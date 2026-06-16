Wimbledon, prime wild card ufficiali: Dimitrov e Wawrinka nel main draw, Berrettini per ora resta fuori (ma entrerà direttamente)
Wimbledon ha comunicato la prima lista ufficiale delle wild card per l’edizione 2026 dei Championships. L’annuncio iniziale lascia subito diversi spunti importanti, soprattutto nel tabellone maschile, dove spiccano gli inviti concessi a Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka.
Nel singolare maschile, per il momento, sono stati assegnati sei degli otto inviti disponibili. Oltre a Dimitrov e Wawrinka, entrano direttamente nel main draw anche quattro giocatori britannici: Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones e Toby Samuel.
Restano ancora due wild card da annunciare. È questo il dato più interessante in chiave italiana, perché nella prima lista non compare il nome di Matteo Berrettini, ex finalista del torneo e ancora in attesa di capire se potrà entrare direttamente nel tabellone principale.
La situazione del romano resta quindi sospesa. Berrettini, che nelle scorse ore era indicato tra i giocatori in corsa per un invito, non è stato inserito nel primo blocco di wild card. Il fatto che ci siano ancora due posti liberi, però, tiene aperta la porta a una possibile chiamata successiva.
Il nome di Berrettini resta uno dei più pesanti tra quelli ancora fuori dalla lista. A Wimbledon ha giocato la finale, ha dimostrato per anni di essere uno dei migliori interpreti dell’erba e, se in buone condizioni fisiche, può ancora rappresentare un avversario molto pericoloso per chiunque.
La scelta di premiare Dimitrov e Wawrinka segue invece una logica chiara. Il bulgaro resta un giocatore di enorme qualità e grande richiamo, mentre lo svizzero, tre volte campione Slam, porta con sé storia, prestigio e un rapporto speciale con i grandi palcoscenici.
Wawrinka torna così nel tabellone principale di Wimbledon grazie a una wild card, confermando l’attenzione dell’All England Club verso i campioni che hanno segnato gli ultimi anni del tennis mondiale.
Nel singolare femminile, Wimbledon ha annunciato sette wild card su otto. L’invito più interessante è quello concesso a Maja Chwalinska, reduce da risultati importanti e premiata con un posto nel tabellone principale.
Le altre wild card del singolare femminile sono state assegnate a diverse giocatrici britanniche: Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan e Mimi Xu. Anche in questo caso resta ancora un posto da comunicare.
Il torneo conferma quindi la tradizionale attenzione verso i giocatori di casa, soprattutto nei tabelloni femminili e nelle qualificazioni. Wimbledon utilizza spesso le wild card anche come strumento di sostegno al movimento britannico, affiancando profili giovani a giocatori più esperti.
Nel doppio maschile spicca una coppia di grande impatto mediatico: Alexander Bublik e Nick Kyrgios. Il kazako e l’australiano hanno ricevuto una wild card e promettono spettacolo, imprevedibilità e colpi fuori dagli schemi.
Invito anche per Daniel Evans e Henry Searle, oltre alle coppie britanniche Ben Jones/Joshua Paris, Johannus Monday/Harry Wendelken e David Stevenson/Marcus Willis. Restano ancora due posti da annunciare nel doppio maschile.
La presenza di Kyrgios in doppio rappresenta uno dei motivi di maggiore curiosità. L’australiano, dopo anni difficili e tanti problemi fisici, resta uno dei giocatori più capaci di attirare attenzione, soprattutto sull’erba.
Nel doppio femminile arriva invece la notizia più iconica: Serena Williams e Venus Williams hanno ricevuto una wild card. Le sorelle Williams torneranno così a Wimbledon in doppio, in un torneo che ha segnato in profondità la loro leggenda.
La coppia Serena-Venus è molto più di una semplice presenza nel tabellone. È un richiamo storico, emotivo e mediatico. Wimbledon ritrova due figure che hanno cambiato il tennis femminile moderno e che continuano a rappresentare un pezzo enorme della storia dei Championships.
Tra le altre wild card del doppio femminile figurano Katie Boulter e Heather Watson, Madeleine Brooks e Amelia Rajecki, Jodie Burrage e Mika Stojsavljevic, Freya Christie ed Eden Silva, Harriet Dart e Maia Lumsden, oltre ad Alicia Dudeney e Mimi Xu.
Annunciate anche le wild card per le qualificazioni. Nel maschile hanno ricevuto l’invito Mark Ceban, Ivan Ivanov, Johannus Monday, Henry Searle e Oliver Tarvet, con altri posti ancora da definire e alcune posizioni riservate ai play-off.
Nel femminile, wild card per le qualificazioni a Daniella Britton, Jodie Burrage, Yuriko Lily Miyazaki e Mia Pohankova, mentre anche qui restano posti ancora da annunciare e altri legati al play-off.
Il primo annuncio delle wild card lascia dunque aperti diversi scenari. Da una parte ci sono nomi già certi e di grande peso, come Dimitrov, Wawrinka, Kyrgios e le sorelle Williams. Dall’altra restano slot ancora liberi che potrebbero cambiare il quadro nei prossimi giorni.
Per l’Italia l’attenzione resta tutta su Matteo Berrettini. La sua assenza dalla prima lista non chiude definitivamente la questione, ma rende ancora più interessante l’attesa per gli ultimi due inviti maschili.
Wimbledon ha iniziato a svelare le sue scelte. Il messaggio è chiaro: spazio ai britannici, omaggi a campioni di grande storia e alcune caselle ancora da riempire. Proprio quelle caselle, adesso, diventano le più attese.
SINGOLARE MASCHILE
🇧🇬 Grigor Dimitrov
🇬🇧 Jacob Fearnley
🇬🇧 Arthur Fery
🇬🇧 Jack Pinnington Jones
🇬🇧 Toby Samuel
🇨🇭 Stan Wawrinka
Da annunciare
Da annunciare
DOPPIO MASCHILE
🇰🇿 Alexander Bublik / 🇦🇺 Nick Kyrgios
🇬🇧 Daniel Evans / 🇬🇧 Henry Searle
🇬🇧 Ben Jones / 🇬🇧 Joshua Paris
🇬🇧 Johannus Monday / 🇬🇧 Harry Wendelken
🇬🇧 David Stevenson / 🇬🇧 Marcus Willis
Da annunciare
Da annunciare
SINGOLARE FEMMINILE
🇵🇱 Maja Chwalinska
🇬🇧 Harriet Dart
🇬🇧 Alicia Dudeney
🇬🇧 Hannah Klugman
🇬🇧 Mika Stojsavljevic
🇬🇧 Katie Swan
🇬🇧 Mimi Xu
Da annunciare
DOPPIO FEMMINILE
🇬🇧 Katie Boulter / 🇬🇧 Heather Watson
🇬🇧 Madeleine Brooks / 🇬🇧 Amelia Rajecki
🇬🇧 Jodie Burrage / 🇬🇧 Mika Stojsavljevic
🇬🇧 Freya Christie / 🇬🇧 Eden Silva
🇬🇧 Harriet Dart / 🇬🇧 Maia Lumsden
🇬🇧 Alicia Dudeney / 🇬🇧 Mimi Xu
🇺🇸 Serena Williams / 🇺🇸 Venus Williams
QUALIFICAZIONI SINGOLARE MASCHILE
🇬🇧 Mark Ceban
🇧🇬 Ivan Ivanov
🇬🇧 Johannus Monday
🇬🇧 Henry Searle
🇬🇧 Oliver Tarvet
Da annunciare
Da annunciare
Posto Wild Card Play-off
Posto Wild Card Play-off
QUALIFICAZIONI SINGOLARE FEMMINILE
🇬🇧 Daniella Britton
🇬🇧 Jodie Burrage
🇬🇧 Yuriko Lily Miyazaki
🇸🇰 Mia Pohankova
Da annunciare
Posto Wild Card Play-off
Posto Wild Card Play-off
Posto Wild Card Play-off
Posto Wild Card Play-off
SINGOLARE CARROZZINA MASCHILE
🇬🇧 Ben Bartram
🇬🇧 Andrew Penney
SINGOLARE CARROZZINA FEMMINILE
🇬🇧 Lucy Shuker
Da annunciare
SINGOLARE QUAD CARROZZINA
🇬🇧 Gregory Slade
Enrico Milani
Scusa nonsolosinner naturalmente non era riferito a te il mio sproloquio …
@ NonSoloSinner (#4639323)
Sono certo che berrettini, avesse avuto una classifica peggiore, avrebbe già ricevuto la wild card. Ineccepibili quelle date al bulgaro e allo svizzero, ovvie quelle agli anglosassoni.
Quanto a certi giudizi cattivi e gratuiti legati alla fisicità delle persone, qualificano chi li esprime non chi li riceve. Ognuno ha diritto di vivere come gli pare, se non rompe le scatole a nessuno, eppure c’è sempre qualche nullità che si arroga il diritto di decidere come é giusto essere, cosa pensare o chi amare… che pena mi fate!
Hai visto qual’è stato l’ultimo torneo vinto dal pachiderma? un challenger 7 anni fa, è da allora che viene tenuto in vita,tennisticamente parlando, artificialmente a suon di inviti. Ha pure fregato i napoletani 😉 facendosi dare chissà quanti soldi per andare al challenger e perdere al primo turno da Martineau!un anno fa avevo contato 30 WC in tornei ATP nell’ultimo anno e mezzo, poi ho smesso…
Quanto a Berrettini, è probabile che passerà, ma, forse, potrebbe entrare in qualche torneo pre W, se non avesse il dubbio di dover giocare le Q. E comunque non è stata data ad Evans, che ha detto che dopo W si sarebbe ritirato.
Draper?
io certe wild le capisco per i connazionali……cosi no’……manco fosse un TFR…..
@ walden (#4639302)
Una federazione che fa giustamente in casa sua quello che vuole.
E questo anno, ha deciso di premiare un giocatore eccezionale al suo ultimo giro di pista.
I commenti e le osservazioni, peraltro infondate, sull’aspetto fisico di un campione, da parte di un presunto adulto, non fanno altro che rivelare chi è lui stesso.
Anche l’invito riservato alla Polacca recente finalista al al Roland Garros è totalmente ingiustificato ed ingiustificabile.
Parlate del nulla e il pachiderma ha vinto 3 slam e questo è l’anno del commmiato… pienamente d’accordo con gli organizzatori di Wimbledon, che hanno le idee chiare e aspettano solo il termine ultimo per assegnare l’ultima wc a Matteo, fra tanti incerti… io sono razionale, sereno e convinto che Berrettini non dovrà fare le quali
Ottima e meritatissima la wc alla Polacca.
@ Intenditore (#4639276)
Non è un invito per competitività: Svizzera2 mai ha combinato qualcosa di buono su quei campi, anche quando su duro e terra rossa “spezzava le reni” a Giocovic, figuriamoci adesso.
È un invito al merito di carriera ma anche in questa prospettiva è un invito fuori luogo, visto il luogo a cui è stato invitato.
Totalmente ingiustificabile.
Decisamente sorpreso dalla WC data a Wawrinka. Che non l’abbiano (ancora) data a Berrettini ci sta, dato che gli manca un solo forfait per entrare in MD.
i toni sono quelli che si meritano la Lega Inglese e la cricca svizzera…
Do per scontata la mia piena soddisfazione per averla concessa al buon Grigor, che, secondo me, a fine stagione saluta il tennis giocato… Lorenzo, prenotalo come coach….
@ walden (#4639268)
Non condivido il tono ma, come già scrissi qua sotto, il contenuto assolutamente sì: su questi campi la Storia tennistica giocata e scritta da Svizzera 2 è pressoché nulla.
È la sua ultima stagione, e un premio meritato alla carriera, malgrado l’erba non sia mai stata la sua superficie… poi ho pochi dubbi che aspettano solo di vedere se qualcun’altro si ritira, prima di dare la wc a Berrettini, mi ci gioco la mano come Muzio Scevola
con l’erba, e tanto altro, non solo giocare…
Questa volta mi associo, anche senza averlo letto, a Uualden: l’invito dedicato a Svizzera2 in questo torneo è totalmente ingiustificato.
Se poi Berrettini dovesse per sventura restare fuori dal tabellone principale si sentirebbero i miei bestemmioni, da Rho fino alla Contrada della Croce in quel di Uuimbledon.
Secondo me stanno pensando di darla anche a Kyrgios (gliel’hanno data in doppio) e vogliono vedere come sta fisicamente questa settimana ad Halle. Per me nel main draw non gli andrebbe data, sarebbe giusto che se lo guadagnasse da sè e quindi nelle qualificazioni, considerando che dovrebbero comunque darla a qualcuno verosimilmente fuori dai 300-400 ci potrebbe stare darla a lui, che pur con tutte le controversie che si porta dietro, non si può negare che su erba ci sa giocare bene
Si, per darla al pachiderma svizzero… veramente una Federazione di m….
Fra Fils, Rune e purtroppo il nostro Musetti, e chissà chi altri, gli organizzatori sono convinti che Matteo entrerà nel maindraw direttamente da alternate, ma non ho dubbi che sino al termine ultimo, nel caso nessuno si ritirasse prima, hanno già pronta l’ultima wc per Berrettini, uno che a Wimbledon ha sempre dato spettacolo ed è amato dal pubblico
L’ impressione è che aspettino di avere la sicurezza che Berrettini entri senza bisogno di Wild Card per assegnare le due che mancano. Speriamo che sia così.
Se a Wawrinka continuano a elargire WC a go go calchera’ i campi da tennis almeno sino ai 50 anni. Sigh!
Dimitrov giusta, l’avevo prevista, Wrawrinka francamente mi pare molto più al capolinea di Berrettini…
Veramente vergognoso che a quel pachiderma debba essere data una WC ad ogni slam o master, l’unico che si è opposto è stato Binaghi (e chissà quante pressioni avrà ricevuto).
Berrettini non ne avrà bisogno, è fuori di 1 e ci sono tanti giocatori in bilico come Fils, Draper, Rune, Korda, Musetti (ahimè), Machac, Blockx i primi che mi vengono in mente. Comunque di queste 6 WC, 5 erano iscritti alle quali quindi si scalano momentaneamente 5 posti nelle qualificazioni e ciò vuol dire che Cinà è fuori di 2, Brancaccio di 3, Napolitano di 10. Direi che sono quasi certi di entrare anche Cinà e Brancaccio, difficile ma non impossibile per Napolitano
Una wc spero la diano a Evans… sarebbe una carognata non farlo.
l’altra non ho idea a chi vada.. non credo Monfils nè a Berrettini che entrerà di diritto.
sicuramente a un altro inglese
Personalmente consideravo più “meritevole” il nostro Berrettini, già FINALISTA a Wimbledon, mentre Dimitrov ha fatto “solo” la SF e Wawrinka addirittura i QF oltre 10 anni fa…
…appunto non vedo l’ora che lo svizzero si ritiri perché ormai sono circa 3 anni che sta facendo incetta di WC togliendo il “pane” ai ragazzi giovani mentre lui (già multimilionario) in pratica gioca per hobby.
Ovviamente mi resta antipatico!