclusivi e affascinanti della stagione sull’erba.

Per gli appassionati italiani sarà un’occasione unica per seguire da vicino la preparazione dei migliori protagonisti del tennis azzurro verso i Championships, con particolare attenzione a Sinner, chiamato a rifinire la propria condizione in vista della difesa del titolo a Wimbledon.

Il ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, fondato nel 1994 e ospitato nello storico Hurlingham Club, è diventato negli anni un appuntamento iconico del calendario internazionale. Sui suoi campi in erba si sono esibiti campioni del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Carlos Alcaraz, Pete Sampras e molti altri protagonisti del tennis mondiale. L’edizione 2026 conferma la tradizione di eccellenza dell’evento, con la presenza di Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Luciano Darderi all’interno di un cast di altissimo livello che renderà il torneo londinese uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della preparazione a Wimbledon.

Grazie all’acquisizione dei diritti da parte di SuperTennis, il pubblico italiano potrà seguire in diretta e in esclusiva tutte le emozioni dell’evento, con una copertura editoriale dedicata su televisione, piattaforme digitali e canali social della FITP, confermando ancora una volta il ruolo di SuperTennis come casa del grande tennis italiano e internazionale.