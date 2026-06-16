Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

16/06/2026 08:24 2 commenti
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  16 Giugno 2026

12°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
09:00
13°
10:00
14°
11:00
16°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
21°
17:00
22°
20:00
20°
22:00
17°
✅  Variabile ma senza pioggia indicata: 1° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 500 R1
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 11:00
Magdalena Frech POL vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs (7) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

(6) Elina Svitolina UKR vs Anna Kalinskaya RUS Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Karolina Muchova CZE / Serena Williams USA vs Giuliana Olmos MEX / Erin Routliffe NZL Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Madison Keys USA vs Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

(8) Linda Noskova CZE vs Renata Zarazua MEX Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA / Jessica Pegula USA vs Anastasia Potapova AUT / Diana Shnaider RUS Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Clara Tauson DEN vs Diane Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

Suzan Lamens NED vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
(1) Anna Danilina KAZ / (1) Aleksandra Krunic SRB vs Asia Muhammad USA / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

(3) Sara Errani ITA / (3) Nicole Melichar-Martinez USA vs Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Linda Noskova CZE vs (4) Ellen Perez AUS / (4) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  16 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso, rovesci in serata  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Rovesci indicati solo in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
12°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
16:00
23°
21:00
🌧
19°
22:00
🌧
18°
✅  Programma diurno asciutto; rovesci indicati solo in serata
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WTA 250 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto di giorno
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
(8) McCartney Kessler USA vs Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

Zeynep Sonmez TUR vs (2) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

Harriet Dart GBR vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Caty McNally USA vs Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

(11) Sara Bejlek CZE vs Karolina Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
(5) Ann Li USA vs Kimberly Birrell AUS

Il match deve ancora iniziare

Lois Boisson FRA vs Dayana Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare

Viktorija Golubic SUI vs Sofia Kenin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 11:00
Mariia Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR vs Elena Pridankina RUS / Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Alexa Guarachi CHI / Alicja Rosolska POL vs (4) Marie Bouzkova CZE / (4) Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  16 Giugno 2026

21°C
Sole e nubi, caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, più sole dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Giugno
09:00
22°
10:00
24°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
17:00
31°
20:00
28°
22:00
26°
✅  Caldo e nessuna pioggia indicata: 1° turno regolare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
WTA 125 R1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Darya Astakhova RUS vs Noemi Basiletti ITA

WTA Brescia 125
Darya Astakhova
0
0
Noemi Basiletti
0
0
Mostra dettagli

(5) Jazmin Ortenzi ARG vs Francesca Pace ITA

Il match deve ancora iniziare

Danka Kovinic MNE vs Miriam Bulgaru ROU

Il match deve ancora iniziare

(1) Xiyu Wang CHN vs Xinyu Gao CHN

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA vs Martina Trevisan ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
(3) Julia Grabher AUT vs Chloe Paquet FRA

WTA Brescia 125
Julia Grabher [3]
0
0
Chloe Paquet
0
0
Mostra dettagli

Mia Ristic SRB vs Deborah Chiesa ITA

Il match deve ancora iniziare

Jennifer Ruggeri ITA vs Elena Ruxandra Bertea ROU

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA vs Kajsa Rinaldo Persson SWE

Il match deve ancora iniziare

Ane Mintegi Del Olmo ESP vs (7) Xiaodi You CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:30
Irina Bara ROU / Naima Karamoko SUI vs Hiroko Kuwata JPN / Lian Tran NED

WTA Brescia 125
Irina Bara / Naima Karamoko
0
0
Hiroko Kuwata / Lian Tran
0
0
Mostra dettagli

Julie Struplova CZE / Radka Zelnickova SVK vs Aneta Kucmova CZE / Aneta Laboutkova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  16 Giugno 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvole al mattino, poi sole stabile dal primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
21°
16:00
21°
19:00
20°
22:00
19°
✅  Sole e condizioni asciutte: 1° turno regolare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
WTA 125 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Central – ore 12:00
Matilde Jorge POR vs (5) Jil Teichmann SUI

Il match deve ancora iniziare

Elena Micic AUS vs Francisca Jorge POR

Il match deve ancora iniziare

(3) Darja Vidmanova CZE vs Angelina Voloshchuk POR Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Alina Korneeva RUS vs Fangran Tian CHN

Il match deve ancora iniziare

(8) Jeline Vandromme BEL vs Allura Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare



Campo 1 – ore 12:00
Yeonwoo Ku KOR vs (6) Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

Katarina Kuzmova SVK vs Viktoria Morvayova SVK

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Kulikova FIN vs Mai Hontama JPN Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic FRA vs Valentina Ryser SUI

Il match deve ancora iniziare

Martyna Kubka POL vs Aliona Falei BLR

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Gaz (Guest) 16-06-2026 09:07

La Kessler ha vinto questo torneo lo scorso anno,su Yastremska,e quindi dovrebbero avere l’ispirazione dalla loro, ripetersi è e sarà difficile,ma quando si parte già con le sensazioni giuste…ti aiuta a fare bene in tornei dove si è fatto bene in passato.

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Gaz (Guest) 16-06-2026 08:59

In quel di Nottingham la Golubic ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni la Kenin,la quale,da Lucky loser ritrova immediatamente la stessa Golubic.
Sono certi giochi del caso che succedono ogni settimana,e che solo i veri appassionati registrano immediatamente, avendo sotto gli occhi sempre un quadro completo e aggiornato della borsa,ma se non ci fosse la passione di base non ci sarebbe neanche la borsa, almeno nel mio caso,raro.

 1
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