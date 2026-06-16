Challenger Parma, Nottingham, Dublino, Poznan, Royan e Asuncion: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
|⛅
|
20°C
Sole e nubi, caldo · Picco 33°C
|
|
08:00
☀
20°
|
09:00
☀
21°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
28°
|
13:00
⛅
29°
|
14:00
☁
31°
|
16:00
☁
32°
|
17:00
☁
33°
|
21:00
⛅
28°
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Oriol Roca Batalla vs Francesco Passaro
Marco Cecchinato vs Carlo Alberto Caniato (Non prima 11:30)
Petr Bar Biryukov vs Stefano Travaglia
Jesper de Jong vs Laslo Djere
Ilia Simakin vs Jacopo Vasami (Non prima 20:00)
Court 1 – ore 10:00
Alvaro Guillen Meza vs Federico Bondioli
Chun-Hsin Tseng vs Juan Cruz Martin Manzano
Pedro Martinez vs Daniel Rincon
Enrico Dalla Valle vs Alexander Weis
Skander Mansouri / Maximilian Neuchrist vs Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
Court 2 – ore 10:00
Daniel Elahi Galan vs Zsombor Piros
Luca Wiedenmann vs Ryan Seggerman
Miguel Damas vs Roberto Carballes Baena
Tim Ruehl / Mick Veldheer vs Bruno Pujol Navarro / David Vega Hernandez
Adil Kalyanpur / Jason Taylor vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
|⛅
|
12°C
Nuvoloso, poi schiarite · Picco 21°C
|
|
08:00
☁
10°
|
09:00
☁
11°
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
☀
18°
|
16:00
⛅
20°
|
17:00
⛅
21°
|
21:00
⛅
16°
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:30
Pedro Boscardin Dias vs Jan Choinski
Maks Kasnikowski vs Lorenzo Giustino (Non prima 12:30)
Martin Krumich vs Alan Wazny
Gustavo Heide vs Daniel Michalski (Non prima 17:00)
Gonzalo Bueno vs Tomasz Berkieta (Non prima 19:00)
Aleksander Blus / Jan Sadzik vs Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez
Court 1 – ore 11:00
Hynek Barton vs Kimmer Coppejans
Genaro Alberto Olivieri vs Max Hans Rehberg (Non prima 12:00)
Maxim Mrva vs Akira Santillan
Norbert Gombos vs Olle Wallin
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Szymon Kielan / Matthew Romios
Court 2 – ore 11:00
Michele Ribecai vs Henri Squire
Florian Broska vs Lukas Neumayer (Non prima 12:00)
Milos Karol vs Joao Lucas Reis Da Silva
Mathys Erhard vs Frederico Ferreira Silva
|☁
|
20°C
Nuvoloso, poi sole · Picco 25°C
|
|
08:00
☁
20°
|
09:00
☁
20°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
22°
|
12:00
☁
22°
|
13:00
☁
23°
|
14:00
☁
24°
|
16:00
⛅
25°
|
18:00
☀
24°
|
21:00
☀
22°
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
CENTRE COURT – ore 11:00
Daniel Jade vs Michael Zhu
Cosme Rolland De Ravel vs Geoffrey Blancaneaux
Gilles Arnaud Bailly vs Lucas Poullain
Eliakim Coulibaly vs Felix Balshaw (Non prima 18:00)
COURT 1 – ore 12:00
Raphael Perot vs Robin Bertrand
Philip Henning vs Gerard Campana Lee
Leo Raquillet vs Manas Dhamne
Gabriel Gomez / Cosme Rolland De Ravel vs Daniel De Jonge / Jannik Opitz
COURT 4 – ore 11:00
Max Alcala Gurri vs Andres Santamarta Roig
Yanki Erel vs Ryo Tabata
Maxime Janvier vs Emilien Demanet
Franco Ribero vs Pavel Kotov
|☁
|
14°C
Nuvoloso, rovesci in serata · Picco 23°C
|
|
08:00
☁
11°
|
09:00
☁
13°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
19°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
☁
22°
|
16:00
☁
23°
|
21:00
🌧
19°
|
22:00
🌧
18°
|
✅ Asciutto di giorno
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:30
Zeynep Sonmez vs Leylah Fernandez
Jaime Faria vs Zhizhen Zhang
Court 1 – ore 12:00
Dane Sweeny vs Jacob Fearnley
Felix Gill vs Hugo Gaston (Non prima 13:00)
Roman Safiullin vs August Holmgren
Court 3 – ore 12:00
Remy Bertola vs Yibing Wu
Mackenzie McDonald vs Shintaro Mochizuki
Sander Gille / Sem Verbeek vs Felix Gill / Billy Harris
Court 4 – ore 12:00
Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs N.Sriram Balaji / Marcelo Demoliner
Finn Bass / Scott Duncan vs Anirudh Chandrasekar / Takeru Yuzuki
Gonzalo Escobar / Benjamin Kittay vs Fernando Romboli / Theodore Winegar
|🌧
|
14°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 20°C
|
|
08:00
☁
12°
|
09:00
☁
13°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
🌧
16°
|
12:00
☁
18°
|
13:00
☁
19°
|
15:00
☁
20°
|
18:00
🌧
19°
|
21:00
🌧
17°
|
23:00
☁
16°
|
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Bernard Tomic vs Conor Gannon
Grigor Dimitrov vs Chris Rodesch
Jerome Kym vs Thanasi Kokkinakis
Titouan Droguet vs Charles Broom
Court 2 – ore 12:00
Mees Rottgering vs Peter Buldorini
Elias Ymer vs Henry Searle
Mark Lajal vs Ugo Blanchet
Rio Noguchi vs Clement Tabur
Ivan Ivanov vs Stefanos Sakellaridis
Court 3 – ore 12:00
Benjamin Willwerth vs Yi Zhou
Jurij Rodionov vs Quinn Vandecasteele
Oliver Crawford vs Daniil Glinka
Court 4 – ore 12:00
Oliver Crawford vs Daniil Glinka
Juan Pablo Ficovich / Nicolas Mejia vs Blake Bayldon / Patrick Harper
Edas Butvilas / Gauthier Onclin vs Andy Andrade / Jody Maginley
|⛅
|
10°C
Fresco, sole velato · Picco 17°C nelle ore disponibili
|
|
05:00
⛅
8°
|
06:00
⛅
8°
|
07:00
☁
7°
|
08:00
⛅
8°
|
09:00
⛅
10°
|
10:00
⛅
12°
|
11:00
⛅
14°
|
12:00
⛅
15°
|
13:00
⛅
16°
|
14:00
⛅
17°
|
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Cancha Central – ore 17:30
Guido Ivan Justo vs Alex Hernandez
Thiago Seyboth Wild vs Alex Santino Nuñez Vera
Nicolas Kicker vs Federico Coria (Non prima 21:00)
Hernando Jose Escurra Isnardi vs Hernan Casanova (Non prima 23:00)
Cancha 4 – ore 17:30
Conner Huertas del Pino vs Maximo Zeitune
Ignacio Monzon vs Juan Manuel La Serna
Ignacio Parisca Romera vs Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 21:00)
Gonzalo Villanueva vs Juan Bautista Torres
Joaquin Aguilar Cardozo vs Gustavo Ribeiro De Almeida (Non prima 23:30)
Cancha 3 – ore 17:30
Santiago De La Fuente vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos
Johan Alexander Rodriguez vs Matias Soto (Non prima 19:00)
Samuel Heredia vs Luciano Emanuel Ambrogi (Non prima 21:00)
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit