Wimbledon, prime wild card ufficiali: Dimitrov e Wawrinka nel main draw, Berrettini per ora resta fuori (ma entrerà direttamente)

Wimbledon ha comunicato la prima lista ufficiale delle wild card per l’edizione 2026 dei Championships. L’annuncio iniziale lascia subito diversi spunti importanti, soprattutto nel tabellone maschile, dove spiccano gli inviti concessi a Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka.

Nel singolare maschile, per il momento, sono stati assegnati sei degli otto inviti disponibili. Oltre a Dimitrov e Wawrinka, entrano direttamente nel main draw anche quattro giocatori britannici: Jacob Fearnley, Arthur Fery, Jack Pinnington Jones e Toby Samuel.

Restano ancora due wild card da annunciare. È questo il dato più interessante in chiave italiana, perché nella prima lista non compare il nome di Matteo Berrettini, ex finalista del torneo e ancora in attesa di capire se potrà entrare direttamente nel tabellone principale.

La situazione del romano resta quindi sospesa. Berrettini, che nelle scorse ore era indicato tra i giocatori in corsa per un invito, non è stato inserito nel primo blocco di wild card. Il fatto che ci siano ancora due posti liberi, però, tiene aperta la porta a una possibile chiamata successiva.

Il nome di Berrettini resta uno dei più pesanti tra quelli ancora fuori dalla lista. A Wimbledon ha giocato la finale, ha dimostrato per anni di essere uno dei migliori interpreti dell’erba e, se in buone condizioni fisiche, può ancora rappresentare un avversario molto pericoloso per chiunque.

La scelta di premiare Dimitrov e Wawrinka segue invece una logica chiara. Il bulgaro resta un giocatore di enorme qualità e grande richiamo, mentre lo svizzero, tre volte campione Slam, porta con sé storia, prestigio e un rapporto speciale con i grandi palcoscenici.

Wawrinka torna così nel tabellone principale di Wimbledon grazie a una wild card, confermando l’attenzione dell’All England Club verso i campioni che hanno segnato gli ultimi anni del tennis mondiale.

Nel singolare femminile, Wimbledon ha annunciato sette wild card su otto. L’invito più interessante è quello concesso a Maja Chwalinska, reduce da risultati importanti e premiata con un posto nel tabellone principale.

Le altre wild card del singolare femminile sono state assegnate a diverse giocatrici britanniche: Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan e Mimi Xu. Anche in questo caso resta ancora un posto da comunicare.

Il torneo conferma quindi la tradizionale attenzione verso i giocatori di casa, soprattutto nei tabelloni femminili e nelle qualificazioni. Wimbledon utilizza spesso le wild card anche come strumento di sostegno al movimento britannico, affiancando profili giovani a giocatori più esperti.

Nel doppio maschile spicca una coppia di grande impatto mediatico: Alexander Bublik e Nick Kyrgios. Il kazako e l’australiano hanno ricevuto una wild card e promettono spettacolo, imprevedibilità e colpi fuori dagli schemi.

Invito anche per Daniel Evans e Henry Searle, oltre alle coppie britanniche Ben Jones/Joshua Paris, Johannus Monday/Harry Wendelken e David Stevenson/Marcus Willis. Restano ancora due posti da annunciare nel doppio maschile.

La presenza di Kyrgios in doppio rappresenta uno dei motivi di maggiore curiosità. L’australiano, dopo anni difficili e tanti problemi fisici, resta uno dei giocatori più capaci di attirare attenzione, soprattutto sull’erba.

Nel doppio femminile arriva invece la notizia più iconica: Serena Williams e Venus Williams hanno ricevuto una wild card. Le sorelle Williams torneranno così a Wimbledon in doppio, in un torneo che ha segnato in profondità la loro leggenda.

La coppia Serena-Venus è molto più di una semplice presenza nel tabellone. È un richiamo storico, emotivo e mediatico. Wimbledon ritrova due figure che hanno cambiato il tennis femminile moderno e che continuano a rappresentare un pezzo enorme della storia dei Championships.

Tra le altre wild card del doppio femminile figurano Katie Boulter e Heather Watson, Madeleine Brooks e Amelia Rajecki, Jodie Burrage e Mika Stojsavljevic, Freya Christie ed Eden Silva, Harriet Dart e Maia Lumsden, oltre ad Alicia Dudeney e Mimi Xu.

Annunciate anche le wild card per le qualificazioni. Nel maschile hanno ricevuto l’invito Mark Ceban, Ivan Ivanov, Johannus Monday, Henry Searle e Oliver Tarvet, con altri posti ancora da definire e alcune posizioni riservate ai play-off.

Nel femminile, wild card per le qualificazioni a Daniella Britton, Jodie Burrage, Yuriko Lily Miyazaki e Mia Pohankova, mentre anche qui restano posti ancora da annunciare e altri legati al play-off.

Il primo annuncio delle wild card lascia dunque aperti diversi scenari. Da una parte ci sono nomi già certi e di grande peso, come Dimitrov, Wawrinka, Kyrgios e le sorelle Williams. Dall’altra restano slot ancora liberi che potrebbero cambiare il quadro nei prossimi giorni.

Per l’Italia l’attenzione resta tutta su Matteo Berrettini. La sua assenza dalla prima lista non chiude definitivamente la questione, ma rende ancora più interessante l’attesa per gli ultimi due inviti maschili.

Wimbledon ha iniziato a svelare le sue scelte. Il messaggio è chiaro: spazio ai britannici, omaggi a campioni di grande storia e alcune caselle ancora da riempire. Proprio quelle caselle, adesso, diventano le più attese.

SINGOLARE MASCHILE

🇧🇬 Grigor Dimitrov

🇬🇧 Jacob Fearnley

🇬🇧 Arthur Fery

🇬🇧 Jack Pinnington Jones

🇬🇧 Toby Samuel

🇨🇭 Stan Wawrinka

Da annunciare

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DOPPIO MASCHILE

🇰🇿 Alexander Bublik / 🇦🇺 Nick Kyrgios

🇬🇧 Daniel Evans / 🇬🇧 Henry Searle

🇬🇧 Ben Jones / 🇬🇧 Joshua Paris

🇬🇧 Johannus Monday / 🇬🇧 Harry Wendelken

🇬🇧 David Stevenson / 🇬🇧 Marcus Willis

Da annunciare

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SINGOLARE FEMMINILE

🇵🇱 Maja Chwalinska

🇬🇧 Harriet Dart

🇬🇧 Alicia Dudeney

🇬🇧 Hannah Klugman

🇬🇧 Mika Stojsavljevic

🇬🇧 Katie Swan

🇬🇧 Mimi Xu

Da annunciare

DOPPIO FEMMINILE

🇬🇧 Katie Boulter / 🇬🇧 Heather Watson

🇬🇧 Madeleine Brooks / 🇬🇧 Amelia Rajecki

🇬🇧 Jodie Burrage / 🇬🇧 Mika Stojsavljevic

🇬🇧 Freya Christie / 🇬🇧 Eden Silva

🇬🇧 Harriet Dart / 🇬🇧 Maia Lumsden

🇬🇧 Alicia Dudeney / 🇬🇧 Mimi Xu

🇺🇸 Serena Williams / 🇺🇸 Venus Williams

QUALIFICAZIONI SINGOLARE MASCHILE

🇬🇧 Mark Ceban

🇧🇬 Ivan Ivanov

🇬🇧 Johannus Monday

🇬🇧 Henry Searle

🇬🇧 Oliver Tarvet

Da annunciare

Da annunciare

Posto Wild Card Play-off

Posto Wild Card Play-off

QUALIFICAZIONI SINGOLARE FEMMINILE

🇬🇧 Daniella Britton

🇬🇧 Jodie Burrage

🇬🇧 Yuriko Lily Miyazaki

🇸🇰 Mia Pohankova

Da annunciare

Posto Wild Card Play-off

Posto Wild Card Play-off

Posto Wild Card Play-off

Posto Wild Card Play-off

SINGOLARE CARROZZINA MASCHILE

🇬🇧 Ben Bartram

🇬🇧 Andrew Penney

SINGOLARE CARROZZINA FEMMINILE

🇬🇧 Lucy Shuker

Da annunciare

SINGOLARE QUAD CARROZZINA

🇬🇧 Gregory Slade





Enrico Milani