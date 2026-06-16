Sinner, giovedì parte la missione Wimbledon: dieci giorni a Londra per preparare la difesa del titolo

Jannik Sinner è pronto a entrare nella fase decisiva della preparazione verso Wimbledon 2026. Come rivelato da Sky Sport, il numero uno del mondo arriverà a Londra giovedì 18 giugno, con dieci giorni pieni a disposizione per ritrovare confidenza con l’erba dei Championships.

Il terzo Slam della stagione prenderà il via il 29 giugno e si concluderà il 12 luglio. Sinner ci arriverà da campione in carica e, come da tradizione, sarà chiamato ad aprire il programma sul Centrale nella prima giornata del torneo.

Una responsabilità speciale, ma anche un privilegio riservato al vincitore dell’edizione precedente. Per l’azzurro sarà un ritorno carico di significati: non soltanto difendere un titolo Slam, ma farlo nel torneo più prestigioso del mondo, sulla superficie che più richiede adattamento e precisione nei dettagli.

La scelta di arrivare a Londra con largo anticipo conferma una programmazione molto mirata. Sinner ha deciso di non prendere parte all’ATP 500 di Halle, torneo nel quale lo scorso anno era stato eliminato all’esordio, al secondo turno, dal kazako Alexander Bublik.

Nessun torneo ufficiale prima di Wimbledon, dunque. L’obiettivo è evitare rischi, gestire le energie e costruire con calma il passaggio dalla fase post-Roland Garros all’erba londinese. In una stagione intensa, la scelta di non sovraccaricare il calendario può diventare un elemento decisivo.

Negli ultimi giorni Sinner si è allenato a Monte-Carlo, lavorando anche sul cemento insieme a Holger Rune. Un dettaglio curioso, considerando l’imminente appuntamento sull’erba, ma utile per mantenere ritmo, intensità e qualità degli scambi prima del trasferimento a Londra.

Da giovedì, però, il lavoro cambierà completamente superficie. Sinner potrà iniziare ad adattare appoggi, tempi di reazione, risposta e servizio ai campi inglesi. Sull’erba ogni movimento conta: il rimbalzo è più basso, gli scambi si accorciano e la capacità di partire bene fin dai primi turni diventa fondamentale.

Il margine di dieci giorni prima dell’esordio appare prezioso anche per ritrovare automatismi specifici. Il tennis di Sinner, basato su anticipo, pressione costante e pulizia nei colpi, può funzionare molto bene sull’erba, ma richiede una preparazione accurata per evitare di perdere equilibrio e tempi sulla palla.

Il 4 volte campione Slam sa che Wimbledon 2026 sarà uno degli appuntamenti più importanti della sua stagione. Difendere un titolo Slam è sempre complicato, difenderlo a Londra lo è ancora di più, perché ogni partita può nascondere insidie diverse: grandi battitori, specialisti della superficie, condizioni variabili e pressione del Centrale.

La decisione di non giocare Halle rende ancora più centrale il periodo di allenamento londinese. Sinner arriverà senza match ufficiali sull’erba nelle gambe, ma con la possibilità di lavorare direttamente sui campi dei Championships e di costruire giorno dopo giorno l’adattamento alla superficie.

Il piano è chiaro: arrivare fresco, preparato e senza forzature. Dopo le fatiche e le tensioni delle ultime settimane, lo staff dell’azzurro punta su una gestione controllata, privilegiando qualità del lavoro e recupero rispetto alla ricerca di partite ufficiali prima dello Slam.

La tradizione gli consegnerà subito il palcoscenico più importante. Da campione uscente, Sinner sarà uno dei volti centrali della prima giornata e dovrà trasformare l’emozione del ritorno sul Centrale in energia positiva.

Giovedì inizierà quindi la vera missione Wimbledon. Dieci giorni per prendere contatto con l’erba, ritrovare sensazioni, preparare il debutto e difendere un titolo che ha cambiato ulteriormente la dimensione della sua carriera.

Sinner riparte da Londra con un obiettivo semplice e enorme allo stesso tempo: tornare sul campo dove ha già vinto e dimostrare di essere ancora l’uomo da battere.