Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

16/06/2026 08:05 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
Stefano Travaglia nella foto

🇮🇹
Challenger 125 Parma
Parma, Italia  ·  16 Giugno 2026

20°C
Sole e nubi, caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi molte nubi
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
20°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
25°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
31°
16:00
32°
17:00
33°
21:00
28°
✅  Caldo e nessuna pioggia indicata: 1° turno regolare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 125 R1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Oriol Roca Batalla ESP vs Francesco Passaro ITA

ATP Parma
Oriol Roca Batalla
40
2
Francesco Passaro [7]
A
0
Mostra dettagli

Marco Cecchinato ITA vs Carlo Alberto Caniato ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Petr Bar Biryukov RUS vs Stefano Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Jacopo Vasami ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Federico Bondioli ITA

ATP Parma
Alvaro Guillen Meza
0
2
Federico Bondioli
0
1
Mostra dettagli

Chun-Hsin Tseng TPE vs Juan Cruz Martin Manzano ITA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Martinez ESP vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Alexander Weis ITA

Il match deve ancora iniziare

Skander Mansouri TUN / Maximilian Neuchrist AUT vs Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Daniel Elahi Galan COL vs Zsombor Piros HUN

ATP Parma
Daniel Elahi Galan
15
2
Zsombor Piros
40
0
Mostra dettagli

Luca Wiedenmann GER vs Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Roberto Carballes Baena ESP

Il match deve ancora iniziare

Tim Ruehl GER / Mick Veldheer NED vs Bruno Pujol Navarro ESP / David Vega Hernandez ESP

Il match deve ancora iniziare

Adil Kalyanpur IND / Jason Taylor AUS vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 100 Poznan
Poznan, Polonia  ·  16 Giugno 2026

12°C
Nuvoloso, poi schiarite  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, più soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
10°
09:00
11°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
16:00
20°
17:00
21°
21:00
16°
✅  Miglioramento nel pomeriggio, senza pioggia indicata
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 100 R1
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:30
Pedro Boscardin Dias BRA vs Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Lorenzo Giustino ITA (Non prima 12:30)

ATP Poznan
Maks Kasnikowski
0
4
Lorenzo Giustino
0
1
Mostra dettagli

Martin Krumich CZE vs Alan Wazny POL

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Daniel Michalski POL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Tomasz Berkieta POL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Aleksander Blus POL / Jan Sadzik POL vs Mario Mansilla Diez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Hynek Barton CZE vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Max Hans Rehberg GER (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Akira Santillan JPN

Il match deve ancora iniziare

Norbert Gombos SVK vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Szymon Kielan POL / Matthew Romios AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Michele Ribecai ITA vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Florian Broska GER vs Lukas Neumayer AUT (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Mathys Erhard FRA vs Frederico Ferreira Silva POR

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
Challenger 50 Royan
Royan, Francia  ·  16 Giugno 2026

20°C
Nuvoloso, poi sole  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso al mattino, schiarite dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
20°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
22°
✅  Nuvoloso al mattino ma asciutto: 1° turno regolare
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

CENTRE COURT – ore 11:00
Daniel Jade FRA vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Cosme Rolland De Ravel FRA vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Lucas Poullain FRA

Il match deve ancora iniziare

Eliakim Coulibaly CIV vs Felix Balshaw FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 12:00
Raphael Perot FRA vs Robin Bertrand FRA

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA vs Gerard Campana Lee KOR

Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet FRA vs Manas Dhamne IND

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Gomez FRA / Cosme Rolland De Ravel FRA vs Daniel De Jonge NED / Jannik Opitz GER

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 11:00
Max Alcala Gurri ESP vs Andres Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare

Yanki Erel TUR vs Ryo Tabata JPN

Il match deve ancora iniziare

Maxime Janvier FRA vs Emilien Demanet BEL

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Pavel Kotov RUS

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 125 Nottingham
Nottingham, Regno Unito  ·  16 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso, rovesci in serata  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Rovesci indicati solo in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
11°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
16:00
23°
21:00
🌧
19°
22:00
🌧
18°
✅  Programma diurno asciutto; rovesci solo in serata
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
CH 125 R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto di giorno
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:30
Zeynep Sonmez TUR vs Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Zhizhen Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Dane Sweeny AUS vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Hugo Gaston FRA (Non prima 13:00)

ATP Nottingham
Felix Gill
0
7
5
Hugo Gaston [5]
0
6
5
Mostra dettagli

Roman Safiullin RUS vs August Holmgren DEN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Remy Bertola SUI vs Yibing Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Shintaro Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Felix Gill GBR / Billy Harris GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Nicolas Barrientos COL / Ariel Behar URU vs N.Sriram Balaji IND / Marcelo Demoliner BRA

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Scott Duncan GBR vs Anirudh Chandrasekar IND / Takeru Yuzuki JPN

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Benjamin Kittay USA vs Fernando Romboli BRA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare





🇮🇪
Challenger 75 Dublin
Dublino, Irlanda  ·  16 Giugno 2026

🌧
14°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovesci a metà giornata e in serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 16 Giugno
08:00
12°
09:00
13°
10:00
15°
11:00
🌧
16°
12:00
18°
13:00
19°
15:00
20°
18:00
🌧
19°
21:00
🌧
17°
23:00
16°
⚠  Rovesci sparsi: programma da monitorare sull’erba
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
CH 75 R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Bernard Tomic AUS vs Conor Gannon IRL

Il match deve ancora iniziare

Grigor Dimitrov BUL vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Thanasi Kokkinakis AUS

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Charles Broom GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Mees Rottgering NED vs Peter Buldorini IRL

Il match deve ancora iniziare

Elias Ymer SWE vs Henry Searle GBR

ATP Dublin
Elias Ymer
0
6
0
Henry Searle
0
7
1
Mostra dettagli

Mark Lajal EST vs Ugo Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

Rio Noguchi JPN vs Clement Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov BUL vs Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Benjamin Willwerth USA vs Yi Zhou CHN

Il match deve ancora iniziare

Jurij Rodionov AUT vs Quinn Vandecasteele USA

Il match deve ancora iniziare

Oliver Crawford GBR vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Oliver Crawford GBR vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Ficovich ARG / Nicolas Mejia COL vs Blake Bayldon AUS / Patrick Harper AUS

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU / Gauthier Onclin BEL vs Andy Andrade ECU / Jody Maginley ANT

Il match deve ancora iniziare





🇵🇾
Challenger Asuncion 2
Asunción, Paraguay  ·  16 Giugno 2026

10°C
Fresco, sole velato  ·  Picco 17°C nelle ore disponibili
CIELO Sole velato e nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore disponibili
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Giugno
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
17°
✅  Fresco e asciutto nelle ore disponibili
🎾  Programma del giorno — 16 Giugno
🎾
ATP Challenger · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
CH R1
⛅  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Cancha Central – ore 17:30
Guido Ivan Justo ARG vs Alex Hernandez MEX

Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild BRA vs Alex Santino Nuñez Vera PAR

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Kicker ARG vs Federico Coria ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Hernando Jose Escurra Isnardi PAR vs Hernan Casanova ARG (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 17:30
Conner Huertas del Pino PER vs Maximo Zeitune ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Juan Manuel La Serna ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Parisca Romera VEN vs Santiago Rodriguez Taverna ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Villanueva ARG vs Juan Bautista Torres ARG

Il match deve ancora iniziare

Joaquin Aguilar Cardozo URU vs Gustavo Ribeiro De Almeida BRA (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 3 – ore 17:30
Santiago De La Fuente ARG vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA

Il match deve ancora iniziare

Johan Alexander Rodriguez COL vs Matias Soto CHI (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Samuel Heredia COL vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

TAG: