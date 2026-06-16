WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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12°C
Variabile e asciutto · Picco 22°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 11:00
Magdalena Frech vs Eva Lys
Shuai Zhang vs (7) Karolina Muchova
(6) Elina Svitolina vs Anna Kalinskaya Non prima 15:30
Karolina Muchova / Serena Williams vs Giuliana Olmos / Erin Routliffe Non prima 16:30
Court 1 – ore 11:00
Madison Keys vs Xinyu Wang
(8) Linda Noskova vs Renata Zarazua Non prima 12:30
Coco Gauff / Jessica Pegula vs Anastasia Potapova / Diana Shnaider Non prima 13:00
Clara Tauson vs Diane Parry
Suzan Lamens vs Paula Badosa
Court 2 – ore 11:00
(1) Anna Danilina / (1) Aleksandra Krunic vs Asia Muhammad / Fanny Stollar
(3) Sara Errani / (3) Nicole Melichar-Martinez vs Xinyu Jiang / Yifan Xu
Katerina Siniakova vs Rebeka Masarova
Ekaterina Alexandrova / Linda Noskova vs (4) Ellen Perez / (4) Demi Schuurs
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14°C
Nuvoloso, rovesci in serata · Picco 23°C
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✅ Asciutto di giorno
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
(8) McCartney Kessler vs Katie Volynets
Zeynep Sonmez vs (2) Leylah Fernandez
Harriet Dart vs
Court 1 – ore 12:00
Caty McNally vs Antonia Ruzic
(11) Sara Bejlek vs Karolina Pliskova
Court 2 – ore 12:00
(5) Ann Li vs Kimberly Birrell
Lois Boisson vs Dayana Yastremska
Viktorija Golubic vs Sofia Kenin
Court 3 – ore 11:00
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich vs Elena Pridankina / Qianhui Tang
Court 4 – ore 11:00
Alexa Guarachi / Alicja Rosolska vs (4) Marie Bouzkova / (4) Alexandra Panova
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21°C
Sole e nubi, caldo · Picco 31°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Darya Astakhova vs Noemi Basiletti
(5) Jazmin Ortenzi vs Francesca Pace
Danka Kovinic vs Miriam Bulgaru
(1) Xiyu Wang vs Xinyu Gao
Carole Monnet vs Martina Trevisan Non prima 18:00
Court 2 – ore 10:30
(3) Julia Grabher vs Chloe Paquet
Mia Ristic vs Deborah Chiesa
Jennifer Ruggeri vs Elena Ruxandra Bertea
Fiona Ferro vs Kajsa Rinaldo Persson
Ane Mintegi Del Olmo vs (7) Xiaodi You
Court 3 – ore 10:30
Irina Bara / Naima Karamoko vs Hiroko Kuwata / Lian Tran
Julie Struplova / Radka Zelnickova vs Aneta Kucmova / Aneta Laboutkova
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16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 21°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Central – ore 12:00
Matilde Jorge vs (5) Jil Teichmann
Elena Micic vs Francisca Jorge
(3) Darja Vidmanova vs Angelina Voloshchuk Non prima 14:00
(1) Alina Korneeva vs Fangran Tian
(8) Jeline Vandromme vs Allura Zamarripa
Campo 1 – ore 12:00
Yeonwoo Ku vs (6) Lucrezia Stefanini
Katarina Kuzmova vs Viktoria Morvayova
Anastasia Kulikova vs Mai Hontama Non prima 14:00
Kristina Mladenovic vs Valentina Ryser
Martyna Kubka vs Aliona Falei
TAG: Circuito WTA, WTA 125
2 commenti
La Kessler ha vinto questo torneo lo scorso anno,su Yastremska,e quindi dovrebbero avere l’ispirazione dalla loro, ripetersi è e sarà difficile,ma quando si parte già con le sensazioni giuste…ti aiuta a fare bene in tornei dove si è fatto bene in passato.
In quel di Nottingham la Golubic ha superato nel turno decisivo delle qualificazioni la Kenin,la quale,da Lucky loser ritrova immediatamente la stessa Golubic.
Sono certi giochi del caso che succedono ogni settimana,e che solo i veri appassionati registrano immediatamente, avendo sotto gli occhi sempre un quadro completo e aggiornato della borsa,ma se non ci fosse la passione di base non ci sarebbe neanche la borsa, almeno nel mio caso,raro.